Certains acheteurs de maison font face à un « choc de paiement ». Façons d’économiser sur une hypothèque

Même avec des signes de ralentissement du marché de l’habitation, les acheteurs de maisons ressentent toujours la piqûre des prix élevés et des taux d’intérêt plus élevés. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans est de 6,7 % vendredi, contre 3,3 % au début de 2022, selon Mortgage News Daily. Parallèlement à cela, les prix des maisons – la médiane est de 435 000 $ – sont en hausse 13,1 % en moyenne il y a un an, selon Realtor.com. “Je pense que le problème majeur est le choc des paiements”, a déclaré Stephen Rinaldi, président et fondateur de Rinaldi Group, un courtier en prêts hypothécaires basé près de Philadelphie. “Quand je m’assois avec des clients et que le tarif est dans les 6, leur paiement est parfois scandaleux.” En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici comment se préparer à la remise de prêt étudiant La différence que font les taux d'intérêt peut être importante. À titre d'exemple : sur une hypothèque de 300 000 $ à 6,5 % sur 30 ans, les paiements mensuels pour le capital et les intérêts seulement seraient de 1 896 $. Ce même prêt à 3 % entraînerait un paiement de 1 264 $ (une économie de 632 $ par mois). D'autres frais tels que les impôts fonciers ou l'assurance hypothécaire s'ajouteraient à ces montants mensuels. Pourtant, il existe des moyens de réduire le coût d'achat d'une maison. Bien qu'il n'y ait pas d'approche unique, vous pouvez évaluer les différentes options qui s'offrent à vous et déterminer si l'une d'entre elles convient à votre situation. Voici quelques options.

Un ARM pourrait être une réponse à court terme

Un Une hypothèque à taux variable peut valoir la peine d’être envisagée. Avec un ARM, comme on l’appelle, l’appel est son taux initial inférieur par rapport à un prêt hypothécaire à taux fixe traditionnel. Ce taux est fixé pour une durée déterminée – disons sept ans – puis il s’ajuste à la hausse, à la baisse ou reste le même, selon la situation des taux d’intérêt à ce moment-là. Bien qu’il y ait une limite à la variation du taux, les experts recommandent de s’assurer que vous serez en mesure de vous permettre le taux maximum si vous y êtes confronté plus tard. Comme illustré ci-dessus, quelques points de pourcentage peuvent faire une grande différence dans le paiement mensuel.

Gardez à l’esprit, cependant, qu’à tout moment avant que le taux ne s’ajuste, vous pourrez peut-être refinancer votre prêt hypothécaire, a déclaré Rinaldi. Ou, si vous prévoyez de déménager avant l’expiration de la période de taux initiale, un ARM peut être judicieux. Cependant, comme la vie se passe et qu’il est impossible de prédire les conditions économiques futures, il est sage d’envisager la possibilité que vous ne puissiez pas déménager ou vendre. De plus, si le taux ARM n’est pas beaucoup plus bas qu’un taux fixe, les économies ne valent peut-être pas l’incertitude. Rinaldi a déclaré que même si certains prêteurs n’offrent pas beaucoup de taux réduits, il en trouve certains qui sont inférieurs d’environ un point de pourcentage ou plus.

Les hypothèques de 15 ans réduisent ce que vous payez en intérêts

Alors que l’hypothèque typique est de 30 ans, un prêt plus court avec un taux plus avantageux peut être intéressant. Le taux moyen d’un prêt sur 15 ans est de 6 % en date de vendredi, selon Mortgage News Daily. De plus, vous économisez une cargaison d’intérêts sur la durée du prêt et vous construisez plus rapidement la valeur nette de la maison. À titre d’exemple : une hypothèque de 300 000 $ sur 30 ans avec un taux fixe de 6,5 % signifierait payer 382 786 $ d’intérêts sur la durée du prêt. En comparaison, une hypothèque de 15 ans, même au même taux, se traduirait par le paiement de 170 438 $ d’intérêts pendant la durée du prêt.

Ce n’est pas seulement la différence de taux, mais aussi l’accumulation de capitaux propres. David Demming Président de Demming Financial Services

“Ce n’est pas seulement la différence de taux, mais aussi l’accumulation de fonds propres”, a déclaré le planificateur financier agréé David Demming, président de Demming Financial Services à Aurora, Ohio. Dans le même temps, a-t-il dit, si le paiement plus élevé réduit trop votre budget, ce n’est peut-être pas la meilleure voie.

Les programmes d’accession à la propriété peuvent aider à réduire les coûts

Si vous êtes un acheteur d’une première maison avec des moyens limités, vous pourriez être admissible à l’un des programmes fédéraux disponibles qui vous aident à acheter une maison avec une mise de fonds inférieure et des frais de clôture réduits. En outre, gouvernements étatiques et locaux (ville ou comté) offrent souvent des subventions ou des prêts sans intérêt pour aider les acheteurs à couvrir leur mise de fonds et leurs frais de clôture.

Ouvrages en location-vente dans certains cas

Parfois, un acheteur potentiel peut ne pas être en mesure de se qualifier immédiatement pour un prêt hypothécaire en raison de problèmes de crédit ou de courts antécédents de travail. Ou, ils peuvent avoir besoin de plus de temps pour économiser pour un acompte, mais veulent entrer dans une maison et rester sur place. Dans ces cas, il peut être judicieux d’envisager un bail ou contrat de location-achat. Un aspect commun de ces arrangements est qu’une partie du loyer mensuel est versée sur un compte séquestre jusqu’à la date d’achat quelques années plus tard, moment auquel le montant bloqué est affecté aux frais de clôture ou à un acompte. Mais si vous partez ou ne pouvez pas respecter leur obligation contractuelle, l’argent est confisqué.

Si vous envisagez d’emprunter cette voie, il est important de faire preuve de diligence raisonnable et de vous assurer de bien comprendre les termes du contrat, y compris le type d’hypothèque auquel la propriété est éligible et la manière dont le prix d’achat sera fixé, a déclaré Demming.

L’achat de “points” et la réduction des frais de clôture peuvent également vous faire économiser