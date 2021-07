Certaines personnes ont commencé à me maltraiter : Karan Kundra sur l’expérience « frustrante » d’avoir été confondu avec Raj Kundra | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur de télévision et animateur d’émission de télé-réalité Karan Kundrra a récemment révélé que les gens sur les réseaux sociaux le confondaient avec Raj Kundra, qui a été arrêté pour création présumée de films pornographiques. Dans une interview avec un grand quotidien, il a révélé que la confusion avait été vraiment frustrante. Il y a quelques jours, une publication avait partagé sa photo à la place de celle de Raj Kundra. Cela a conduit les internautes à envoyer de la haine à Karan sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec Hindustan Times, il a parlé de l’impact que l’événement a eu sur lui. Il a déclaré: « Quand je me suis réveillé et que j’ai ouvert mon Twitter, j’ai vu que beaucoup de gens pensaient que c’était en fait moi qui étais pris dans la controverse, et tweetaient à ce sujet tout en me taguant. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre ce qui s’est réellement passé, et que c’était Raj Kundra. »

« Certains pensaient que c’était une erreur, certains pensaient que la personne en question était moi. Certains ont commencé à me maltraiter. Ils ont commencé à me taguer et à répondre sur Twitter, mes fans les corrigeant. Cela s’est déjà produit auparavant lorsque quelqu’un m’a appelé le mari de Shilpa Shetty, ce qui a été pris de manière plus légère », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé comment cela l’avait affecté, il a déclaré qu’il s’inquiétait de l’impact de telles confusions sur sa réputation, car de nombreuses personnes pourraient ne découvrir la clarification de la nouvelle que très tard.

Il a partagé: « Tant de gens l’ont lu. J’ai une capture d’écran de cet article avec moi. Maintenant, si quelqu’un lit cela dans une petite ville et ne lit pas les nouvelles mises à jour, il pensera que c’est moi pour le reste de leur vie. »

Pour l’inconnu, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.

En ce qui concerne le travail, Karan Kundrra a fait ses débuts d’acteur avec l’émission ‘Kitani Mohabbat Hai’ en 2008 et a récemment joué le rôle de Ranveer dans ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’ aux côtés de Shivangi Joshi.