Certains Canadiens qui ont remboursé des prestations en cas de pandémie voient leur remboursement d’impôt retenu

Certains Canadiens qui ont remboursé une prestation pandémique qu’ils ont reçue par erreur voient toujours leurs remboursements d’impôt retenus par le gouvernement.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a repris ses efforts pour récupérer l’argent par le biais d’un processus qu’elle appelle «compensation», ce qui signifie qu’elle utilise automatiquement l’argent des remboursements d’impôt et de certaines prestations pour régler la dette d’une personne envers le gouvernement.

Mais Sarah Dykeman, d’Ottawa, a déclaré qu’elle avait remboursé ce qu’elle devait et que son remboursement d’impôt était toujours retenu l’année dernière.

« J’ai passé l’année suivante à essayer de comprendre comment récupérer mon remboursement d’impôt », a-t-elle déclaré.

Dykeman, qui était enseignante suppléante à l’époque, a déclaré avoir fait une demande d’assurance-emploi (AE) une fois que les mesures de santé publique sont entrées en vigueur. Mais elle a dit qu’elle avait commencé à recevoir des paiements de l’assurance-emploi et de la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB).

« Je n’étais pas sûr de savoir si [I was supposed to get] CERB ou s’il s’agissait de l’assurance-emploi normale », a-t-elle déclaré.« J’ai fini par paniquer et annuler ma demande parce que je ne voulais pas avoir à rembourser encore plus s’il s’avérait plus tard qu’ils n’auraient pas dû me payer en premier lieu . »

Dykeman a déclaré qu’elle avait reçu un avis de remboursement l’année dernière, mais qu’elle avait trouvé les instructions sur l’endroit où effectuer le paiement confuses.

« C’était comme si je venais d’envoyer 2 000 dollars dans l’éther et je ne sais pas s’il est arrivé là où il le fallait », a-t-elle déclaré.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a retenu les remboursements d’impôt et d’autres prestations des Canadiens qui, selon elle, ont reçu des prestations en cas de pandémie auxquelles ils n’étaient pas admissibles. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Après avoir communiqué avec l’ARC et Service Canada – le ministère responsable de l’administration de l’assurance-emploi – Dykeman a finalement obtenu le remboursement de son remboursement d’impôt.

Mais elle a dit que le processus était onéreux.

« Si l’anglais n’était pas ma langue maternelle, j’aurais été snookée. Je ne sais pas comment j’aurais résolu le problème », a-t-elle déclaré.

Selon l’ombudsman des contribuables du Canada, Dykeman n’est pas seul. François Boileau a déclaré à CBC que son bureau a entendu près de deux douzaines de Canadiens avec des plaintes similaires, mais il soupçonne qu’il y en a encore plus qui ont des problèmes similaires.

Boileau a déclaré qu’à première vue, ces problèmes découlent d’un manque de communication entre Service Canada et l’ARC.

« On dirait que la main gauche ne parle pas à la main droite », a-t-il déclaré.

Boileau a noté que l’ARC doit légalement faire preuve de prudence lorsqu’elle traite les renseignements personnels des gens – même lorsqu’elle traite avec d’autres ministères – ce qui peut causer des problèmes de communication. Mais il a dit que cela ne devrait pas entraîner un fardeau supplémentaire pour ceux qui ont remboursé leur dette.

« S’il y a un manque de concurrence au sein de deux … agences, cela ne concerne pas les citoyens », a-t-il déclaré. « Leurs obligations contractuelles avec le Canada sont remplies. »

Un porte-parole de Service Canada a déclaré qu’en raison du volume élevé de remboursements du CERB, les dossiers fiscaux des Canadiens pourraient ne pas être à jour.

« Le Département comprend que cela peut être une source de préoccupation et s’efforce de corriger la situation dès que possible », a déclaré le porte-parole dans un e-mail.

Service Canada émet des feuillets T4E révisés — qui décrivent les prestations d’assurance-emploi et autres prestations des bénéficiaires — à l’ARC et au contribuable une fois qu’ils ont remboursé ce qu’ils doivent. Mais le porte-parole de Service Canada a déclaré qu’il n’y avait pas de délai pour émettre un T4E modifié.

Le bureau de Boileau a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il surveillait les plaintes et qu’il ouvrir une enquête formelle sur l’affaire si nécessaire .

En attendant, il a dit qu’il voulait que ceux qui reçoivent encore des avis de recouvrement après avoir remboursé ce qu’ils doivent contactent son bureau.