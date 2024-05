Certaines personnes sont étrangement résistantes à la maladie d’Alzheimer. Voici ce qui les différencie. : Alerte Science

Certaines personnes présentent des changements compatibles avec la maladie d’Alzheimer sans présenter aucun symptôme, presque comme si leur cerveau était plus résistant à la maladie. Une nouvelle étude a exploré comment ce phénomène déroutant pourrait ouvrir la voie à des traitements.

Une équipe de chercheurs dirigée par des scientifiques de l’Institut néerlandais des neurosciences a examiné des échantillons de tissus cérébraux stockés à la Banque de cerveaux des Pays-Bas, un référentiel de dons de cerveaux provenant de plus de 5 000 personnes décédées d’une maladie cérébrale.

Parmi ces milliers d’échantillons, l’équipe n’en a trouvé que 12 qui étaient en bonne santé cognitive avant leur décès, mais présentaient des signes neurologiques clairs de la pathologie sous-jacente de la maladie.

Au-delà de démontrer à quel point il est rare que les cerveaux échappent aux effets débilitants de la maladie d’Alzheimer, le petit échantillon a donné à l’équipe l’occasion d’apprendre ce qui pourrait rendre ces cerveaux si résilients.

« Ce qui se passe chez ces personnes au niveau moléculaire et cellulaire n’était pas clair », dit Luuk de Vries, neuroscientifique de l’Institut néerlandais des neurosciences. « Nous avons donc recherché des donneurs présentant des anomalies du tissu cérébral qui ne présentaient pas de déclin cognitif dans la banque de cerveaux. »

Ce type de résilience a déjà été observé, et on pense que la génétique avec laquelle nous sommes nés et les choix de style de vie que nous faisons pourraient avoir un certain effet. Ces différents facteurs sont également liés au développement de la maladie d’Alzheimer en général.

En analysant les combinaisons uniques de centaines de gènes exprimés dans les cerveaux de personnes atteintes d’Alzheimer saines sur le plan cognitif, dans les cerveaux de patients atteints de la maladie d’Alzheimer plus typiques et dans des témoins sains sans maladie, les chercheurs ont découvert des différences clés entre les cerveaux résilients liés à la maladie. cellules astrocytes qui participent à l’élimination des déchets du cerveau.

De plus, les cerveaux résilients semblaient mieux à même d’éliminer les protéines toxiques associées au développement de la maladie d’Alzheimer. Il semble que ces cerveaux soient d’une manière ou d’une autre plus efficaces pour empêcher l’accumulation de déchets neurologiques.

Une autre différence était une production d’énergie plus efficace dans les cellules des cerveaux résilients. On ne sait pas encore clairement ce qui se cache derrière ces différences ni comment elles sont liées à la maladie d’Alzheimer, mais identifier quelles sont ces différences est une première étape importante.

« Si nous pouvons trouver la base moléculaire de la résilience, nous disposerons alors de nouveaux points de départ pour le développement de médicaments qui pourraient activer les processus liés à la résilience chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. » dit de Vries.

La maladie d’Alzheimer touche désormais certains 47 millions de personnes dans le monde, et ces chiffres augmentent rapidement. Nous ne savons toujours pas quelle combinaison de facteurs est nécessaire pour que la dégénérescence progresse, comment prévenir l’apparition de la maladie ou comment ses dommages pourraient être inversés – mais chaque étude comme celle-ci nous rapproche de certaines réponses.

La prochaine étape de cette recherche particulière consiste à essayer de comprendre pourquoi il existe ces différences dans les processus de production des cerveaux résilients. À partir de là, il pourrait être possible de développer des médicaments qui aideraient le cerveau à mieux se protéger.

« Il reste difficile de déterminer à partir de données humaines quel processus déclenche le processus pathologique », dit de Vries. « Vous ne pouvez le démontrer qu’en modifiant quelque chose dans des cellules ou des modèles animaux et en voyant ce qui se passe ensuite. C’est la première chose que nous devons faire maintenant. »

La recherche a été publiée dans Acta Neuropathologie Communications.