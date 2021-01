Les responsables des prisons et des prisons américaines se heurtent à une réticence généralisée des détenus à consentir à se faire vacciner. Pour lutter contre cela, certains se tournent vers des incitations telles que des sacs à collations gratuits, du temps de visite supplémentaire et même des peines de congé.

Les personnes incarcérées sont beaucoup plus exposées au Covid-19 que le grand public: des études ont montré qu’elles sont quatre fois plus susceptibles d’être infectées et deux fois plus susceptibles de mourir. Mais beaucoup disent qu’ils se méfient à la fois des vaccins et des membres du personnel médical de la prison qui les administrent.

Une enquête récente dans une prison de Billerica, dans le Massachusetts, a révélé que seulement 40% des détenus se porteraient volontaires pour se faire vacciner, même s’il y avait eu plus de 130 infections dans la prison.

De nombreux systèmes pénitentiaires à travers le pays n’ont pas encore reçu de doses de vaccin ni ne les ont proposées aux prisonniers. Ceux qui ont tendance à fournir peu ou pas de matériel éducatif sur les vaccins, disent les détenus.