Certaines parties de la loi sur les permis de parade d’Aurora sont probablement inconstitutionnelles, selon un juge fédéral en costume d’événement de fierté gay – Shaw Local

Un juge fédéral a statué jeudi que certaines parties de la loi sur les permis d’événements spéciaux d’Aurora violaient probablement le premier amendement et interdisaient à la ville de les appliquer pour le Défilé de la fierté d’Aurora.

L’incapacité de la ville à obtenir suffisamment d’officiers de police pour s’inscrire au service de sécurité lors du défilé, prévu pour le 11 juin, leur permet effectivement, ainsi qu’à la ville, de discriminer les groupes si les croyances personnelles des officiers diffèrent, selon la juge Martha Pacold de l’US Northern Tribunal de district de l’Illinois, qui a émis une injonction préliminaire.

« Le problème constitutionnel est que la discrétion inhérente au fait de permettre aux employés volontaires de la ville de choisir les événements à gérer permet le type de discrimination basée sur le contenu à laquelle le premier amendement est destiné », a écrit Pacold. « Les incitations financières permettent aux employés bénévoles individuels, et à leur tour à la ville, d’augmenter les frais pour un conférencier défavorisé pour organiser un événement de taille et de portée similaires à celui d’un conférencier privilégié. »

Le contrat du syndicat de la police d’Aurora interdit à la ville d’obliger les agents à faire des heures supplémentaires pour des événements privés.

« Nous sommes très heureux que le juge ait accepté la plupart de nos arguments juridiques et que la voie soit libre pour un défilé réussi », a déclaré vendredi la présidente d’Aurora Pride, Gwen Ciesla.

Le maire Richard Irvin a commenté dans une déclaration écrite vendredi.

« Depuis le premier défilé de la fierté en 2018, mon administration a activement défendu et soutenu publiquement le défilé et d’autres activités de la fierté », a déclaré Irvin. « Comme je l’ai dit l’année dernière lors de la cérémonie de levée du drapeau de la fierté, notre objectif est d’organiser un événement inclusif, sûr, énergique et stimulant à Aurora. Nous l’avons déjà fait et nous le ferons encore cette année. »

Aurora Pride a porté plainte en janvier.

Aurora Pride en 2022 a reçu un permis pour son défilé et a accepté une exigence standard de payer les policiers affectés à la sécurité, au contrôle de la circulation et à d’autres tâches.

Mais ensuite, le groupe a demandé aux policiers d’Aurora et d’Elgin qui voulaient défiler dans le défilé de ne pas porter leurs uniformes, affirmant que la vue d’officiers en uniforme offense parfois les gens en raison du traitement injuste antérieur de la communauté LGBTQ par la police. Les officiers n’étaient pas d’accord.

Irvin a critiqué Aurora Pride à ce sujet, et il a annoncé qu’il ne participerait pas au défilé et a retiré un char de la ville.

Dix-sept agents qui s’étaient inscrits pour faire des heures supplémentaires ont changé d’avis, laissant trop peu pour les faire en toute sécurité, selon des responsables de la police. Dans une déposition, un responsable de la police a déclaré que les officiers avaient renié par soutien aux officiers en marche. La ville a annulé le permis.

La ville offrait un triple salaire aux officiers et suffisamment d’inscrits pour organiser le défilé.

« Le système d’Aurora viole probablement le premier amendement parce qu’il manque des critères objectifs étroitement définis nécessaires pour éviter que des considérations basées sur le contenu déterminent l’existence ou la portée des permis », a écrit Pacold. « Il s’ensuit logiquement que le gouvernement ne peut pas modifier l’existence ou la portée d’un défilé en raison de sa popularité ou de son impopularité potentielle parmi ceux dont la présence est requise pour que le défilé se déroule. »

https://www.dailyherald.com/news/20230519/parts-of-aurora-parade-permit-law-likely-unconstitutional-federal-judge-says-in-gay-pride-event-suit