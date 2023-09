Certaines personnes atteintes d’autisme ou de déficience intellectuelle demandent l’euthanasie, selon des chercheurs

Voici les principales actualités sur la santé cette semaine provenant des partenaires Yahoo News.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces gens souffraient. »

Certaines personnes qui ont été légalement euthanasiées aux Pays-Bas ces dernières années ont cité l’autisme ou la déficience intellectuelle comme seule ou principale raison de demander l’euthanasie, affirmant qu’elles ne pouvaient pas mener une vie normale.

Les conclusions ont été publié le mois dernier » par des chercheurs de l’Université britannique de Kingston, qui ont examiné des documents publiés par le comité d’examen de l’euthanasie du gouvernement néerlandais, concernant 900 des près de 60 000 personnes tuées à leur propre demande entre 2012 et 2021.

iStock/Getty Images Plus (Getty Images/iStockphoto)

La plupart de ces 900 personnes étaient plus âgées et souffraient de maladies telles que le cancer, la maladie de Parkinson et la SLA. Mais le groupe comprenait également cinq personnes de moins de 30 ans, « qui ont cité l’autisme soit comme la seule raison, soit comme un facteur contributif majeur de l’euthanasie », a rapporté l’Associated Press. Trente des personnes ont cité la solitude comme cause de leur douleur insupportable, et huit ont déclaré que « les seules causes de leur souffrance étaient des facteurs liés à leur déficience intellectuelle ou à l’autisme – l’isolement social, le manque de stratégies d’adaptation ou l’incapacité d’ajuster leur façon de penser ». .»

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces gens souffraient », a déclaré Irene Tuffrey-Wijne, spécialiste des soins palliatifs qui a dirigé la recherche. « Mais la société est-elle vraiment d’accord pour envoyer ce message, selon lequel il n’y a pas d’autre moyen de les aider et qu’il vaut mieux être mort ? »

En 2002, les Pays-Bas sont devenus le premier pays à légaliser l’euthanasie. D’autres pays, dont la Belgique, le Canada et la Colombie, ont également adopté cette pratique, mais les Pays-Bas sont le seul pays « à partager des informations détaillées sur des décès potentiellement controversés », selon l’Associated Press.

Une nouvelle loi accorde davantage d’« aménagements » aux travailleuses enceintes et post-partum

iStock/Getty Images Plus (Getty Images/iStockphoto)

La loi sur l’équité des travailleuses enceintes est entrée en vigueur mardi, et on estime que 2,8 millions de travailleuses enceintes et en post-partum devraient bénéficier chaque année du changement de politique, a rapporté NBC News.

La loi, qui a été promulguée par le président Biden en décembre, exige que les employeurs comptant au moins 15 employés fournissent des « aménagements raisonnables » aux travailleurs qui en ont besoin. Des exemples d’aménagements possibles incluent des horaires flexibles, un stationnement plus proche et « être dispensé d’activités intenses et/ou d’exposition à des produits chimiques dangereux pour la grossesse ». selon la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi.

La nouvelle loi ne garantit pas de congé parental payé, et les employeurs peuvent choisir de ne pas fournir d’aménagements s’ils peuvent démontrer que ces aménagements présentent une « contrainte excessive » pour leurs activités commerciales.

Le paludisme s’est propagé localement aux États-Unis pour la première fois en 20 ans

iStock/Getty Images Plus (Getty Images)

Les centres de contrôle et de prévention des maladies a publié lundi un avis de santé du Réseau d’alerte sanitaire liés à des cas de paludisme en Floride et au Texas, marquant la première fois en 20 ans aux États-Unis que la maladie se propage par des cas contractés localement, a rapporté l’Associated Press.

Le CDC a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les cas dans les deux États sont liés. Le ministère de la Santé de Floride a émis un avis de maladie transmise par les moustiques à l’échelle de l’État, après que quatre habitants du comté de Sarasota, situé le long de la côte du golfe de l’État, auraient reçu un traitement et se seraient remis de la maladie, le premier cas ayant été signalé fin mai. Un cas a également été signalé dans le comté de Cameron, au Texas, situé le long de la côte du Golfe, à l’extrémité sud de l’État.

Le paludisme est causé par un parasite qui se propage par les piqûres de moustiques anophèles et non par contact de personne à personne. Les symptômes comprennent de la fièvre, des frissons, des sueurs, des nausées et des vomissements et des maux de tête. Aux États-Unis, environ 2 000 cas de paludisme sont diagnostiqués chaque année, mais la majorité de ces cas concernent des voyageurs en provenance de pays où le paludisme se propage couramment.

Les enfants devraient lire autant d’heures par semaine pour obtenir des résultats « optimaux », selon une étude

Peter Cade / Getty Images (Getty Images)

Une étude portant sur plus de 10 000 enfants aux États-Unis a révélé que ceux qui lisaient pour le plaisir dès leur plus jeune âge avaient également de meilleurs résultats à l’école et lors des évaluations de santé mentale à l’adolescence.

L’étude publié mercredi par des chercheurs des universités de Cambridge et de Warwick au Royaume-Uni et de l’université de Fudan en Chine, ont comparé des enfants qui lisaient pour le plaisir avant l’âge de 9 ans à des enfants qui ont commencé à le faire plus tard, ou pas du tout. Ils ont trouvé que les enfants qui ont commencé à lire pour le plaisir plus tôt ont obtenu de meilleurs résultats scolaires et aux tests mesurant l’apprentissage verbal, la mémoire et le développement de la parole à l’adolescence.

Ils dormaient également plus longtemps et avaient tendance à moins utiliser les écrans, et « avaient un meilleur bien-être mental, montrant moins de signes de stress et de dépression, ainsi qu’une attention améliorée et moins de problèmes de comportement tels que l’agressivité et le non-respect des règles », a rapporté PA Media.

« La lecture n’est pas seulement une expérience agréable : il est largement admis qu’elle inspire la réflexion et la créativité, augmente l’empathie et réduit le stress. » Professeur Barbara Sahakian » a déclaré le département de psychiatrie de l’Université de Cambridge. « Mais en plus de cela, nous avons trouvé des preuves significatives selon lesquelles cela est lié à d’importants facteurs de développement chez les enfants, améliorant leur cognition, leur santé mentale et leur structure cérébrale, qui sont les pierres angulaires de l’apprentissage et du bien-être futurs. »

Pour obtenir des résultats « optimaux », les chercheurs ont conclu que les enfants devraient lire pour le plaisir environ 12 heures par semaine.