Certaines patientes atteintes d’un cancer du sein peuvent renoncer à la chimiothérapie en toute sécurité

15 juin 2023 – Parfois, moins peut être plus, et les chercheurs cherchent de plus en plus des moyens de « désamorcer » le traitement du cancer en toute sécurité, ce qui rend les soins d’un patient moins agressifs sans affecter ses chances de survie. Une nouvelle étude montre que les femmes atteintes d’un cancer du sein précoce HER2-positif ont pu être traitées avec succès sans chimiothérapie évitant ainsi ses effets secondaires sévères.

Le cancer du sein HER2 positif n’est pas si courant et est diagnostiqué chez environ 1 femme sur 5 atteinte d’un cancer du sein. Cela signifie que les cellules cancéreuses ont des copies supplémentaires du gène produisant la protéine HER2, et ce type de cancer a tendance à être plus agressif que les autres.

Mais un traitement a été développé spécifiquement pour le cancer du sein HER2 positif. Le trastuzumab et le pertuzumab ciblent la protéine HER2, et ces deux médicaments sont généralement utilisés en association avec une chimiothérapie traditionnelle avant et après la chirurgie.

L’étude actuelle, cependant, présentée récemment lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago, a montré que certaines femmes peuvent renoncer à la chimiothérapie.