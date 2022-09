Certains Canadiens s’attendent à assister aux funérailles de la reine avec tristesse; d’autres le sauteront – Kelowna Capital News

Pour certains Canadiens, les funérailles de la reine lundi provoqueront de la tristesse et déclencheront des souvenirs personnels, mais pour d’autres, c’est un événement lointain qu’ils ont l’intention de manquer.

David Edwards, l’évêque anglican de Fredericton, dit que sa mère est née la même année que la reine Elizabeth et est décédée environ cinq mois avant elle, liant les changements dans sa vie de famille à la fin historique d’un règne de 70 ans.

“Des personnages importants dans nos vies, quand ils meurent, ils laissent un vide… un trou dans nos vies”, a-t-il déclaré dans une interview plus tôt cette semaine.

Edwards dit qu’il assistera aux funérailles avec un sentiment de gratitude pour la vie du monarque, et il pensera probablement à sa rencontre avec elle en 1998 lorsqu’il faisait partie d’un groupe religieux invité au palais.

« Je n’ai connu aucun autre monarque. C’est un triste jour », a-t-il déclaré. «Elle a clairement rempli son rôle et sa promesse de remplir son devoir de reine. À bien des égards, elle a en quelque sorte été libérée.

En tant qu’évêque, il dit s’attendre à une liturgie funéraire simple de l’Église d’Angleterre, mais le service représentera également un changement symbolique dans la direction de l’Église, le roi Charles ayant assumé le rôle de gouverneur suprême.

Edwards a déclaré qu’il voyait dans les funérailles un exercice sain pour les Canadiens qui ont souvent tendance à éviter la mort et le deuil. “Cela donne aux gens la permission de faire leur deuil dans leur propre vie… Nous avons besoin que l’ensemble de la société apprenne à mieux faire son deuil”, a-t-il déclaré.

Maggie Archibald, 28 ans, une résidente d’Halifax qui travaille pour une association de l’industrie de la haute technologie, dit qu’elle se lèvera avant le petit déjeuner pour regarder l’événement, et elle se souviendra également d’une rencontre avec la reine.

Sa rencontre a eu lieu il y a trois ans, après qu’elle et sa sœur aient été sélectionnées pour assister à une garden-party au palais de Buckingham. “Elle était attentive et pleine d’esprit pendant nos quatre minutes de conversation”, a déclaré Archibald à propos de la reine.

“C’est ainsi que je pourrai me souvenir d’elle et pleurer avec beaucoup d’autres qui se lèveront et regarderont.”

Le cercueil de la reine a été transporté du château de Balmoral en Écosse à Édimbourg le 11 septembre et transporté par avion à Londres mardi. Les funérailles auront lieu lundi à 11 heures, heure locale, à Londres, à l’abbaye de Westminster.

Mais alors que certains Canadiens planifient leur journée autour de l’événement, beaucoup d’autres n’ont pas l’intention de regarder, et la journée sera comme les autres.

William Wright, un cinéaste de 20 ans de Charlottetown, a déclaré dans une interview qu’il ne déteste ni la reine ni la monarchie, mais qu’il ne se sent pas attiré par le rite funéraire qui se déroulera.

“Je ne me sens tout simplement pas fortement lié à cela”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une partie importante de ma vie.”

Un sondage réalisé la semaine dernière suggère que même si de nombreux Canadiens prévoient de regarder les funérailles, la grande majorité n’a pas été personnellement touchée par la mort de la reine et ne ressent aucun lien avec la monarchie.

Le sondage de Léger et de l’Association d’études canadiennes a révélé que 77 % des répondants ont déclaré ne ressentir aucun attachement à la monarchie britannique. Cela par rapport à 19% qui l’ont fait et à 4% qui ne savaient pas ou ont préféré ne pas répondre.

Les résultats sont basés sur un sondage en ligne mené auprès de 1 565 Canadiens entre le 9 et le 11 septembre. On ne peut pas leur attribuer de marge d’erreur car les sondages sur Internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires.

Jamie Bradley, qui est le directeur atlantique de Citizens for a Canadian Republic, dit que même si la mort de la reine l’attriste, les funérailles sont un événement pour une autre nation qu’il sautera.

Le boulanger de 61 ans, qui vit à Halifax, a déclaré: «Je ne suis pas très intéressé par ce qui va être les funérailles d’un monarque étranger. Elle était la reine canadienne, mais la pompe et les circonstances seront sur le thème du Royaume-Uni, ce qui a très peu de réflexion sur le Canada.

David Johnson, professeur de sciences politiques à l’Université du Cap-Breton, qui a écrit un livre intitulé “Battle Royal: Monarchists vs. Republicans and the Crown of Canada”, a déclaré que les funérailles sont néanmoins un moment d’histoire qu’il se sent obligé d’observer.

Le professeur a dit qu’il regarderait la cérémonie. “Combien de fois voyons-nous les funérailles d’un monarque décédé ? C’est un morceau d’histoire. C’est une chance de montrer du respect pour la personne, le monarque, passé”, a-t-il déclaré.

Il s’attend à vivre un mélange de tristesse et de gratitude pour sa vie. “Elle est sans doute le plus grand monarque britannique et canadien à avoir jamais vécu”, a-t-il déclaré.

—Michael Tutton, La Presse canadienne

