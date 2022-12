Certains Canadiens craignaient qu’une nouvelle législation ne change la façon dont ils diffusent les médias

Certains Canadiens craignent que la nouvelle législation ne modifie la façon dont les gens regardent et créent du contenu en ligne.

C’est ce qu’on appelle la Loi sur la diffusion en ligne ou le projet de loi C-11.

“Je pense que cela va affecter tout le monde, pas seulement les créateurs de contenu, mais aussi les consommateurs”, a déclaré Justin Tomchuk, un créateur de médias numériques et producteur de musique de la Nouvelle-Écosse, actuellement basé à Montréal.

Le projet de loi vise à augmenter la quantité de contenu canadien diffusé par les plateformes en ligne telles que Netflix et d’autres services de diffusion en continu. La portée du projet de loi a été vivement débattue, des plateformes telles que YouTube, TikTok et Spotify faisant part de leurs inquiétudes quant à la manière dont la loi les affectera, ainsi qu’à leurs utilisateurs.

La Loi canadienne sur la radiodiffusion stipule que les émissions diffusées doivent comporter au moins 35 % de contenu canadien, ou Cancon et ce projet de loi vise à appliquer la même métrique aux médias numériques.

En avril, Christa Dickenson, alors directrice exécutive et chef de la direction de Téléfilm Canada, a déclaré que le projet de loi “créerait un terrain de jeu plus équitable pour les créateurs et les entreprises canadiennes, tout en garantissant que les auditoires bénéficieront d’une visibilité accrue du contenu canadien”.

Les médias numériques ne sont pas les mêmes

Cependant, certains experts ont exprimé des inquiétudes quant à l’application des mêmes règles Cancon pour le contenu de la radio et de la télévision traditionnelle au contenu en ligne.

Alors que la radiodiffusion a largement bénéficié d’une exigence accrue de contenu canadien, Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, affirme que cela ne fonctionne pas pour les médias numériques.

Cela est dû à un aspect des algorithmes appelé découvrabilité, qui suit les habitudes de visionnage et détermine à son tour ce que les consommateurs sont recommandés en fonction de ces données.

Geist a déclaré que le projet de loi modifierait le fonctionnement de la découvrabilité, ce qui serait préjudiciable aux créateurs de contenu.

Il a déclaré que la modification des règles permettrait au CRTC d’exiger des plateformes telles que YouTube ou TikTok “qu’elles priorisent ou dépriorisent certains contenus sur leurs plateformes et, ce faisant, les créateurs canadiens courent de sérieux risques”.

Il a déclaré qu’ils pourraient être dépriorisés dans leur propre pays, ou dans le monde, “où ces grands marchés se sont avérés être un élément essentiel de la façon dont ils gagnent leur vie en créant du contenu en ligne”.

Tomchuk a déclaré que la majeure partie de son public était américaine et qu’il craignait que si l’algorithme de YouTube soit modifié et que davantage de personnes cliquent sur ses vidéos, cela entraînerait moins de promotions sur YouTube.

Cependant, le ministre fédéral du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a déclaré publiquement que le projet de loi ne conduirait pas à demander aux plateformes de manipuler leurs algorithmes.

En juin, sa porte-parole a déclaré qu’une partie du projet de loi C-11 excluait spécifiquement la manipulation d’algorithmes. Une clause du projet de loi empêcherait le CRTC de rendre une ordonnance exigeant « l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source spécifique ».

« Le gouvernement demandera au CRTC de travailler avec les plateformes pour présenter du contenu afin que plus de Canadiens puissent trouver, choisir et profiter du contenu d’artistes et de créateurs canadiens », a déclaré Laura Scaffidi.

“Il appartiendra aux plateformes de décider comment répondre au mieux à ces objectifs.”

Changements possibles

Tomchuk s’est récemment adressé au Sénat pour s’opposer au projet de loi.

“Essentiellement, s’ils imposent des mandats de découverte sur YouTube, par exemple, ils changeront la façon dont vos vidéos et votre contenu sont distribués sur le Web, ce qui pourrait, en fin de compte, entraîner moins de sensibilisation et moins de visionnage du contenu qui vous faites », a déclaré Tomchuk à CBC News.

Jeanette Patell, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques de YouTube au Canada, a déclaré que le projet de loi pourrait également modifier l’expérience de visionnage des gens.

Elle a dit que les gens pourraient commencer à voir du contenu simplement parce que c’est canadien.

Elle a déclaré que si un utilisateur est promu du contenu en raison de son lieu de résidence par opposition à ce qui pourrait l’intéresser, “il va répondre … peut-être qu’il ne regarde pas cette vidéo, qu’il ne clique pas dessus ou qu’il commencer à le regarder.”

“Cela a en fait cet effet là où il se retourne contre ce contenu. Ce contenu aura désormais un classement inférieur et nos systèmes apprendront… vous ne devriez probablement pas recommander autant ce contenu.”

Répercussions sur les coûts

Geist a déclaré qu’en plus des créateurs perdants, les consommateurs pourraient également être confrontés à des difficultés si le projet de loi était adopté.

Il a déclaré que mettre cette limitation sur les plateformes de diffusion en continu et leur dire qu’elles devaient augmenter leur quantité de contenu canadien pourrait les amener à facturer davantage les Canadiens pour leurs services, ou à se retirer du Canada tous ensemble.

“Les préoccupations s’étendent à ce que [this will] moyen pour le coût et le choix du consommateur », a déclaré Geist.

Open Media, une organisation de défense des droits comptant un peu moins de 400 000 partisans canadiens et américains, a une pétition active pour persuader le Sénat d’amender le projet de loi C-11

Il dit que donner au CRTC le pouvoir de réglementer les publications et de manipuler les flux, les listes de lecture et les résultats de recherche est une “intrusion injustifiable dans la vie en ligne”.

Un comité sénatorial s’est réuni du 6 au 8 décembre pour discuter de nouveaux amendements au projet de loi. Ils ont suggéré un énorme changement qui exclurait le contenu des utilisateurs non commerciaux de nombreux aspects du projet de loi, bien que certains sénateurs se soient opposés à ces amendements.

Geist dit qu’en raison des plus de 20 amendements suggérés, le projet de loi reviendra probablement à la Chambre des communes pour un autre examen, avant que tout changement ne soit solidifié.

Tomchuk a déclaré qu’il aimerait voir le projet de loi entièrement supprimé, mais qu’il accepterait que le gouvernement accepte les modifications proposées présentées par lui et d’autres créateurs.

“Si Cancon est assez bon, les consommateurs sortiront et le trouveront”, a-t-il déclaré.