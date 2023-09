Certaines premières précommandes d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro sont désormais « en préparation pour l’expédition »

Apple a commencé à mettre à jour les statuts de commande de certaines premières précommandes d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro, les clients voyant leur commande dans la phase « Préparation à l’expédition » avant la disponibilité commençant le vendredi 22 septembre.

La phase de « préparation à l’expédition » est celle où les entrepôts et les centres de distribution d’Apple commencent à se préparer à être envoyés pour livraison. Cela peut inclure des tâches telles que l’emballage, l’étiquetage et l’organisation du ramassage par le transporteur. C’est le signe que la commande avance, mais elle n’a pas encore été expédiée.

Apple a dévoilé mardi les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Doté de Dynamic Island, USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et bien plus encore. l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Goà partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.