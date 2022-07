Certaines régions de Chine prolongent leurs verrouillages et leurs tests au milieu de la propagation de la variante omicron de COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les grandes villes chinoises, dont Shanghai, ont institué des sites de test de masse et prolongent les mandats de verrouillage dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19.

Le gouvernement chinois a signalé environ 390 infections quotidiennes sur une période de 7 jours se terminant dimanche, selon les calculs de Reuters utilisant des données officielles lundi. Ces nouveaux chiffres ont montré une augmentation du nombre d’infections, par rapport aux 340 cas de la période de 7 jours précédente.

Shanghai a signalé lundi plus d’une douzaine de nouveaux cas, dont aucun ne provenait de l’extérieur d’une zone de quarantaine.

Shanghai se remet toujours de son verrouillage de près de deux mois au printemps à la suite d’un pic de cas de COVID-19 qui a forcé ses 24 millions d’habitants à rester à l’intérieur pendant la majeure partie du verrouillage. Le résultat s’est avéré un coup dur pour l’économie du pays. Les restrictions de verrouillage réémergentes suscitent désormais des inquiétudes sur Internet.

“Je suis sans voix”, a déclaré à Reuters un habitant de Shanghai. “Cela ressemble à un gaspillage de ressources qui ne résout pas le vrai problème.”

La récente épidémie a été liée à un salon de karaoké qui a ouvert pendant le verrouillage sans autorisation et n’a pas mis en œuvre de mesures de prévention parmi ses employés et ses clients, a déclaré le département de la culture et du tourisme de la ville, selon l’Associated Press.

“Le virus se propage rapidement car ces lieux de divertissement sont pour la plupart couverts et fermés, avec des mouvements fréquents de personnes, de fortes concentrations de personnes et des mesures de protection individuelle inadéquates”, a déclaré à l’AP Zhao Dandan, directeur adjoint de la commission municipale de la santé de Shanghai.

Les villes du nord, dont Lanzhou et Tianjin, ont également lancé des sites de test de masse et des mesures de verrouillage, variant en fonction du nombre de cas de chaque ville. Pékin, une autre des grandes villes chinoises, a trouvé deux cas lundi après une semaine de zéro infection. Tous les bâtiments infectés ont été bouclés.

Reuters a contribué à ce rapport.