Certaines pharmacies de Penticton se préparent à commencer à traiter des affections mineures

Les pharmaciens de la Colombie-Britannique et de Penticton se préparent pour la deuxième phase des pouvoirs de prescription élargis qui débutera le 1er juin.

Le gouvernement provincial a d’abord élargi la capacité des pharmaciens à renouveler les ordonnances et à administrer davantage de vaccins.

« Désormais, à partir de juin, nous pourrons prescrire pour des affections mineures », a déclaré le Dr Brayden Zaharia, pharmacien à la Well Pharmacy de Penticton. « Cela signifie que nous pourrons réellement rédiger des ordonnances, pour lesquelles nous aurions dû auparavant envoyer les gens chez le médecin. »

La liste des affections est limitée, mais comprend des affections telles que l’acné, les allergies, les infections oculaires, les affections cutanées, les brûlures d’estomac, les maux de tête, le zona, les ulcères, les plaies buccales et les substituts nicotiniques.

« Nous sommes formés à l’école de nos jours pour faire les évaluations de toute façon, en recherchant des drapeaux rouges, des signes où des choses comme un mal de tête fendu pourraient être quelque chose de plus grave comme un accident vasculaire cérébral, et nous les renvoyons à un niveau de soins plus élevé », a déclaré Zaharia. .

L’objectif, qui est quelque chose que les pharmaciens comme Zaharia soutiennent, est de déplacer certains des problèmes les moins importants des médecins généralistes et des cliniques sans rendez-vous pour leur permettre d’avoir plus de temps pour les patients ayant des problèmes plus complexes ou critiques.

Des choses comme les prescriptions d’opiacés pour traiter la douleur et d’autres problèmes resteront entre les mains des médecins pour les prescrire.

Bien que la législation autorisant les pharmaciens à délivrer des ordonnances entre en vigueur le 1er juin, toutes les pharmacies ne la déploieront pas immédiatement, voire pas du tout, et son fonctionnement et son apparence seront différents d’une pharmacie à l’autre.

Certaines pharmacies, comme Well Pharmacy, déploieront un système de réservation en ligne pour les personnes qui ont besoin d’évaluations.

D’autres pharmacies peuvent ne pas avoir suffisamment de personnel pour gérer les évaluations des ordonnances, et les gens devraient demander à leur pharmacien s’ils se sentent à l’aise avec l’émission d’ordonnances et s’ils prévoient de le faire.

