Certaines parties des états financiers de la Colombie-Britannique sont inexactes, selon le vérificateur général

Le vérificateur général de la Colombie-Britannique, Michael Pickup, a émis une opinion avec réserve selon laquelle certaines parties des états financiers du gouvernement ne sont pas exactes.

Dans un communiqué de presse, le Bureau du vérificateur général a déclaré qu’une opinion avec réserve est “inhabituelle” et ne doit pas être prise à la légère. L’avis intervient juste un jour après que le gouvernement a révélé un excédent budgétaire de 1,3 milliard de dollars malgré un déficit prévu de 10 milliards de dollars. La ministre des Finances Selina Robinson

«Lorsque les auditeurs émettent une opinion avec réserve, ils avertissent généralement les utilisateurs de ces déclarations d’informations sur lesquelles ils ne doivent pas se fier. Les réserves, comme celles de ce rapport, représentent des erreurs ou des omissions que l’auditeur considère comme si importantes que, si elles ne sont pas corrigées, elles pourraient induire en erreur un utilisateur des états financiers.

Pickup a relevé trois « dérogations » aux principes comptables généralement reconnus dans les états financiers sommaires du gouvernement.

Le premier est le traitement par la Colombie-Britannique des paiements provenant d’autres sources gouvernementales et non gouvernementales. Pickup a déclaré que les normes comptables canadiennes pour le secteur public précisent que ces paiements doivent être comptabilisés comme des revenus, mais que la Colombie-Britannique les enregistre comme des revenus ou des passifs reportés.

“Si les états financiers avaient suivi cette norme, l’excédent aurait été supérieur de 6,48 milliards de dollars, tandis que le passif aurait été inférieur du même montant.”

La seconde est qu’il y a des « divulgations incomplètes » d’accords qui engagent la province à des dépenses futures.

«Le gouvernement a choisi de ne pas divulguer de nombreux engagements inférieurs à 50 millions de dollars, ce qui omet des informations sur des obligations futures importantes. Ils ne divulguent pas non plus certaines obligations futures plus importantes, comme celles envers le BC First Nations Gaming Revenue Sharing Limited Partnership.

Pickup a déclaré que les divulgations incomplètes entraînaient une sous-estimation des obligations contractuelles de 708 millions de dollars en 2023 et de 315 millions de dollars en 2014.

La troisième restriction concerne les erreurs de comptabilisation et de divulgation liées à l’accord de partage des revenus des jeux des Premières nations de la Colombie-Britannique. En vertu de l’entente, le gouvernement doit verser chaque année sept pour cent du revenu net de la BC Lottery Corporation à la BC First Nations Gaming Revenue Sharing Limited Partnership. Pickup a déclaré que l’arrangement devrait être comptabilisé sur une base brute, ce qui signifie que le revenu net de la BCLC qui est enregistré sur les états du gouvernement devrait inclure tous les revenus de jeu et le transfert du revenu net de 7% devrait être enregistré comme une dépense dans le déclarations du gouvernement.

Ni les revenus ni les dépenses n’ont été reflétés dans les états financiers.

« À mon avis, la méthode comptable du gouvernement manque de transparence. Cela ne reflète pas avec précision la façon dont ils ont structuré l’accord et la transaction sous-jacente », a déclaré Pickup. “Une note dans les relevés appelle l’arrangement un” transfert “, mais ce n’est pas une description précise de la transaction.”

Il en résulte une sous-estimation de 91 millions de dollars des revenus et des dépenses dans l’état actuel des résultats du gouvernement. Les paiements en vertu de cet accord doivent être effectués chaque année pendant 23 ans à compter de 2022. Le vérificateur général a signalé qu’il y a également un manque de divulgation sur les obligations contractuelles estimées à 2 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique envers BC First Nations Gaming Revenue Sharing Limited. Partenariat.

Pickup tiendra une conférence de presse à 11h30 jeudi (1er septembre) pour répondre aux questions des médias sur l’opinion d’audit.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Finances du gouvernement de la Colombie-Britannique