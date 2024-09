Certaines parties de la mise à jour majeure de l’iPhone pourraient ne pas arriver avant un certain temps, selon les rumeurs

(AFP via Getty Images)

Certains de PommeLes prochaines fonctionnalités d’IA pour le iPhone pourrait ne pas arriver avant mars.

C’est ce que révèlent de nouvelles rumeurs indiquant que les nouveaux outils Apple Intelligence seront déployés selon un processus progressif qui verra certains d’entre eux n’arriver que dans quelques mises à jour.

Apple a annoncé publiquement que les premières mises à jour seraient publiées en octobre. Elles devraient être disponibles avec iOS 18.1, la prochaine mise à jour majeure.

Cela apportera de nombreuses fonctionnalités qui ont été présentées dans le cadre de la révélation d’Apple IntelligenceIl comprendra une meilleure compréhension de Siri, des outils d’écriture pouvant être utilisés pour manipuler du texte, des résumés de notifications et un outil pour supprimer des personnes des photos.

iOS 18.1 est déjà disponible dans une version préliminaire, qui peut être téléchargée en s’inscrivant au programme bêta public d’Apple. Mais cette version comporte des avertissements concernant la compatibilité et d’autres problèmes potentiels qui devraient être résolus avant la sortie de la mise à jour.

Dans ses versions initiale et finale, iOS 18.1 ne devrait apporter Apple Intelligence qu’aux téléphones dont la langue de l’appareil et de Siri est l’anglais américain. Il ne nécessite cependant pas que les utilisateurs se trouvent réellement aux États-Unis, puisque cette option peut être choisie dans les paramètres.

iOS 18.2 devrait ensuite être publié en décembre, au même moment où Apple a déclaré que des pays supplémentaires, dont le Royaume-Uni, bénéficieraient d’Apple Intelligence.

Cette même mise à jour apportera également Image Playgrounds et Genmoji, deux outils d’IA générative dont Apple a longuement parlé. Image Playgrounds permet aux utilisateurs de demander une image et de la générer en quelques secondes, tandis que Genmoji permet aux utilisateurs de créer un nouvel emoji simplement en le demandant.

Mais certaines des plus importantes mises à jour d’Apple Intelligence n’arriveront pas avant iOS 18.4, qui ne devrait pas arriver avant mars, selon un nouveau rapport de Bloomberg. C’est à ce moment-là que la fonctionnalité la plus importante d’Apple Intelligence arrivera : les mises à jour de Siri qui sont destinées à le rendre beaucoup plus utile.

Siri pourra alors comprendre le contexte personnel de son propriétaire pour lui fournir des réponses qui lui sont propres, par exemple. Il disposera également de fonctionnalités telles que la possibilité d’en savoir plus sur ce qui se passe à l’écran, afin que les utilisateurs puissent poser des questions sur un ensemble d’informations donné, par exemple.

Apple a également annoncé que d’autres langues seraient ajoutées à Apple Intelligence l’année prochaine. Mais la société n’a pas précisé quand.