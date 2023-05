Certaines parties de Grand Forks, en Colombie-Britannique, sous ordre d’évacuation alors que les eaux de crue montent à travers l’intérieur

La menace d’inondation dans tout l’intérieur de la Colombie-Britannique s’est poursuivie samedi alors qu’une combinaison de temps chaud et de pluie a entraîné une augmentation du débit des rivières et des ruisseaux, mettant plusieurs communautés et leurs résidents en danger.

Selon le River Forecast Centre de la province, environ la moitié de la Colombie-Britannique fait l’objet d’alertes, d’avertissements ou d’avis d’inondation.

Trois régions : Boundary, Cache Creek et Whiteman Creek dans l’Okanagan font l’objet d’avertissements d’inondation actifs.

Le district régional de Kootenay Boundary (RDKB) était la région la plus occupée en termes d’activités d’inondation samedi, la ville de Grand Forks déclarant l’état d’urgence local et émettant des ordres d’évacuation obligatoires pour 40 propriétés dans et autour de la communauté.

Grand Forks, situé à environ 530 kilomètres à l’est de Vancouver, a également ajouté 10 propriétés sur le front de mer de la ville à sa liste d’alerte d’évacuation, car les rivières Granby et Kettle voient « les eaux rapides représentent un danger important ».

Une carte du River Forecast Centre de la Colombie-Britannique montrant où les avis de débit élevé (jaune), les veilles d’inondation (orange) et les avertissements d’inondation (rouge) étaient en place dans toute la province le samedi 6 mai. (Centre de prévision de la rivière de la Colombie-Britannique)

Le maire de Grand Forks, Everett Baker, a déclaré que les équipes se sont préparées toute la semaine pour lutter contre les inondations, déployant 35 000 sacs de sable à quatre points stratégiques de la ville pour atténuer les effets des niveaux d’eau élevés.

Cependant, toutes les zones ne pourraient pas être protégées, a déclaré Baker.

« Avec la pluie de la nuit, le Kettle est certainement monté et le Granby monte lentement », a-t-il déclaré. « Nous avons donc dû mettre des avis d’évacuation dans les zones que nous ne pouvons pas protéger. »

Les zones d’évacuation obligatoires de Grand Forks comprennent 34 propriétés dans le quartier Johnson Flats au sud de la ville, ainsi que six propriétés à l’est de la ville, près de l’aéroport de Grand Forks.

REGARDER | Un responsable du district régional de Kootenay Boundary parle de résidents aux prises avec des ordres d’évacuation : Un responsable des urgences de la région frontalière de la Colombie-Britannique déclare que les ordres d’évacuation sont nécessaires pour protéger les résidents des inondations Mark Stephens, gestionnaire des programmes d’urgence du district régional de Kootenay Boundary, affirme que demander aux résidents de quitter leurs propriétés à tout moment en raison du risque d’inondation est une épreuve déchirante.

Mark Stephens, responsable des programmes d’urgence chez RDKB, a demandé aux résidents de la région de s’abonner à son système d’alerte pour recevoir immédiatement des informations sur les conditions.

« Je pense que tout le monde est anxieux et je pense que les gens surveillent la météo d’aussi près que nous, mais ils s’entraident également pour se préparer », a-t-il déclaré.

« Je pense que la chose la plus importante en ce moment est que les gens restent au courant des informations. »

Certaines alertes annulées

Le district régional de Kootenay Boundary a également des alertes d’évacuation actives pour des communautés telles que Fruitvale, Christina Lake et Midway, tandis que les propriétés de la communauté de Vallican, à 660 kilomètres à l’est de Vancouver, restent sous un mélange d’ordres d’évacuation et d’alertes.

Cependant, les niveaux de menace se sont suffisamment atténués pour que les responsables annulent les alertes d’évacuation dans le village de Salmo, ses communautés voisines d’Erie et d’Ymir, ainsi que pour plusieurs propriétés à Duhamel Creek.

Dans la région de l’Okanagan, à 390 kilomètres à l’est de Vancouver, une alerte d’évacuation est restée en place dans les propriétés d’Okanagan Falls adjacentes à Shuttleworth Creek. La bande indienne d’Okanagan a émis un ordre d’évacuation pour un petit nombre de maisons le long de Whiteman’s Creek, tandis qu' »au moins cinq autres endroits » à proximité voient leurs niveaux augmenter.

Le River Forecast Center a également ajouté de nouvelles veilles d’inondation plus au nord, le haut Fraser et les « affluents en amont de Prince George » étant désormais sous surveillance d’inondation.

Une vue aérienne de Cache Creek, en Colombie-Britannique, inondée le 3 mai 2023. (Kevin Scharfenberg)

De fortes pluies vendredi et samedi, après une semaine de températures record qui ont fait fondre le manteau neigeux, ont gonflé les rivières et les ruisseaux et provoqué des coulées de boue.

Baker a déclaré que les prévisions locales prévoyaient davantage de pluie à Grand Forks, suivies d’une période de temps chaud au début de la semaine prochaine, ce qui n’atténuerait pas la montée des eaux dans la région.

« Nous allons simplement les laisser en place aussi longtemps que nécessaire », a déclaré Baker à propos des sacs de sable et des autres mesures de prévention des inondations mises en place. « Nous allons simplement laisser le travail que nous avons fait, continuer à les soutenir là où nous le pouvons, et surveillons les rivières. »

La province dit avoir déployé plus de 200 000 sacs de sable dans des communautés telles que Grand Forks et Cache Creek.

Cache Creek a été particulièrement touché la semaine dernière, l’eau coulant dans les maisons et les entreprises.

Le ministère des Transports affirme qu’il met de l’équipement et du matériel à des endroits clés et qu’il surveille les infrastructures qui pourraient avoir besoin d’être renforcées.