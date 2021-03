Déjà, des médecins et des infirmières non vaccinés sont décédés cette année dans des pays comme le Kenya, le Mozambique, le Nigéria et le Zimbabwe, épuisant les systèmes de santé qui peuvent difficilement se permettre de perdre plus de travailleurs et menaçant de diminuer le niveau de soins dans les pays envahis par des variantes.

Mme Githaiga et ses collègues sont victimes de l’une des inégalités les plus fâcheuses d’une pandémie qui en a exposé tant de choses: dans le sud du monde, les agents de santé sont malades et tués par un virus dont les médecins et les infirmières de nombreux pays riches sont maintenant largement protégé.

