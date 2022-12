Certaines parties des États-Unis pourraient voir encore neuf pouces de neige alors que le président Biden autorise le soutien fédéral | Nouvelles américaines

Certaines parties des États-Unis pourraient voir neuf pouces de neige fraîche aujourd’hui, signe que le blizzard hivernal causant le chaos en Amérique du Nord n’est pas encore terminé.

La tempête a fait au moins 55 morts aux États-Unis, et quatre autres personnes ont été tuées au Canada après qu’un autobus s’est renversé sur des routes verglacées en Colombie-Britannique.

Aux États-Unis, 28 des décès se sont produits dans l’État de New York, la plupart dans le comté d’Erie, où la principale ville de Buffalo a été durement touchée.

Le président Joe Biden a autorisé un soutien fédéral à l’État de New York, avec des dizaines de milliers de personnes sans électricité dans la tempête.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a décrit le blizzard comme “la pire tempête probablement de notre vie”, avertissant : “Ce n’est pas encore la fin”.

Il a déclaré que certaines personnes étaient bloquées dans leur voiture depuis plus de deux jours, les services d’urgence luttant contre le mauvais temps pour atteindre ceux qui avaient besoin d’aide.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré au cours du week-end que de nombreuses ambulances et camions de pompiers de l’État étaient eux-mêmes coincés dans la neige, et la police de Buffalo a lancé un appel en ligne pour que les propriétaires de motoneiges les aident.

Lundi, elle a appelé la tempête “une pour les âges”, ajoutant qu’elle et une autre grosse tempête de neige il y a un peu plus d’un mois avaient apporté presque autant de neige que la région s’y attendrait pendant tout l’hiver.

Les gens qui avaient laissé leurs voitures à la recherche de chaleur et de sécurité essayaient maintenant de les retrouver, de nombreux véhicules ayant été ensevelis sous la neige.

Image:

Région de Buffalo, à Amherst, New York



Image:

Le quartier Elmwood Village de Buffalo. Photo : AP



Et on s’attend à ce que d’autres victimes soient retrouvées à mesure que la neige se dissipe – bon nombre des décès déjà confirmés étaient des personnes qui ont gelé alors qu’elles étaient bloquées dans leur véhicule.

Certaines victimes sont mortes en pelletant de la neige et certaines sont mortes parce que les ambulances n’ont pas pu les atteindre à temps pour répondre aux urgences médicales.

De nombreux magasins à Buffalo sont fermés et on a dit aux gens de ne pas voyager, laissant certains recourir aux appels des médias sociaux pour des dons de nourriture et d’autres articles ménagers essentiels.

Un certain soulagement est cependant en vue, avec le météorologue du Service météorologique national des États-Unis, Ashton Robinson Cook, qui a déclaré que les températures commenceraient lentement à augmenter plus tard cette semaine.

Lundi, près de 4 000 vols ont été annulés, selon le site de suivi FlightAware, et près de 70 000 foyers et entreprises sont restés sans électricité.