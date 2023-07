Certaines villes déterrent les conduites d’eau et laissent les tuyaux en plomb dans le sol

PROVIDENCE, RI (AP) – Prandy Tavarez et sa femme attendaient un bébé lorsqu’ils ont acheté une maison de quatre chambres dans un quartier bien entretenu de maisons centenaires ici. Ils se sont mis au travail pour en faire le leur, arrachant le papier peint, modernisant l’électricité et remplaçant les fenêtres recouvertes de peinture contenant du plomb, une neurotoxine puissante qui peut nuire au développement du cerveau chez les enfants.

Ce n’était pas la seule piste. Le tuyau qui transportait l’eau jusqu’à leur domicile en était également fait. L’eau du robinet de Providence avait des niveaux de plomb dangereux depuis des années. Il n’était donc pas surprenant qu’en 2008, une équipe de voirie soit venue et ait creusé la rue pour retirer le tuyau. Puis ils en ont laissé une partie dans le sol.

« Ils ont mis un pansement », a déclaré Tavarez.

Partout au pays, les services publics ont laissé des tuyaux en plomb dans le sol même lorsqu’il est plus facile de les retirer pendant les travaux sur les conduites d’eau. Pire encore, ils ont enlevé des sections, dérangé le tuyau et laissé le reste, ce qui peut faire grimper les niveaux de plomb, causant des dommages qui dureront toute une vie, a révélé une enquête de l’Associated Press.

Abandonner les tuyaux en plomb aurait dû s’arrêter il y a longtemps, a déclaré Yanna Lambrinidou, anthropologue médicale à Virginia Tech et cofondatrice de la Campagne pour une eau sans plomb. Le métal est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants. Cela peut abaisser le QI et priver les enfants de compétences en résolution de problèmes. L’Environmental Protection Agency affirme qu’aucun montant n’est sans danger pour les enfants. Les services publics, a-t-elle dit, ont essayé de réduire les coûts et d’esquiver leurs responsabilités.

« Je ne peux que penser que les remplacements partiels sont immoraux car ils impliquent une décision délibérée des agences gouvernementales de laisser les résidents exposés à un risque continu d’exposition », a déclaré Lambrinidou.

Les sections qui restent peuvent empoisonner l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elles soient retirées. La pratique est également plus coûteuse à long terme, car les équipages devront probablement revenir un jour.

De nombreuses villes disent qu’elles peuvent laisser les tuyaux et utiliser un traitement chimique à la place. Mais ce n’est pas infaillible, et l’administration Biden a déclaré qu’elle souhaitait que les 9,2 millions de tuyaux en plomb aux États-Unis soient remplacés. Même certaines villes qui se sont engagées à éliminer les conduites en plomb disent qu’elles disposent de trop peu de ressources et que les règles locales peuvent les gêner.

Mais Buffalo, New York, Lincoln, le Nebraska et même Detroit montrent qu’il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Même si Detroit avait récemment déposé une demande de mise en faillite, en 2018, les dirigeants ont décidé que lorsque des travaux seraient effectués sur les conduites d’eau, ils remplaceraient tous les tuyaux en plomb.

« Nous protégeons la capacité intellectuelle de la prochaine génération de Detroiters », a déclaré Sam Smalley, directeur de l’exploitation du fournisseur d’eau de Detroit. Si un service public ne remplace pas complètement les tuyaux en plomb, c’est généralement parce qu’il « ne veut pas vraiment le faire », a-t-il déclaré.

Cela n’a pas été facile pour Detroit. Les fonctionnaires ont dû rechercher des fonds étatiques et fédéraux pour contrôler les factures d’eau. Ils organisent des réunions de quartier et distribuent des filtres à eau. Grâce à ces efforts, les responsables affirment que les habitants autorisent les entrepreneurs à creuser sur leur propriété et à entrer dans les maisons pour retirer les tuyaux en plomb. Si les habitants refusent, leur eau est coupée.

Mais des décennies après que les dangers du plomb soient devenus clairs, d’autres villes ont pris des décisions différentes et ont laissé des tuyaux en plomb dans le sol. Les experts disent que cela s’est probablement produit des centaines de milliers de fois. Cela s’est produit à Providence, à Chicago et ailleurs. Il se poursuit aujourd’hui à Oklahoma City, à Allentown, Pennsylvanie, Nashville et Memphis, Tennessee, et St. Louis.

Récemment, plus d’argent et d’attention au danger des tuyaux en plomb ont incité certains à arrêter la pratique. Pourtant, cela reste légal.

LA LONGUE LUTTE DE LA PROVIDENCE

L’Environmental Protection Agency a fixé pour la première fois des limites sur le plomb dans l’eau potable en 1991, obligeant les services publics, à quelques exceptions près, à remplacer des longueurs entières de tuyaux en plomb lorsque l’eau dépassait ces limites.

Mais l’American Water Works Association, un groupe qui représente les services publics, a contesté cette exigence de remplacement, affirmant qu’elle ne donnait pas suffisamment de chance au public de peser. Une cour d’appel fédérale en 1994 a accepté.

L’EPA a ensuite « complètement cédé » et n’a pas réédité la disposition, a déclaré Erik Olson, un avocat chargé de l’affaire auprès du Conseil de défense des ressources naturelles, ne laissant que des remplacements partiels nécessaires lorsque les niveaux de plomb sont élevés.

Cela s’avérerait fatal. En 2005, Providence Water a modifié son traitement chimique, ce qui a fait grimper les niveaux de plomb au-dessus des limites de l’EPA.

Cela a déclenché l’exigence de retrait, mais pas pour les tuyaux entiers. Et cela soulève un problème qui continue de tourmenter tout le pays : la propriété partagée des tuyaux en plomb. Dans de nombreuses villes comme Providence, le service public possède une partie du tuyau qui va à la maison, et le propriétaire possède le reste.

La Providence a pris la position qu’elle n’enlèverait que le tuyau appartenant à la ville et que le propriétaire pourrait payer pour enlever le reste. Mais au prix de milliers de dollars, la plupart ne l’ont pas fait.

En 2011, cependant, les scientifiques de l’EPA pesaient, affirmant que cette méthode ne réduisait pas le plomb.

Rappelez-vous, dans ces années, le plomb dans l’eau de Providence équivalait à une crise. Il a violé les limites de l’EPA pendant 14 des 17 années, un record exceptionnellement mauvais pour une grande ville. Pourtant, malgré le fait que le remplacement partiel n’a pas fonctionné – et pourrait même faire grimper les niveaux de plomb dans l’eau potable – les autorités locales ont poursuivi la pratique lors des travaux sur les conduites d’eau, ne supprimant tout que si le propriétaire payait.

Les militants ont déclaré que Providence Water avait créé un système à deux niveaux : un pour les personnes qui pouvaient se payer de l’eau potable et un pour celles qui ne le pouvaient pas.

Colleen Colarusso a acheté une maison qui donne sur une forte pente vers une rue animée de Providence en 2019. Après que des tests ont montré que les niveaux de plomb dans son eau étaient plus de deux fois supérieurs à la limite fédérale, elle a cessé de la boire. Elle a payé les livraisons de cruches de cinq gallons, puis 3 500 $ pour faire fonctionner une ligne de cuivre sur la pente jusqu’à son domicile.

« Je ne veux pas ça dans mon corps », dit-elle.

Mais dans un quartier d’appartements à deux et trois étages étroitement espacés aux côtés de modestes maisons unifamiliales, les données de la ville indiquent qu’un tuyau en plomb passe probablement sous la maison de Richard Charlton.

Charlton a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de remplacer un tuyau et que la ville devrait le faire pour les contribuables. Il s’inquiète pour son système de chauffage fragile et l’achat d’un nouveau toit.

« J’ai encore du mal à m’en sortir », a-t-il déclaré.

LES SERVICES D’EAU

L’enlèvement des tuyaux en plomb n’est pas seulement la responsabilité du service public, mais aussi des individus et du gouvernement, a déclaré Steve Via, directeur des relations gouvernementales à l’AWWA. Il a déclaré que la propriété divisée des conduites en plomb est « toujours un obstacle au remplacement complet des conduites de service en plomb aujourd’hui ». Dans de nombreuses communautés, les règles locales interdisent de dépenser de l’argent pour améliorer la propriété privée, ce qui peut bloquer les travaux, a déclaré Via.

Le directeur général de Providence Water, Ricky Caruolo, a déclaré que le remplacement des conduites en plomb ne pouvait se faire sans augmenter les tarifs et il ne pensait pas que c’était sa décision de forcer les contribuables à supporter le coût du remplacement des conduites en plomb qui sont, en fin de compte, propriété privée. La plupart des gens n’ont pas de tuyau en plomb, a-t-il dit, ils n’en profiteraient donc pas. Cette décision « doit être prise au niveau de l’État ou même au niveau fédéral ». Caruolo a qualifié la peinture au plomb de problème plus important que le plomb dans l’eau et a déclaré que certaines maisons avaient des raccords en plomb à l’intérieur qui contamineraient encore l’eau une fois le tuyau en plomb parti.

Il a déclaré que les responsables avaient abordé de front le plomb, amélioré le traitement de l’eau, sensibilisé le public au plomb et accordé des prêts sans intérêt pour l’enlèvement des tuyaux.

2021 a apporté de bonnes nouvelles pour Providence. Les résultats de la ville se sont améliorés et sont maintenant dans les limites fédérales, beaucoup plus sécuritaires pour cette nouvelle génération d’enfants.

« Le fait est que nous sommes en conformité », a-t-il déclaré. « Nous devons faire quelque chose de bien. »

La politique de Providence Water a également changé l’année dernière, aidée par un afflux de fonds fédéraux. Les responsables ont déclaré que maintenant, lorsqu’ils effectuaient des travaux d’aqueduc, ils remplaçaient tout le tuyau et gratuitement, presque toujours. La législature de l’État a récemment adopté un projet de loi visant à supprimer tous les tuyaux en plomb d’ici 10 ans.

Les villes à l’échelle nationale ont désormais également bénéficié de la loi bipartite sur les infrastructures, qui prévoyait 15 milliards de dollars pour la recherche et le remplacement des conduites en plomb. Le plomb dans l’eau potable restera, mais les fonds rendront l’eau plus sûre pour certains. Et l’argent ne va qu’aux endroits qui remplacent les lignes de plomb dans leur intégralité. L’EPA est également en train de rédiger une réglementation plus stricte sur le plomb.

Les groupes de santé et environnementaux se battent pour que l’eau sans plomb soit potable à Providence depuis au moins une décennie.

Devra Levy, une organisatrice communautaire à Providence, anciennement du Childhood Lead Action Project, a déclaré que se débarrasser du tuyau était la solution.

« C’est vraiment frustrant qu’il ait fallu tant d’années de plaidoyer, et la crise de Flint, et cette prise de conscience nationale, pour faire quelque chose qui semble être une solution évidente », a-t-elle déclaré.

Camille Fassett a contribué depuis Seattle. Charles Krupa a contribué de Providence.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Michael Phillis, l’Associated Press