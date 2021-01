Certaines unités Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra ne prennent pas en charge MST pour Samsung Pay. Il semble que la disponibilité de la fonctionnalité varie selon les pays – certains l’obtiennent, d’autres non, et pas d’une manière qui a beaucoup de sens.

MST permet au téléphone de fonctionner avec des terminaux de point de vente qui ne prennent en charge que les cartes à bande magnétique old-school. C’est un gros problème aux États-Unis où ces terminaux sont assez courants, moins dans les régions où les terminaux NFC sont abondants.

Malheureusement, les téléphones S21 vendus aux États-Unis font partie du groupe qui n’a pas de MST. Les téléphones vendus au Royaume-Uni en ont. Est-ce à cause des différents chipsets (Snapdragon aux États-Unis, Exynos en Europe)?

Cela ne semble pas être le cas. Les fiches techniques des communiqués de presse français, italien et allemand ne font aucune mention du MST. Le néerlandais énumère MST, tout comme les communiqués de presse polonais, russes et indiens.

Voici la déclaration de Samsung sur la question à la demande de XDA:

En raison de l’adoption rapide de la technologie de communication en champ proche (NFC) par les consommateurs et les entreprises, à commencer par les appareils lancés en 2021, Samsung Pay concentrera son soutien sur les transactions NFC, dans l’ensemble du portefeuille Galaxy. Alors que les futurs appareils n’incluront plus la technologie de bande magnétique (MST), les clients possédant des appareils Galaxy précédents et compatibles pourront continuer à utiliser Samsung Pay, y compris MST.

MST a été introduit avec le Galaxy S6 en 2015 et est depuis lors un incontournable des Galaxys haut de gamme. Maintenant, il a un pied à la porte.

La source