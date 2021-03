Certaines parties du Texas étaient aussi froides que Mars lors du récent grand gel, avec des pannes de courant visibles depuis l’espace

Lorsque le Texas a été frappé par une vague de froid une fois en un siècle, alors qu’une masse d’air froid s’étendait au sud du Canada et des États-Unis, l’infrastructure énergétique de l’État a échoué, provoquant des pannes de courant qui étaient visibles de l’espace.

Une combinaison de neige et de températures anormalement froides a entraîné de nombreuses pannes d’équipement qui ont gravement entravé les problèmes de production d’électricité et d’alimentation dans l’État de Lone Star. Les satellites météorologiques, calibrés pour le climat plus tempéré de l’État, étaient si confus qu’ils ont pris le sol gelé pour des nuages.

L’observatoire de la Terre de la NASA a capturé l’effet des pannes de courant qui ont suivi dans la grande région de Houston dans des images capturées le 7 février, la veille de l’explosion dans l’Arctique, puis le 16 février, lorsque de grandes zones de la ville ont plongé dans l’obscurité glaciale.

Houston le 7 février (à gauche) et pendant les pannes de courant le 16 février (à droite). © Observatoire de la Terre de la NASA





Les données de lumière nocturne de la suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible, ou VIIRS, sont placées au-dessus des images Landsat qui capturent l’infrastructure de la ville, offrant plus de clarté à l’image et montrant toute l’étendue des coupures de courant.

La NASA surveille en permanence les émissions lumineuses nocturnes à travers le monde dans le cadre de son programme Black Marble qui vise à approfondir la compréhension de l’humanité de la pollution lumineuse, des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et de la récupération, ainsi que de l’étendue des établissements humains et de leurs infrastructures énergétiques associées.

Parmi la pléthore de données satellitaires de l’agence spatiale américaine, il a constaté qu’à un moment donné lors du récent grand gel au Texas, la ville de Dallas avait atteint -16 degrés Celsius (quatre degrés Fahrenheit), ce qui est comparable aux températures enregistrées par le Curiosity Rover au Cratère Gale sur Mars.

