Certaines polices métropolitaines abandonnent leurs armes après l’accusation d’un officier pour la mort de Chris Kaba

Les policiers de Londres se retirent de leurs fonctions armées après qu’un membre du Metropolitan Police Service a été accusé de meurtre la semaine dernière lors de la fusillade mortelle en 2022 contre un homme noir non armé.

Un nombre indéterminé d’agents de la police métropolitaine ne portent plus d’armes à feu « pendant qu’ils réfléchissent à leur poste », selon un communiqué du service de police. Le nombre d’officiers suspendant leurs activités armées a augmenté au cours des dernières 48 heures, a-t-il ajouté, ajoutant que la décision du Crown Prosecution Service d’accuser un officier de meurtre « signale un changement dans la manière dont les décisions sont prises ». [that police] Les circonstances les plus difficiles seront jugées.