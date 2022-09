Certains bénéficiaires de Medicare pourraient faire face à des primes de la partie B de 2023 de 560,50 $

Charge de forme | E+ | Getty Images

Si vous êtes un bénéficiaire de Medicare à revenu plus élevé, vous paierez peut-être moins de surprimes en 2023 que vous ne l’étiez cette année. Les soi-disant montants d’ajustement liés au revenu, ou IRMAA, qui sont basés sur votre déclaration de revenus de deux ans plus tôt, entreront en vigueur l’année prochaine à 97 000 $ pour les déclarants uniques et à 194 000 $ pour les déclarants conjoints (sur la base de leur déclaration de 2020), contre 91 000 $ et 182 000 $, respectivement. De plus, avec la prime standard de la partie B (couverture des soins ambulatoires) en baisse de 3% l’année prochaine à 164,90 $ contre 170,10 $ en 2022, les IRMAA sont également moins coûteuses. Les surtaxes s’appliquent aux primes de la partie B et de la partie D (couverture des médicaments sur ordonnance) et affectent environ 7 % des 64,3 millions de bénéficiaires de Medicare. Plus vos revenus sont élevés, plus la charge est élevée. (Voir les tableaux ci-dessous.)

La question de savoir si vous devez payer la surtaxe dépend de votre revenu brut ajusté modifié tel que défini par le programme Medicare : votre revenu brut ajusté plus les revenus d’intérêts exonérés d’impôt. “Vous n’avez qu’à dépenser 1 $ de plus [lowest] point d’arrêt et vous êtes soumis aux IRMAA », a déclaré la planificatrice financière agréée Barbara O’Neill, propriétaire et PDG de Money Talk, une société d’éducation financière. “Si vous êtes proche de cela ou sur le point d’accéder à un niveau supérieur, vous devez vraiment être proactif”, a déclaré O’Neill.

En d’autres termes, il existe des stratégies et des techniques de planification qui peuvent vous aider à éviter ou à minimiser ces IRMAA. En voici quatre à considérer :

1. Concentrez-vous sur les flux de revenus sous votre contrôle

Bien qu’un certain revenu à la retraite soit généralement fixé, c’est-à-dire Sécurité sociale et / ou pension – la clé pour éviter les IRMAA est de se concentrer sur les flux de revenus que vous pouvez contrôler, a déclaré le CFP Judson Meinhart, conseiller financier principal et responsable de la planification financière pour Parsec Financial à Winston-Salem, en Caroline du Nord. “La clé pour garder [your income] en dessous des tranches IRMAA, planifiez à l’avance pour savoir d’où proviennent vos revenus », a déclaré Meinhart.

Plus de FA Playbook: Voici un aperçu d’autres histoires ayant un impact sur le secteur des conseillers financiers.

Sachez que la détermination de l’IRMAA est généralement basée sur votre déclaration de revenus de deux ans plus tôt. Si vos revenus ont chuté depuis lors, vous pouvez faire appel de la décision IRMAA en utilisant Formulaire SSA-44 et fournir la preuve que vous avez vécu un “événement qui a changé votre vie” comme la retraite, le décès d’un conjoint ou un divorce.

2. Considérez les conversions Roth IRA

Une façon de réduire votre revenu imposable est d’éviter d’avoir tout votre pécule dans des comptes de retraite dont les distributions sont imposées comme un revenu ordinaire, comme un plan IRA ou 401 (k) traditionnel. Donc, que vous soyez déjà inscrit à Medicare ou non, cela peut valoir la peine convertir des actifs imposables en un Roth IRA. Les cotisations Roth sont imposées dès le départ, mais les retraits qualifiés sont exonérés d’impôt. Cela signifie que même si vous paieriez des impôts maintenant sur le montant converti, le compte Roth fournirait un revenu non imposable sur la route – tant que vous avez au moins 59 ans et demi et que le compte est ouvert depuis plus de cinq ans, ou que vous répondre à une exclusion. “Vous payez un peu plus maintenant pour éviter des tranches d’imposition plus élevées ou des tranches IRMAA plus tard”, a déclaré Meinhart.

Il est également utile que les Roth IRA n’aient pas de distributions minimales requises, ou RMD, du vivant du propriétaire. Les RMD sont des montants qui doivent être retirés des IRA traditionnels, ainsi que des comptes traditionnels et Roth 401 (k), une fois que vous atteignez l’âge de 72 ans. Lorsque les RMD des comptes traditionnels entrent en vigueur, votre revenu imposable peut être suffisamment augmenté pour que vous deveniez assujetti aux IRMAA, ou à un montant plus élevé si vous payiez déjà la surtaxe. “Beaucoup de gens ont des ennuis en ne retirant aucun argent de leur plan 401 (k) ou de leur IRA, puis ils ont leur premier RMD et cela les place dans l’une de ces tranches IRMAA”, a déclaré Meinhart.

3. Gardez un œil sur les plus-values

Si vous avez des actifs qui pourraient générer un bénéfice imposable lorsqu’ils sont vendus – c’est-à-dire des investissements dans un compte de courtage – il peut être utile d’évaluer dans quelle mesure vous pouvez les gérer. les gains en capital. Bien que vous puissiez être en mesure de planifier la vente, par exemple, d’une action appréciée pour contrôler quand et comment vous seriez imposé, certains fonds communs de placement ont une façon de surprendre les investisseurs à la fin de l’année avec des gains en capital et des dividendes, qui alimenter le calcul IRMAA. “Avec les fonds communs de placement, vous n’avez pas beaucoup de contrôle car ils doivent vous transmettre les gains”, a déclaré O’Neill, de Money Talk. “Le problème est que vous ne savez pas quelle sera l’importance de ces distributions jusqu’à très tard dans l’année d’imposition.”

Selon les spécificités de votre situation, il peut être utile d’envisager de détenir des fonds négociés en bourse au lieu de fonds communs de placement dans votre compte de courtage en raison de leur efficacité fiscale, disent les experts. Pour les investissements dont vous pouvez chronométrer la vente, il est également important de se rappeler les avantages de la récolte des pertes fiscales comme moyen de minimiser votre revenu imposable. Autrement dit, si vous finissez par vendre des actifs à perte, vous pouvez utiliser ces pertes pour compenser ou réduire les gains que vous avez réalisés. En règle générale, si les pertes dépassent les bénéfices, vous pouvez utiliser jusqu’à 3 000 $ par année contre votre revenu régulier et reporter le montant inutilisé aux années d’imposition futures.

4. Appuyez sur votre côté philanthropique