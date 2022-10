Certains agriculteurs de la Colombie-Britannique peuvent prolonger la récolte tandis que d’autres luttent contre la sécheresse

La période inhabituelle de temps chaud et de chaleur estivale permet à certains agriculteurs de la Colombie-Britannique de prolonger leur saison de récolte d’automne alors que les cultures continuent de pousser et de produire des produits de qualité, tandis que d’autres, en particulier dans les zones à restriction d’eau, sont aux prises avec le manque de pluie .

Sean Smukler, titulaire de la chaire d’agriculture et d’environnement de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que les agriculteurs ont connu un début de printemps froid et humide qui a retardé la croissance de leurs cultures d’environ trois semaines, mais certains ont pu rattraper le temps perdu en la seconde moitié de la saison.

“Les cultures qui sont bien établies et qui ont juste besoin d’un peu d’eau en cette fin de saison sont probablement en mesure de profiter du temps chaud et ensoleillé”, a déclaré Smukler à CBC News.

“Mais les cultures qui ont le plus besoin d’eau… ne font vraiment pas ce que nous voulons qu’elles fassent.”

Une grande partie de la province a connu son mois de septembre le plus chaud et le plus sec jamais enregistré, et ce régime climatique s’est poursuivi jusqu’à la première moitié d’octobre.

Ron McMillan, propriétaire de McMillan Farms à Kelowna, cultive environ 40 sortes de citrouilles différentes chaque année et affirme que la chaleur prolongée était exactement ce dont ils avaient besoin pour produire des citrouilles de qualité après un printemps tardif.

“Je n’ai pas de citrouilles vertes cette année. Tout est orange”, a déclaré McMillian à Chris Walker, animateur de l’émission Daybreak South de CBC, lundi.

“Cette chaleur tardive nous a vraiment beaucoup aidés … et c’était ce dont nous avions besoin.”

Dimanche, 16 records de température quotidiens ont été battus à travers la Colombie-Britannique, alors que les sommets continuaient de persister autour de 20 ° C dans de nombreuses communautés.

Début tardif des vendanges

Michael Kullmann, vigneron à l’Osoyoos Larose Estate Winery, affirme que son établissement vinicole du sud de l’Okanagan est généralement l’un des premiers à cueillir des raisins, mais la récolte de cette année aura environ trois semaines de retard par rapport à la normale.

« J’étais un peu nerveux parce que nous avons eu un printemps très froid… et cela signifiait que toute la vigne a été retardée, alors elle a commencé à pousser environ deux semaines plus tard que d’habitude.

« Ce temps a signifié pour nous un excellent rendement, une grande qualité et un fruit très bien équilibré, donc je suis très heureux.

Kevin Klippenstein, le propriétaire de Klippers Organic Farms and Guesthouse dans le sud de l’Okanagan, dit qu’il récolte toujours des tomates, du basilic et des pommes de terre et qu’il a fait une deuxième plantation de pois mange-tout.

“Nous plantons généralement des carottes en juillet et les recouvrons de paille pour les isoler maintenant … mais rien n’est encore recouvert de paille parce que nous continuons à irriguer”, a déclaré Klippenstein à Gloria Macarenko, animatrice de l’émission CBC. Sur la côtemercredi.

“La dernière partie de l’année ici a en fait provoqué l’été de nos rêves.”

Les restrictions d’eau ont un impact sur les agriculteurs

Le Lower Mainland, la Sunshine Coast et l’ouest de l’île de Vancouver connaissent des conditions de sécheresse de niveau 5, les plus sévères sur l’échelle de classification de la province.

Mel Sylvestre, copropriétaire de Grounded Acres Organic Farms à Gibsons, affirme que certaines de ses cultures à racines peu profondes comme les oignons, le chou et le chou frisé montrent déjà des signes de flétrissement en raison du manque de pluie et du temps prolongé semblable à l’été.

“Nous constatons que certaines plantes perdent essentiellement leur capacité de rétention d’eau, elles ne se conservent donc pas bien et nous ne pourrons pas les récolter pour les vendre car leur qualité n’est pas assez élevée.

“C’est un montant assez important que nous retirons.”

Les parties de la Le district régional de Sunshine Coast (SCRD) est soumis à la réglementation sur l’eau de l’étape 4 depuis fin août. Cela comprend une interdiction de toute utilisation extérieure de l’eau potable, ce qui signifie pas d’arrosage de pelouse, pas d’arroseurs, et pas de lavage de véhicule ou de remplissage de piscines ou de fontaines.

“Nous sommes complètement sans eau depuis trois semaines. C’est un peu trop pour nous”, a déclaré Sylvestre.

Il n’y a pas eu de chute de pluie significative sur la Sunshine Coast depuis le début du mois de juillet.