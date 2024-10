Certaines personnes atteintes de TDAH s’épanouissent dans les périodes de stress, selon une nouvelle étude | Actualités américaines

Un récent étude a révélé que certaines personnes atteintes du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) s’en sortent mieux pendant les périodes de stress élevé.

Maggie Sibley, psychologue clinicienne et professeur de psychiatrie à l’Université de Washington et auteur principal de l’étude, a initialement cherché à savoir s’il était possible pour les adultes de se remettre du TDAH. Dans une étude antérieure, publié en 2022elle a étudié un ensemble de données de l’Institut national de la santé mentale qui a suivi 600 patients atteints de TDAH sur 16 ans, dès l’enfance.

« Ce que nous avons découvert, c’est ce schéma de TDAH fluctuant, et la plupart des personnes qui allaient mieux, reviendraient ensuite au TDAH », a-t-elle déclaré.

Pour l’étude la plus récente, publiée la semaine dernière dans le Journal of Clinical Psychiatry, elle est revenue sur ce même ensemble de données pour tenter de déterminer quelles circonstances pourraient conduire à un soulagement des symptômes du TDAH.

Sibley pensait que les patients atteints de TDAH ressentiraient le plus de soulagement pendant les périodes de faible stress. Ce qu’elle a trouvé était plus contre-intuitif.

Son étude a identifié trois groupes différents de patients atteints de TDAH : ceux qui ont connu des périodes de guérison apparente complète, ceux qui ont connu une rémission partielle et ceux dont les symptômes du TDAH sont restés stables au fil du temps.

Les personnes qui ont connu un rétablissement complet et temporaire étaient plus susceptibles de le faire en période de « forte demande environnementale » ou, plus simplement, de stress. Ceux qui ont connu des périodes de récupération partielle étaient également plus susceptibles de souffrir d’anxiété comorbide.

Arij Alarachi, étudiant au doctorat en psychologie à l’Université McMaster qui a mené des recherches sur le TDAH et l’anxiété à l’hôpital St Joseph de Hamilton, au Canada, affirme qu’il est logique que le TDAH réagisse différemment selon les circonstances.

Le cerveau du TDAH ne change peut-être pas beaucoup, a déclaré Alarachi, mais les gens peuvent adapter leur situation pour mieux faire face à leur TDAH. Comme le montre l’étude de Sibley, même chez les personnes atteintes de TDAH, ces stratégies peuvent sembler différentes, car « le TDAH se présente sous de nombreuses formes et tailles différentes », a ajouté Alarachi.

« Les patients atteints de TDAH réussissent mieux lorsqu’ils doivent se montrer à la hauteur. Et on voit ça au niveau micro… les délais [could feel] utile, ou lorsque les choses sont plus urgentes, vous êtes en mesure d’être le plus productif et le plus concentré possible », a déclaré Sibley.

Bien qu’il soit impossible de comprendre complètement à quel point cela est dû au fait que les patients atteints de TDAH choisissent de subir davantage de stress lorsque leurs symptômes sont maîtrisés.

Sara Vranes, qui a reçu un diagnostic de TDAH à 36 ans, partage cette idée. Elle a dit qu’elle considérait sa capacité à se concentrer sous pression comme un « super pouvoir ». Vranes travaille maintenant avec des communautés de sans-abri, mais avait auparavant 15 ans d’expérience en tant que sage-femme et doula, et elle dit qu’elle était très calme en cas de crise.

« Je ne veux que personne soit blessé, mais j’ai pu le gérer parce que mon cerveau peut simplement s’hyperconcentrer. Je pouvais tout voir clairement, voir un processus dans mon esprit et agir en temps réel. Cependant, pendant les temps d’arrêt, elle est souvent anxieuse et n’arrive pas à se concentrer.

Plus de la moitié des adultes atteints de TDAH éprouvent également de l’anxiété. Mais l’étude de Sibley montre que cela n’est pas toujours une mauvaise chose.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Recevez les titres et faits saillants les plus importants des États-Unis par e-mail directement chaque matin Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

«Nous appelons cela un facteur de protection contre le TDAH», a-t-elle déclaré, expliquant que plusieurs études ont montré que les enfants avec TDAH et anxiété répondre mieux aux traitements comportementaux, comme la thérapie cognitivo-comportementale, que les enfants qui souffrent simplement de TDAH.

Alarachi a déclaré que dans ses recherches également, elle a rencontré des personnes atteintes de TDAH qui affirment que l’anxiété les aide à contrôler leur impulsivité. Ils diront : « Mon anxiété [has] Cela m’a en quelque sorte aidé à m’empêcher d’agir selon certaines de ces impulsions, ou cela m’a en quelque sorte fait réfléchir à certaines des conséquences.

« Pensez-y comme à l’essence et aux freins d’une voiture, n’est-ce pas ? Le TDAH pourrait être le gaz, puis l’anxiété freine, comme si les gens s’inhibaient un peu », a déclaré Sibley.

L’anxiété et l’impulsivité peuvent être plus extrêmes chez les personnes atteintes de TDAH, « mais d’une manière ou d’une autre, ils s’annulent d’une manière qui ne rend aucun de ces processus aussi problématique qu’ils pourraient l’être seuls, ce qui est un concept intéressant. », a ajouté Sibley.

Alarachi et Sibley conviennent que les personnes atteintes de TDAH devraient regarder à l’intérieur pour trouver la meilleure façon de se détendre et de maintenir leur anxiété à un niveau raisonnable là où cela est utile. Vranes a du mal à se détendre simplement devant la télévision, mais affirme que jouer à des jeux téléphoniques et regarder la télévision en même temps peut l’aider à empêcher son esprit de vagabonder.

Sibley a rencontré des patients atteints de TDAH qui sont les plus détendus lorsqu’ils font de l’exercice et socialisent.

« Je dis toujours aux personnes atteintes de TDAH qu’elles doivent apprendre à rédiger leur propre manuel du propriétaire », a déclaré Sibley. « Alors vous devez déterminer quelle est votre marque de détente ? Quelle est votre marque de décompression ?