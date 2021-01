Judith Less, qui dirige un friperie dans le New Jersey, 27 $. Nikki Smith, une boulanger et traiteur en Oregon, a recueilli 96 $. AJ Burton, le fondateur de une maison de disques en Arkansas, a obtenu 78 $. Et Susana Dommar, une chiropracteur au Texas, a reçu un prêt pour seulement 1 $.

Et puis il y a eu les quelque 300 entreprises qui ont reçu des prêts de 99 $ ou moins.

Le programme de protection des chèques de paie a été une bouée de sauvetage pour des millions de petites entreprises brutalisées par la pandémie. Sur une période de quatre mois, le programme gouvernemental a distribué 523 milliards de dollars de prêts-subventions à plus de cinq millions d’entreprises. Le bénéficiaire moyen a reçu un peu plus de 100 000 $.

Les sommes minuscules étaient tout aussi frustrantes pour les banques et les autres prêteurs qui accordaient les prêts garantis par le gouvernement. Pour chacun d’eux, ils recevaient 5% de la valeur, ce qui signifie qu’ils ne collectaient que quelques centimes sur les plus petits prêts, bien moins que ce qu’ils coûtaient à faire. Le prêt de Mme Ackerman a compensé son prêteur, Bank of America, une commission de 65 cents, payée par le gouvernement.

La profusion de minuscule les prêts sont une autre illustration de la manière dont les règles élaborées à la hâte du programme de secours ont parfois conduit à des résultats absurdes. Et ils sont sur le point de se répéter: dans le plan de relance du mois dernier, le Congrès a alloué 284 milliards de dollars pour redémarrer le programme de prêts, qui s’est terminé en août, et accorder une deuxième série de prêts aux entreprises les plus durement touchées. Le prêt devrait commencer lundi.