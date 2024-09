Certains aspects du microbiome cutané restent insaisissables

SAN DIEGO — Bien que l’on sache depuis plusieurs années que plus de 1 000 espèces de bactéries appartenant à 19 phylums différents habitent la peau humaine – principalement l’épiderme superficiel et les parties supérieures des follicules pileux – les études publiées portant spécifiquement sur le microbiome cutané restent limitées.

En un revue du sujetdes chercheurs des National Institutes of Health ont écrit que la peau est composée de 1,8 million d’habitats divers avec une abondance de plis, d’invaginations et de niches spécialisées qui abritent un large éventail de micro-organismes. « Beaucoup de ces micro-organismes sont inoffensifs et, dans certains cas, assurent des fonctions vitales pour notre vie et ils n’ont pas évolué au fil du temps », a déclaré Jill S. Waibel, MD, directrice médicale du Miami Dermatology and Laser Institute, lors de la conférence annuelle. Symposium de maîtrise en esthétique.

« Il s’agit d’un écosystème complexe dont nous ne parlons pas vraiment », a-t-elle déclaré. « Il existe une large répartition topographique des bactéries sur les sites cutanés. Les bactéries que nous avons sur la tête et le cou sont différentes de celles sur nos pieds. Il existe également de nombreuses variations interpersonnelles du microbiome cutané, de sorte qu’une personne peut en avoir beaucoup. d’un type de bactérie et pas autant d’un autre.

Un bouclier contre les agents pathogènes étrangers

À la base, poursuit Waibel, le microbiome cutané fonctionne comme une interface entre le corps humain et l’environnement, une barrière physique qui empêche l’invasion d’agents pathogènes étrangers. La peau abrite également un microbiote commensal. Elle a comparé le paysage de la peau à celui de la toundra : « Il est desséché, contient peu de nutriments et est très acide, donc les agents pathogènes ont du mal à y vivre », a-t-elle déclaré. « Cependant, nos micro-organismes cutanés se sont adaptés pour utiliser les rares nutriments disponibles sur la peau. C’est pourquoi je dis à mes patients : ‘n’utilisez pas de gommage au sucre, car vous nourrissez potentiellement ces mauvaises bactéries.' »

Selon des recherches plus récentesle microbiote cutané des adultes en bonne santé reste stable dans le temps, malgré les perturbations environnementales, et il joue un rôle important dans l’éducation des bras innés et adaptatifs du système immunitaire cutané. « Certaines maladies de la peau sont associées à un état microbien altéré : la dysbiose », a déclaré Waibel, qui est également chef de sous-section de dermatologie au Baptist Health South Florida, à Miami Beach. « L’inversion de cette situation peut aider à prévenir ou à traiter la maladie. »

Elle a cité les facteurs suivants qui influencent le microbiome cutané :

La génétique affecte considérablement le microbiome cutané. Les personnes ayant des prédispositions auto-immunes ont un microbiote différent de celles qui n’en ont pas.

Le climat, la pollution et les pratiques d’hygiène sont les autres facteurs d’influence. « Même les vêtements peuvent avoir un impact sur le microbiome en provoquant le transfert de micro-organismes », a-t-elle déclaré.

L’âge, les changements hormonaux (notamment lors de la puberté) et la sénescence modifient le paysage microbien.

Des problèmes de santé systémiques tels que le diabète sucré et la maladie du côlon irritable, ainsi que des problèmes cutanés comme le psoriasis et la dermatite atopique, peuvent également perturber le microbiome cutané.

Les ingrédients contenus dans les savons, les antibiotiques et les cosmétiques peuvent également provoquer une dysbiose cutanée, a déclaré Waibel. Cependant, l’intégrité du microbiome cutané suite à des procédures dermatologiques telles que les excisions, la dermabrasion, la thérapie au laser et d’autres procédures physiques est moins bien comprise, selon une étude. examen récent du sujet. La photothérapie semble être la méthode la plus étudiée « et montre une augmentation de la diversité microbienne après le traitement », a déclaré Waibel. « Il a été démontré que les traitements à la lumière tuent les bactéries en induisant des dommages à l’ADN. D’autres études doivent être réalisées sur les longueurs d’onde spécifiques de la lumière utilisée, les conditions traitées et les différences individuelles des patients. »

Selon les auteurs de la revue, aucun changement dans le microbiome n’a été observé dans les études sur le débridement. « C’était surprenant, car il s’agit d’une méthode permettant d’éliminer les tissus malsains qui contiennent souvent des bactéries pathogènes », a déclaré Waibel. « Le grand message à retenir est que nous avons besoin de plus de recherche. »

Waibel a révélé qu’elle avait mené des essais cliniques pour plusieurs sociétés d’appareils et pharmaceutiques.