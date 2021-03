Après que Meghan, la duchesse de Sussex, ait révélé au monde qu’elle était auparavant suicidaire, l’hôte de « Good Morning Britain » Piers Morgan a déclaré aux millions de personnes qui regardaient son émission: « Je ne crois pas un mot de ce qu’elle dit. »

Mercredi, il a été annoncé que Morgan avait quitté la série, bien qu’il ait maintenu ses commentaires, tweetant que « Lundi, j’ai dit que je ne croyais pas Meghan Markle dans son interview à Oprah. J’ai eu le temps de réfléchir à cette opinion, et Je ne le fais toujours pas. «

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont qualifié l’interview de Meghan de « performance. « Elle a été appelée un « Cry Baby, » une « menteur, » « manipulatrice « et » narcissique. «

« C’est un déni collectif. Les gens ne veulent pas croire la vérité, c’est-à-dire que 12 millions d’Américains adultes ont de graves pensées suicidaires chaque année. Meghan en fait partie. Je pensais qu’elle était aussi crédible que n’importe quel patient à qui j’ai parlé, « a déclaré David Jobes, directeur du laboratoire de prévention du suicide de l’Université catholique d’Amérique et créateur de CAMS – Évaluation et gestion collaboratives de la suicidalité – largement considéré comme l’une des approches les plus efficaces pour traiter les patients suicidaires. « C’est la souffrance la plus profonde qu’une personne puisse endurer, se sentir si piégée, se sentir comme si vous étiez un tel fardeau que vous n’avez aucune issue et la seule solution à laquelle vous pouvez penser est de mourir. »

Analyse:Meghan révèle quelque chose de crucial sur le suicide

Le vitriol dirigé contre Meghan reflète un problème culturel plus large avec la divulgation de souffrances, de traumatismes et de discrimination, et souligne pourquoi de nombreuses personnes sont si réticentes à parler de leurs expériences. Les personnes qui ont survécu à des tentatives de suicide ou à des pensées suicidaires, qui ont survécu à des violences sexuelles ou qui vivent avec un traumatisme racial implacable souffrent souvent en silence. Lorsqu’ils s’expriment, ils sont souvent blâmés, calomniés ou mécru.

Interview de Meghan et Harry:Le racisme suscite des souvenirs douloureux pour les couples interraciaux

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont noté que lorsque quelqu’un publie un commentaire désobligeant sur Meghan, ce n’est pas la duchesse qui s’y fixera, mais les gens du cercle social de cette personne, et ils seront beaucoup moins enclins à contacter cette personne pour aider.

Lorsque des personnes ayant des pensées suicidaires révèlent ce qu’elles ressentent, a déclaré Jobes, on leur dit souvent que ce qu’elles décrivent n’est pas réel (malgré les données des Centers for Disease Control and Prevention montrant que des millions de personnes ont des pensées suicidaires chaque année). Lorsque les femmes divulguent des violences sexuelles, elles sont accusées de mensonge (malgré le fait que les fausses déclarations d’agression sexuelle soient rares – 2% à 10%, selon les études citées par le National Sexual Violence Resource Center). Lorsque des personnes de couleur partagent leurs expériences avec le racisme, on leur dit qu’elles exagèrent ou qu’elles sont elles-mêmes responsables (malgré des décennies de données montrant comment le racisme structurel affecte non seulement la qualité de vie des Noirs américains, mais aussi la durée de vie).

Pourquoi les gens se distancient des traumatismes

En février, la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a partagé un récit déchirant sur la façon dont elle s’était cachée de la foule du Capitole américain le mois précédent et a révélé qu’elle était également une survivante d’agression sexuelle. Ocasio-Cortez a reçu un élan de soutien de la part de collègues et d’autres survivants, mais certains critiques l’ont ridiculisée et l’ont accusée de «manipulation émotionnelle».

«Le traumatisme est difficile à gérer», a déclaré Jennifer Gómez, professeur de psychologie à la Wayne State University. << Il est difficile de garder à l'esprit que nous vivons dans un monde suffisamment dépravé pour que le viol et la violence soient aussi courants que cela. Il peut être plus facile de nier cette réalité - peut-être en particulier pour les personnes qui sont moins susceptibles de subir de tels traumatismes. , comme les hommes blancs, hétéros, riches, cis. "

En profondeur:Nous disons aux personnes suicidaires de suivre une thérapie. Alors pourquoi les thérapeutes sont-ils rarement formés au suicide?

Les experts disent que le genre joue également un rôle dans qui nous croyons. Le psychologue clinicien Seth Gillihan dit qu’il y a une longue histoire, même dans le domaine de la santé mentale, de considérer les femmes comme «hystériques» et «excessivement émotionnelles».

« La pire réaction possible »

L’invalidation des réactions à la souffrance d’une personne peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale. Les survivants d’un traumatisme qui ne croient pas peuvent être à nouveau traumatisants, disent les experts. Pour les personnes aux prises avec des pensées suicidaires, le manque de relations de soutien et de soutien social peut entraîner la mort.

« Cela leur fait honte et donc les fait taire, ce qui est exactement la pire réaction possible en termes d’empêcher un suicide », a déclaré Jobes.

Gillihan a déclaré que parfois les gens ne veulent pas croire que les autres souffrent parce qu’il est plus confortable de nier leur expérience.

« Il est en fait plutôt gênant de reconnaître la souffrance d’une autre personne car la plupart d’entre nous, en tant qu’humains, nous sentons obligés de faire quelque chose quand quelqu’un souffre », a-t-il déclaré.

Les experts en prévention du suicide félicitent Meghan d’avoir parlé ouvertement du suicide et affirment que son entretien est un moment culturel important pour normaliser un sujet qui est généralement entouré de secret.

Experts en prévention du suicide:Ce que vous dites (et ne dites pas) pourrait sauver la vie d’une personne

« Apparemment, nous voulions tous entendre ce que la duchesse et Harry avaient à dire, entendre leur vérité, mais quand ils nous ont finalement dit que certains d’entre nous ne voulaient pas y croire, » dit Jobes. « C’est une chance pour nous de tirer profit de cela. Nous ne devrions pas nous détourner, simplement parce que c’est difficile à entendre. »

Ressources en santé mentale

Pour des ressources de santé mentale spécifiques à une pandémie, rendez-vous sur covidmentalhealthsupport.org.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Pour les personnes qui s’identifient comme LGBTQ, si vous ou quelqu’un que vous connaissez vous sentez désespéré ou suicidaire, vous pouvez également contacter TrevorLifeline de The Trevor Project 24/7/365 au 1-866-488-7386.

The Trans Lifeline est un service de soutien par les pairs géré par des personnes trans, pour les appelants trans et en questionnement.

