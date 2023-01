Certains Bengals ont discuté de ne pas jouer la semaine 18 contre les Ravens

Joe Thomas et Darrelle Revis en tête d’affiche des finalistes du Pro Football Hall of Fame 2023 par Cody Williams

Le match des Bengals contre les Bills a été reporté après la terrible blessure de Damar Hamlin. Joe Burrow a déclaré que certains membres de l’équipe avaient également discuté du report de la semaine 18.

Pour quelqu’un qui n’était pas sur le terrain pour le match des Buffalo Bills contre les Bengals de Cincinnati lors du Monday Night Football, il est impossible de comprendre l’expérience traumatisante qu’ils ont endurée alors que le demi défensif des Bills Damar Hamlin s’est effondré sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque à la suite d’un jeu.

Le match a été reporté après avoir été arrêté suite à cette blessure et la nouvelle est sortie le lendemain que le concours ne reprendrait pas cette semaine.

Alors que nous attendons toujours une annonce officielle sur ce qui se passera concernant ce match, selon le quart-arrière des Bengals Joe Burrow, certains de ses coéquipiers de Cincinnati ont eu des “discussions parallèles” sur le fait de ne pas jouer dimanche lors de la semaine 18 contre les Ravens.

Joe Burrow a déclaré qu’il y avait eu des discussions parallèles sur le fait de ne pas jouer dimanche contre les Ravens, mais rien dans toute l’équipe. Il a dit que si vous sondiez le vestiaire, ce serait des votes mitigés. Burrow dit personnellement qu’il veut jouer même si ce sera difficile. D’autres coéquipiers peuvent penser le contraire. – Cameron Wolfe (@CameronWolfe) 4 janvier 2023

Burrow a précisé que ce n’était pas toute l’équipe qui avait cette discussion mais que le vestiaire serait probablement divisé sur l’idée. Il a ajouté qu’il voulait jouer mais qu’il comprenait l’autre équipe.

Une grande attention a été accordée à juste titre à la santé et au rétablissement de Hamlin à la suite du terrifiant incident sur le terrain. Dans le même temps, cependant, Aaron Rodgers et bien d’autres ont discuté de l’implication de la santé mentale des joueurs pour les Bills et les Bengals pour voir l’un de leurs pairs subir un incident aussi grave sur le terrain.

Ainsi, il est tout à fait compréhensible que certains des joueurs de Cincinnati ne soient pas complètement récupérés mentalement de lundi soir afin de jouer un autre match de football dimanche.

Il semble toujours que rien ne changera au sujet des Bengals affrontant les Ravens lors de la semaine 18, mais c’est un autre exemple de l’effet considérable que la blessure de Hamlin a eu sur la NFL dans son ensemble, mais plus particulièrement sur les équipes qui étaient sur le terrain. à Cincinnati.