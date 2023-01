Certains antidépresseurs liés à un risque élevé de syndrome de sevrage

Une nouvelle étude a révélé que certains antidépresseurs courants ont un risque plus élevé de provoquer des symptômes de sevrage pénibles et parfois invalidants lorsque les patients essaient d’arrêter de les prendre.

“Le message est que tous les antidépresseurs ne sont pas égaux, [with] certains plus problématiques que d’autres en termes de réaction de sevrage”, a déclaré le Dr Chiara Gastaldon, auteur principal de l’étude et psychiatre basée à Vérone, en Italie, à CTV News.

Son étude, publiée dans la revue à comité de lecture Drug Safety en novembre, a analysé 31 688 rapports d’effets indésirables de médicaments, y compris des rapports du Canada, enregistrés dans la base de données de l’Organisation mondiale de la santé. Les résultats montrent que quatre antidépresseurs en particulier étaient le plus souvent liés aux symptômes de sevrage :

• Paroxétine (vendu sous le nom de marque Paxil)

• Duloxétine (Cymbalta)

• Venlafaxine (Effexor)

• Desvenlafaxine (Pristiq)

Certains symptômes réactionnels ont été classés comme légers, notamment les maux de tête, l’insomnie, les nausées, les étourdissements, l’anxiété et l’irritabilité. Le Dr Gastaldon dit qu’il y a également eu des cas graves entraînant des conditions potentiellement mortelles, une hospitalisation ou un décès lié au syndrome de sevrage des antidépresseurs.

Cela est d’autant plus préoccupant que le Canada a l’un des taux d’utilisation d’antidépresseurs les plus élevés au monde, avec apparemment entre 5,8 % et 9 % de la population ayant été prescrits parmi plus de deux douzaines de médicaments à un moment donné de leur vie.

Pourtant, Lori-Lynn Brigden dit qu’elle n’a jamais été avertie du syndrome de sevrage lorsqu’on lui a prescrit Cymbalta en 2017 pour traiter la fibromyalgie, un syndrome de douleur chronique et la dépression. La propriétaire de l’entreprise montréalaise a déclaré qu’elle allait bien et qu’elle souhaitait arrêter le médicament en 2020. Elle a déclaré à CTV News que son médecin de famille lui avait conseillé de réduire la dose de moitié pour commencer.

Au cours des semaines suivantes, la femme de 51 ans a déclaré qu’elle avait commencé à descendre en spirale, développant de l’insomnie et de l’anxiété, suivies de dépression et de trouble panique. Elle dit avoir perdu son entreprise de jardinage et s’être retrouvée à l’hôpital six fois au cours des deux dernières années.

“Ma vie a été complètement détruite. Je veux dire, j’ai tellement perdu. Et je ne sais pas comment ni quand je vais récupérer”, a déclaré Brigden.

Ce n’est que lorsqu’elle a découvert un site de soutien aux patients et qu’elle a vu d’autres personnes décrire des histoires similaires qu’elle a commencé à comprendre ce qui s’était passé. Elle partage maintenant son histoire, dans l’espoir de sensibiliser davantage de patients et d’encourager les médecins à avertir les patients du syndrome de sevrage.

Environ 20 % des patients développent un syndrome d’arrêt des antidépresseurs à la suite d’un arrêt brutal ou d’une réduction marquée de la dose d’un médicament.

“Il ne suffit pas de prescrire … ces antidépresseurs aux gens sans expliquer les risques de syndrome de sevrage, car le sevrage peut être léger, modéré ou très sévère, comme dans mon cas”, a déclaré Brigden.

Une autre étude, publiée dans le Journal of Affective Disorders en janvier dernier, offre un indice sur les raisons pour lesquelles certains antidépresseurs peuvent être liés à un risque accru de problèmes de sevrage.

Des chercheurs en France ont examiné 15 507 cas de syndrome de sevrage et ont découvert que les antidépresseurs à demi-vie courte – ce qui signifie qu’ils sont absorbés rapidement et évacués plus rapidement du corps – étaient associés à un risque accru par rapport aux médicaments à longue demi-vie.

Les médicaments à courte demi-vie comprennent les quatre identifiés comme étant à haut risque dans l’étude du Dr Gastaldon : la desvenlafaxine, la venlafaxine, la duloxétine et la paroxétine.

“S’ils doivent choisir parmi les antidépresseurs … choisissez l’antidépresseur avec moins de risque de sevrage”, a déclaré à CTV News le Dr François Montastruc, un psychiatre co-auteur de l’étude. Il dit que la recherche a changé la façon dont lui et ses collègues prescrivent ces médicaments aux patients

Le syndrome de sevrage ou d’arrêt n’est pas nouveau.

Un rapport publié dans le Canadian Medical Association Journal en 2017 a mis en garde contre le risque d’arrêter rapidement l’utilisation de ces médicaments et a proposé des moyens de réduire les doses très lentement pour minimiser les symptômes. Si les symptômes sont graves, le rapport indique que le médicament doit être réintroduit et qu’une diminution plus lente a commencé.

Cependant, il semble que certains médecins canadiens ne soient pas au courant.

Suzanne, 65 ans, a pris Cymbalta pendant neuf ans pour soulager la douleur et la dépression. En 2021, la résidente de la région d’Ottawa (qui a demandé à CTV News de ne pas utiliser son nom de famille) a voulu arrêter de le prendre, craignant que cela ne provoque de la confusion et des douleurs à l’estomac.

Son médecin lui a conseillé de réduire la dose de moitié. Il n’y avait aucun avertissement concernant la diminution lente ou les symptômes du syndrome de sevrage.

“C’était affreux. La pièce tournait, et c’était comme si je tournais en moi. De plus, j’avais de terribles nausées. J’avais juste envie de vomir. Je me sentais tellement fatiguée et épuisée tout le temps”, a déclaré Suzanne.

Après plusieurs semaines, elle dit qu’elle s’est retrouvée à l’hôpital, hallucinée. Elle dit qu’elle a également trouvé de l’aide sur un site de soutien aux patients, a repris la prise de Cymbalta, puis a commencé à réduire sa dose très lentement, en la laissant tomber d’environ 5 % toutes les quelques semaines. Elle est maintenant hors de la médication.

“C’était effrayant”, a déclaré Suzanne.

Drs. Gastaldon et Montastruc disent qu’il y a un grand besoin d’études supplémentaires et de confirmation des patients les plus à risque et de la meilleure façon d’arrêter et de changer de médicament pour éviter ce problème.

“Un message pour les médecins serait… de reconnaître que c’est un problème d’en parler avec le patient pour choisir judicieusement, quel médicament vous devez prescrire”, a déclaré le Dr Gastaldon.