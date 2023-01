Certains aliments sont-ils addictifs ? – Le New York Times

Dans sa pratique clinique, le Dr Gearhardt a rencontré des patients – certains obèses et d’autres non – qui luttent en vain pour contrôler leur consommation d’aliments hautement transformés. Certains tentent de les manger avec modération, seulement pour constater qu’ils perdent le contrôle et mangent au point de se sentir malades et désemparés. Beaucoup de ses patients constatent qu’ils ne peuvent pas arrêter ces aliments malgré leur diabète incontrôlé, leur prise de poids excessive et d’autres problèmes de santé.

“Ce qui est frappant, c’est que mes clients sont presque toujours parfaitement conscients des conséquences négatives de leur consommation d’aliments hautement transformés, et ils ont généralement essayé des dizaines de stratégies comme des régimes d’urgence et des nettoyages pour essayer de maîtriser leur relation avec ces aliments”, dit-elle. “Bien que ces tentatives puissent fonctionner pendant une courte période, elles finissent presque toujours par rechuter.”

Mais le Dr Hebebrand conteste l’idée que tout aliment crée une dépendance. Alors que les croustilles et la pizza peuvent sembler irrésistibles pour certains, il soutient qu’elles ne provoquent pas un état d’esprit altéré, caractéristique des substances addictives. Fumer une cigarette, boire un verre de vin ou prendre une bouffée d’héroïne, par exemple, provoque une sensation immédiate dans le cerveau que les aliments ne provoquent pas, dit-il.

“Vous pouvez prendre n’importe quelle drogue addictive, et c’est toujours la même histoire que presque tout le monde aura un état d’esprit altéré après l’avoir ingérée”, a déclaré le Dr Hebebrand. « Cela indique que la substance a un effet sur votre système nerveux central. Mais nous ingérons tous des aliments hautement transformés, et aucun d’entre nous ne connaît cet état d’esprit altéré car il n’y a pas d’impact direct d’une substance dans le cerveau.

Dans les troubles liés à l’utilisation de substances, les personnes deviennent dépendantes d’un produit chimique spécifique qui agit sur le cerveau, comme la nicotine dans les cigarettes ou l’éthanol dans le vin et les spiritueux. Ils recherchent d’abord ce produit chimique pour se défoncer, puis en deviennent dépendants pour atténuer les émotions déprimées et négatives. Mais dans les aliments hautement transformés, aucun composé ne peut être identifié comme addictif, a déclaré le Dr Hebebrand. En fait, les preuves suggèrent que les personnes obèses qui mangent trop ont tendance à consommer une large gamme d’aliments avec des textures, des saveurs et des compositions différentes. Le Dr Hebebrand a fait valoir que la suralimentation est en partie motivée par le fait que l’industrie alimentaire commercialise plus de 20 000 nouveaux produits chaque année, donnant aux gens l’accès à une variété apparemment infinie d’aliments et de boissons.

“C’est la diversité des aliments qui est si attrayante et qui cause le problème, pas une seule substance dans ces aliments”, a-t-il ajouté.

Ceux qui s’opposent à la dépendance alimentaire soulignent également que la plupart des gens consomment quotidiennement des aliments hautement transformés sans montrer aucun signe de dépendance. Mais le Dr Gearhardt note que les substances addictives n’accrochent pas tous ceux qui les consomment. Selon les recherches, environ les deux tiers des personnes qui fument la cigarette deviennent dépendantes, tandis qu’un tiers n’en devient pas dépendant. Environ 21 % seulement des personnes qui consomment de la cocaïne au cours de leur vie deviennent dépendantes, tandis que seulement 23 % des personnes qui boivent de l’alcool en développent une dépendance. Des études suggèrent qu’un large éventail de facteurs déterminent si les gens deviennent dépendants, notamment leur génétique, leurs antécédents familiaux, leur exposition à des traumatismes et leurs antécédents environnementaux et socio-économiques.