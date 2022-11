Certaines parties du nord de l’Illinois recevront 2 à 4 pouces de neige d’ici la fin de mardi – Shaw Local

La première neige de la saison à coller devrait arriver dans le nord de l’Illinois vers minuit lundi, a déclaré un métrologue du National Weather Service.

Tôt lundi matin, le National Weather Service a publié un perspectives météorologiques dangereuses pour des parties du nord de l’Illinois, du nord-est de l’Illinois et du nord-ouest de l’Indiana, avertissant que le «risque de neige limité» aurait un impact sur les surfaces routières pendant la nuit et pourrait affecter le trajet du mardi matin.

Cela a été suivi d’un avis météo hivernale pour des dizaines de comtés du nord et du centre de l’Illinois, avertissant des «états des routes glissantes» et exhortant à la prudence sur les routes.

Alors que de la neige légère était attendue mardi matin, des chutes de neige plus importantes étaient prévues pour Crystal Lake et la banlieue nord-ouest à partir du coucher du soleil mardi, a déclaré Brett Borchardt, météorologue au bureau du National Weather Service à Romeoville.

Les prévisions de lundi après-midi prévoyaient 2 à 5 pouces pour la région de Crystal Lake avec “des quantités plus élevées attendues localement” d’ici la fin de mardi.

La banlieue nord-ouest, y compris le comté de McHenry, la moitié ouest du comté de Lake et la partie nord du comté de DeKalb devraient connaître les chutes de neige les plus élevées en raison de l’effet du lac, a déclaré Borchardt.

“Je pense que nous le verrons rester un peu tout au long de la journée de demain”, a déclaré Borchardt lundi. «Toute surface surélevée, terrasse ou patio, est l’endroit où elle commencera à coller en premier. Une fois que la neige plus lourde commencera, elle collera partout.

Les comtés de Will, Kane, La Salle, Whiteside et Lee étaient sur la bonne voie pour voir potentiellement une accumulation de neige de moins d’un demi-pouce lundi soir, un autre pouce ou deux pendant la journée mardi et moins d’un pouce mardi soir, selon les prévisions lundi après-midi.

D’autres comtés – dont Kendall – avaient moins de neige dans leurs prévisions : moins d’un demi-pouce lundi soir, environ un pouce pendant la journée mardi et moins d’un demi-pouce mardi soir.

Borchardt a averti qu’en tant que l’une des premières neiges de la saison, les conducteurs devraient être très prudents lundi soir et mardi et faire attention aux équipes routières qui font leur travail.

Les prévisions météorologiques prévoyaient des averses de neige éparses jusqu’à mercredi soir.