Certaines nations européennes voient le début d’année le plus chaud jamais mesuré

Bien que les températures se soient refroidies ces derniers jours dans certaines régions, la chaleur hors saison a couronné une année de sommets déjà historiques, la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne annonçant que 2022 devrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée après un été de vagues de chaleur.

Bien qu’il soit nécessaire d’analyser une seule vague de chaleur ou vague de chaleur au changement climatique, les scientifiques affirment que les vagues de chaleur dans le monde deviennent plus chaudes, plus fréquentes et plus durables.

“La chaleur record à travers l’Europe au cours de la nouvelle année a été rendue plus probable par le changement climatique d’origine humaine, tout comme le changement climatique rend désormais chaque vague de chaleur plus probable et plus chaude”, a déclaré le Dr Friederike Otto, maître de conférences à l’Institut Grantham — Changement climatique et environnement à l’Imperial College de Londres. “Tant que les émissions de gaz à effet de serre continueront, des vagues de chaleur comme celles-ci deviendront de plus en plus courantes et graves.”

Bien qu’il s’agisse d’une pause douce, la chaleur inhabituelle a perturbé certaines activités hivernales et en a laissé plusieurs déconcertés.