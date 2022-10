Certains Canadiens disent que le suivi à distance des employés est justifié. D’autres y sont farouchement opposés

1:53:00ÉPISODE COMPLET : Votre patron devrait-il vous suivre en ligne ?

Le système de surveillance électronique des employés installé dans l’entreprise de Lori McEniry a permis de déterminer qu’un employé dormait au travail, alors qu’il travaillait à domicile. Cette personne a fini par être relâchée.

McEniry est le principal propriétaire de Faxinating Solutions Inc. au Québec, qui emploie environ 40 personnes et dessert la chaîne d’approvisionnement en traitant les factures et les bons de commande.

Elle dit que le suivi a commencé une fois que les employés ont été contraints de travailler à domicile en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

“Nous surveillons les rapports et nous recherchons les périodes de temps où ils [employees] ne sont pas occupés”, a déclaré McEniry. “Nous vérifions également ces heures pour savoir s’il y avait ou non suffisamment de transactions dans la file d’attente à traiter, ou si elles étaient en réunion.”

Selon un rapport de 2021 du Cybersecure Policy Exchange de l’Université métropolitaine de Torontola surveillance des employés est devenue plus courante pendant la pandémie.

Les détracteurs disent que le suivi des travailleurs à distance est inquiétant, citant des problèmes de sécurité personnelle et de confidentialité, concernant des tactiques telles que la surveillance du clavier, la surveillance par webcam et les programmes de reconnaissance faciale.

Votre patron vous regarde-t-il travailler ? Certains Canadiens sont sur le point de découvrir En Ontario, les employeurs doivent maintenant divulguer s’ils ont utilisé un logiciel de suivi de la productivité pour garder un œil sur leurs employés. Les experts disent que même si cela peut résoudre les problèmes de transparence, les entreprises devraient plutôt suivre la production.

La société de McEniry utilise un logiciel qui génère automatiquement des rapports à la fin de chaque journée, illustrant le nombre de transactions traitées par chaque employé et à quel moment.

“Nous avons certains accords de niveau de service avec nos clients qui doivent être traités dans un certain délai, de sorte que les employés doivent être productifs.”

Tout ce que font les employés est mesuré et traité, dit McEniry, y compris le moment où ils prennent des pauses programmées, mais ils sont également francs quant à leurs attentes, telles que la durée des pauses.

“Nous établissons, je dirais, un délai minimum [of inaction] qui serait signalé. Et ce n’est pas cinq minutes. C’est un peu plus long que ça. Mais c’est plus comme n’importe quoi au-dessus d’une pause-café standard.”

Depuis ce mois-ci, Les entreprises ontariennes comptant plus de 25 employés sont tenues de divulguer si et comment ils surveillent les travailleurs, ce qui en fait la seule province du Canada dotée d’une législation sur la surveillance des employés. L’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec exigent que les employeurs divulguent la collecte de données en vertu des lois sur la protection de la vie privée.

L’avocat en droit du travail de Toronto, Rich Appiah, affirme que les entreprises ont besoin de flexibilité pour surveiller leurs employés à mesure que les lieux de travail continuent d’évoluer. (Soumis par Rich Appiah)

L’avocat spécialisé en droit du travail de Toronto, Rich Appiah, affirme que la nouvelle législation n’énonce pas clairement ce que les employeurs peuvent ou ne peuvent pas faire. Cela impose aux employeurs la responsabilité d’essayer d’identifier ce qu’ils veulent faire en milieu de travail, puis de le communiquer aux employés.

Il ne précise pas non plus comment ni si les employés peuvent déposer une plainte concernant la surveillance, a-t-il ajouté.

“Rien dans la législation ne dit que les employeurs ne peuvent pas surveiller et il n’y a aucune restriction sur la surveillance”, a déclaré Appiah. “Il n’y a aucune sorte de norme quant à ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas.”

En ce qui concerne des provinces comme la Colombie-Britannique, le Québec et l’Alberta, Appiah affirme que les travailleurs des secteurs privé et public ont le droit de porter plainte auprès des commissaires à la protection de la vie privée. Mais il a également déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose si leurs entreprises leur ordonnaient d’installer des logiciels sur des appareils professionnels.

“Alors que nos lieux de travail changent, que les entreprises deviennent plus créatives et les services qu’elles offrent, nous devons leur donner une certaine flexibilité dans leur capacité à surveiller leurs employés”, a-t-il déclaré.

Jean-Nicolas Reyt dit que les managers qui veulent surveiller les frappes de leur personnel sont comparables aux parents qui ont besoin de savoir où sont leurs enfants. “Ils ont besoin d’un ours en peluche ou d’une couverture de sécurité pour se sentir en sécurité”, a déclaré Reyt. ‘C’est inutile.’ (Soumis par Jean-Nicolas Reyt)

Jean-Nicolas Reyt pense que le suivi des employés est “à courte vue” et risque de créer des relations malsaines et infructueuses sur le lieu de travail.

“Le problème, c’est que ces paramètres sont généralement de très mauvais indicateurs de performance”, a déclaré Reyt, professeur agrégé de gestion à l’Université McGill. “Que les gens passent ou non beaucoup de temps au bureau ou derrière un clavier n’a en fait aucune importance.”

Reyt dit que la relation d’un employé avec son patron et son employeur peut être un “contrat psychologique complet” qui va au-delà de l’accord légal entre eux.

“Cela inclut des choses comme, ‘Avez-vous mon dos?’ » ou « Est-ce que j’ai l’impression d’être dans un endroit où je suis respecté ? ou ‘Suis-je bien traité?’ Si ces facteurs ne sont pas là, ils sont sérieusement remis en cause lorsque les employeurs espionnent les employés.”

Ali Qadeer, de Toronto, affirme que la distinction entre un ordinateur de travail et un ordinateur personnel est arbitraire lorsqu’il se trouve au domicile d’une personne. (Photo de Flavia Lopez)

Ali Qadeer, de Toronto, se dit opposé à la surveillance à distance des employés, d’autant plus que plus de personnes travaillent à domicile que jamais auparavant.

“De nos jours, dans cette période lointaine, les ordinateurs reflètent bien plus la vie des gens que leur vie professionnelle”, a déclaré Qadeer, professeur agrégé de design graphique à l’Université OCAD.

Il pense que le suivi numérique va jusqu’à constituer une menace pour les droits des travailleurs.

« Si vous faites partie d’un mouvement ; s’il y a des problèmes sur le lieu de travail ; si vous essayez d’organiser un syndicat, ces idées peuvent en quelque sorte se propager, et lors de conversations avec des personnes en pause-cigarette et [at the] refroidisseur d’eau. Mais lorsque vous êtes soudainement dans un environnement distant, tout est soudainement enregistré.”

Vass Bednar affirme que la surveillance électronique sur le lieu de travail devient de plus en plus sophistiquée et «presque alarmante» dans le contexte du travail à distance. (Soumis par Vass Bednar/Université McMaster)

Vass Bednar, entrepreneur en politiques publiques et professeur auxiliaire à l’Université McMaster, affirme que lorsque les entreprises suivent leurs employés, elles risquent de les traiter davantage comme des robots que comme des personnes.

Elle dit que les travailleurs devraient savoir comment et qui collecte leurs données, et s’il y a des conséquences, y compris le licenciement, à ce qui se trouve dans les données collectées.

“Je pense que cela ne fait que reproduire la méfiance de la direction. Dans ce qui était autrefois le lieu de travail traditionnel des bureaux partagés, des bureaux à concept ouvert et à la mode, vous pouvez jeter un coup d’œil et voir sur quoi travaille un collègue”, a-t-elle déclaré.

“Cela signifie-t-il que vous devriez ? Cela signifie-t-il qu’un enregistrement doit être créé ou que des données doivent être stockées ?”

Avec des fichiers de Jason Vermes et Nisha Patel.