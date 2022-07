Certaines personnes sont-elles plus sujettes aux piqûres de moustiques que d’autres ?

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’été est de loin ma saison préférée de l’année. J’aime les températures chaudes, les journées plus longues et plus ensoleillées et la possibilité de passer plus de temps au bord du lac. Mais mon amour pour la saison expire rapidement lorsque je me retrouve couvert de grumeaux rouges qui me démangent après avoir passé quelques minutes à l’extérieur.

Si vous êtes comme moi, vous êtes frustré par le nombre de piqûres de moustiques qui jonchent votre corps, ce qui vous donne envie de démanger la peau autour de la piqûre jusqu’à ce que vous atteigniez l’os. Alors que les piqûres seules peuvent être ennuyeuses, c’est carrément exaspérant quand j’entre avec plusieurs nouvelles trépointes rouge vif tandis que mes amis s’exclament qu’ils n’en ont pas une seule.

Pourquoi donc? Ce n’est pas que nous soyons particulièrement malchanceux. Il existe en fait des raisons scientifiques pour lesquelles les moustiques distinguent certaines personnes. Voici exactement pourquoi les moustiques piquent et comment vous pouvez devenir moins une cible cet été. (Vous pouvez également découvrir comment enlever facilement les tiques sans pincettes.)

Pourquoi les moustiques piquent-ils ?

Contrairement à ce que vous pourriez penser, les moustiques ne piquent pas les gens pour se nourrir, ils se nourrissent du nectar des plantes. Seules les moustiques femelles piquent, et elles le font pour recevoir des protéines de votre sang nécessaire pour développer leurs œufs.

Pourquoi certaines personnes sont-elles plus sujettes aux morsures ?

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi certaines personnes sont plus sujettes aux piqûres de moustiques que d’autres :

Couleur des vêtements

Les moustiques sont des chasseurs très visuels lorsqu’il s’agit de trouver un humain à mordre. Cela signifie que le mouvement et les couleurs sombres des vêtements comme le noir, le bleu marine et le rouge peuvent se démarquer d’un moustique. Rechercher a montré que les moustiques sont plus attirés par la couleur noire, mais il y a eu peu de recherches supplémentaires sur les raisons pour lesquelles c’est le cas.

Gaz carbonique

Les moustiques utilisent la vue et l’odorat pour trouver des hôtes à piquer. L’un des moyens les plus rapides pour les moustiques de détecter une personne est le dioxyde de carbone émis lorsque nous respirons. Selon une étude publiée dans la revue Sens chimiquesles moustiques utilisent un organe appelé palpe maxillaire pour la détection du dioxyde de carbone et peuvent le détecter à une distance de 164 pieds.

Parce que le dioxyde de carbone est un énorme attracteur, les personnes qui en émettent plus – les personnes plus grandes et les personnes qui respirent beaucoup lorsqu’elles font de l’exercice – sont plus attirantes pour un moustique.

Odeur corporelle et transpiration

Les moustiques sont attirés par plus de substances et de composés que le simple dioxyde de carbone. Les moustiques peuvent trouver des personnes à piquer en sentant les substances présentes sur la peau humaine et dans la sueur, notamment l’acide lactique, l’acide urique et l’ammoniac.

Les chercheurs sont encore en train d’apprendre pourquoi certaines odeurs corporelles sont plus attrayantes pour les moustiques, mais ils savent que la génétique, les bactéries sur la peau et l’exercice jouent tous un rôle. La génétique a un impact sur la quantité d’acide urique émise, tandis que l’exercice augmente l’accumulation d’acide lactique.

Groupe sanguin

Une croyance commune est que les moustiques sont attirés par certains groupes sanguins, considérant que les moustiques piquent les humains pour leur sang. Le groupe sanguin est déterminé par la génétique, et chaque groupe sanguin est créé en fonction des différents ensembles de protéines spécifiques, appelées antigènes, à la surface des globules rouges. Il existe quatre groupes sanguins principaux : A, B, AB et O.

Bien qu’il n’y ait pas de conclusions définitives quant au groupe sanguin le plus attrayant pour les moustiques, plusieurs études ont suggéré que les personnes de type O sont les plus appétissantes pour les moustiques. UN étude 2019 observé le comportement alimentaire des moustiques lorsqu’ils étaient présentés avec différents échantillons de groupes sanguins et trouvé des moustiques nourris à partir du chargeur de type O plus que tout autre. UN étude de 2004 ont également constaté que les moustiques atterrissent sur les sécréteurs du groupe sanguin O (83,3 %) beaucoup plus que sur les sécréteurs du groupe A (46,5 %).

Cependant, ces études ne sont pas définitives et beaucoup de choses sont encore en suspens sur les préférences des moustiques en matière de groupe sanguin.

Bière

Dans un petite étude, on a observé que les moustiques atterrissaient plus fréquemment sur les participants après avoir bu une petite quantité de bière. Mais avant de renoncer définitivement à la bière, sachez que l’étude ne comptait que 14 participants et qu’elle a révélé que les moustiques ne sont peut-être que légèrement plus attirés par les personnes qui ont bu de la bière.

Suriyawut Suriya/EyeEm/Getty Images



Pourquoi certaines personnes gonflent-elles plus que d’autres à cause des piqûres de moustiques ?

Les piqûres de moustiques peuvent varier en taille de petites petites taches à de grandes zébrures. pourquoi est-ce le cas?

Les morsures affectent les gens différemment. La taille et la gravité d’une piqûre dépendent de la façon dont votre système immunitaire réagit à la salive introduite par le moustique lorsqu’il pique. Lorsque les moustiques piquent, ils injectent de la salive lorsqu’ils prélèvent du sang. Cette salive contient certains anticoagulants et protéines, déclenchant le système immunitaire pour répondre à ces substances étrangères.

Notre corps réagit en libérant de l’histamine – une substance chimique qui est libérée par les globules blancs lorsque votre système immunitaire lutte contre les allergènes – ce qui provoque les démangeaisons et l’inflammation de la piqûre.

Prévention et traitement des piqûres de moustiques

La meilleure façon de gérer une piqûre de moustique est de ne pas les attraper en premier lieu – mais souvent, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Voici quelques moyens courants de prévenir les piqûres de moustiques :

Utilisez des répulsifs et insectifuges (Repel, Off! Deep Woods et autres marques contenant du DEET)

(Repel, Off! Deep Woods et autres marques contenant du DEET) Utilisez des répulsifs naturels (citronnelle huile essentielle huile de neem, huile essentielle de thym)

huile de neem, huile essentielle de thym) Évitez de sortir à l’aube ou au crépuscule

Évitez les vêtements de couleur foncée, en particulier le noir

Évitez l’eau stagnante et essayez d’éliminer l’eau stagnante près de chez vous

Utilisez une moustiquaire lorsque vous campez ou dormez à l’extérieur

Amanda Capritto/Crumpe



Les piqûres de moustiques, bien qu’ennuyeuses, ne sont souvent pas graves et disparaissent en quelques jours. En attendant, il existe plusieurs traitements pour soulager les démangeaisons et l’inflammation :

Nettoyer avec de l’alcool à friction si une bouchée fraîche

Prendre un bain à l’avoine

Utilisez des antihistaminiques en vente libre tels que Benadryl ou Claritin

Appliquez des crèmes corticostéroïdes douces

Utilisez l’aloe vera pour réduire l’inflammation

Essayez une compresse froide

Bien que difficile, essayez du mieux que vous pouvez de ne pas trop gratter la piqûre pour éviter toute sorte de réaction cutanée ou d’infection.

Pour en savoir plus, lisez à propos de 5 façons intelligentes de repousser les moustiques cet été, l’outil de prévision des moustiques lancé par Google et Off, et comment vous pouvez fabriquez vos propres pièges DIY contre les moustiques, frelons et autres insectes volants.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.