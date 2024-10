Certaines parties de 3 autoroutes majeures de la région de Phoenix sont fermées et restreintes ce week-end

Certaines parties des Interstate 10, 17 et de la State Route 51 devaient être fermées ou restreintes ce week-end.

Selon le Département des transports de l’Arizona (ADOT), les projets d’amélioration nécessiteront des fermetures ou des restrictions de voies le long de sections d’autoroutes de la région de Phoenix.

I-10

Fermetures d’autoroutes de 22h00 le vendredi à 4h00 le lundi

La I-10 en direction est sera fermée entre l’échangeur « mini-stack » de la State Route 51 et l’US 60 (Superstition Freeway) pour des travaux sur le projet d’amélioration de la courbe Broadway.

Fermetures des rampes à partir de 20h vendredi

Toutes les bretelles d’accès 1 à 10 en direction est entre Third Street (centre-ville) et US 60 seront fermées.

La bretelle 1-10 en direction ouest vers la State Route 143 en direction nord sera également fermée ce week-end. Plus d’informations : i10BroadwayCurve.com

Détours

De 1 à 10 près du centre-ville de Phoenix, ADOT recommande aux conducteurs d’envisager d’utiliser la boucle 202 en direction est (Red Mountain Freeway) jusqu’à la boucle 101 en direction sud (Price Freeway) et l’US 60 en direction ouest ou la boucle 202 en direction ouest (autoroute Santan) pour atteindre 1 à 10 au-delà de la fermeture.

ADOT indique que les conducteurs de la I-10 dans la West Valley peuvent envisager de faire un détour sur la boucle 202 en direction sud/est (South Mountain Freeway).

Note: La 48e rue/State Route 143 en direction nord sera fermée entre Broadway Road et University Drive.

La 40e rue en direction sud fermera entre 1h et 10h et Broadway Road, de 20 h vendredi à 4 h lundi (du 25 au 28 octobre).

Boucle 101

Fermetures en direction ouest de 22 h le vendredi à 5 h le lundi

L’autoroute Agua Fria sera fermée entre la 19e et la 51e avenue pour un projet d’élargissement.

Les rampes de la boucle 101 en direction ouest vers 1-17 seront ouvertes, mais ADOT dit s’attendre à un trafic important et à des retards.

Les bretelles 1-17 menant à la boucle 101 en direction ouest seront cependant fermées.

Les bretelles d’accès à la boucle 101 en direction ouest au niveau de la Septième Rue et de la Septième Avenue seront fermées.

DEVIATION

Selon l’ADOT, les conducteurs devraient envisager de sortir avant la fermeture et d’utiliser Union Hills Drive ou Bell Road en direction ouest.

La circulation autoroutiere sortant à la 19e Avenue empruntera la route de façade.

Fermetures en direction sud de 22 h le vendredi à 5 h le lundi

L’autoroute Pima sera fermée entre Pima Road/Princess Drive et Frank Lloyd Wright Boulevard pour des travaux de pont.

DEVIATION

La circulation fera un détour le long de la route donnant sur la boucle 101 en direction sud.

Route nationale 51

La State Route 51 en direction sud sera fermée entre la boucle 101 (Pima Freeway) et l’échangeur « mini-stack » I-10/Loop 202 de 21 h vendredi à 21 h samedi (25 et 26 octobre).

Les équipes rouvriront la State Route 51 en direction sud par sections à mesure que les travaux progressent samedi.

DEVIATION

Envisagez d’autres itinéraires, notamment Cave Creek Road en direction sud jusqu’à Seventh Street en direction sud.

I-17

Fermetures en direction sud

La route 1-17 en direction sud sera fermée entre Peoria Avenue et Indian School Road de 21 h samedi à 9 h dimanche (26 et 27 octobre) pour sceller la chaussée.

Les équipes rouvriront par sections au fur et à mesure de l’avancement des travaux dimanche.

Les bretelles d’accès 1-17 en direction sud au niveau de la Septième Avenue et de la Septième Rue seront également fermées, à partir de 20 h le vendredi et jusqu’à 4 h le lundi.

DEVIATION

Pensez à sortir avant la fermeture et à utiliser la 19e ou la 35e avenue en direction sud.

Restrictions vers le sud

Pendant la nuit, la I-17 en direction sud sera réduite à une seule voie entre la State Route 74/Carefree Highway et la Loop 303 pour améliorer la chaussée. Ces restrictions de voies seront en vigueur du vendredi 21 h à 9 h samedi, de 21 h samedi à 9 h dimanche et de 21 h dimanche à 5 h lundi.

La bretelle d’accès 1-17 en direction sud à Dove Valley Road et la bretelle de sortie à Loop 303 seront parfois fermées.

Prévoyez un temps de trajet supplémentaire et évitez d’emprunter les rues du quartier à l’est de la I-17 qui ne sont pas conçues pour la circulation autoroutière.

Restrictions en direction du nord

La I-17 en direction nord sera réduite à une voie pendant la nuit pour améliorer la chaussée dans les zones situées entre la boucle 303 et la State Route 74/Carefree Highway, à compter de 21 h 00 à 5 h 00 les vendredis, samedis et dimanches soirs (25-28 octobre).

ADOT recommande d’autoriser un temps de trajet supplémentaire.

Restrictions boucle 202 21h dimanche à 4h lundi

La boucle 202 en direction ouest (Red Mountain Freeway) sera réduite à une voie pendant la nuit entre Priest Drive et la 40e rue pour entretien.

ADOT demande aux conducteurs de ralentir et de faire preuve de prudence dans toutes les zones de travaux.

Restrictions nocturnes du week-end aux États-Unis 60

Grand Avenue (US 60) sera réduite à une voie dans les deux sens dans les zones situées entre RH Johnson Boulevard et Deer Valley Road (près de la boucle 303) pour la construction.

Les restrictions de voies seront en vigueur du vendredi 20 h au samedi 26 octobre 9 h ; de 20h le samedi à 9h le dimanche (27 octobre) ; et de 20h à 5h les dimanches, lundis et mardis soirs (27-30 octobre).

Attendez-vous à des restrictions de virage aux connexions de la bretelle de sortie Loop 303 vers Grand Avenue.

ADOT recommande de faire preuve de prudence et d’être prêt à ralentir et à fusionner en toute sécurité lorsque vous approchez et traversez toutes les zones de travaux.

