Certaines migrations de dinosaures ont été retardées par le climat, selon une étude

Selon une nouvelle étude, les dinosaures herbivores sont probablement arrivés dans l’hémisphère nord des millions d’années après leurs cousins ​​carnivores, un retard probablement causé par le changement climatique.

Une nouvelle façon de calculer les dates des fossiles de dinosaures trouvés au Groenland montre que les mangeurs de plantes, appelés sauropodomorphes, avaient environ 215 millions d’années, au lieu de 228 millions d’années, comme on le pensait auparavant, selon une étude publiée dans les procédures du lundi. de l’Académie nationale des sciences.

Cela change la façon dont les scientifiques pensent de la migration des dinosaures.

Les premiers dinosaures semblaient tous se développer pour la première fois en Amérique du Sud il y a environ 230 millions d’années ou plus. Ils ont ensuite erré au nord et partout dans le monde. La nouvelle étude suggère que tous les dinosaures ne pourraient pas migrer en même temps.

Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont trouvé aucun exemple de la plus ancienne famille de dinosaures herbivores de l’hémisphère nord qui a plus de 215 millions d’années. L’un des meilleurs exemples de ceux-ci est le Plateosaurus, un végétarien à deux pattes de 7 mètres qui pesait 8 800 livres (4 000 kilogrammes).

Pourtant, les scientifiques trouvent que les mangeurs de viande étaient à peu près dans le monde entier il y a au moins 220 millions d’années, a déclaré Randy Irmis, paléontologue à l’Université de l’Utah, qui ne faisait pas partie de la recherche.

Les mangeurs de plantes étaient des arrivants tardifs dans l’hémisphère nord, a déclaré l’auteur principal de l’étude Dennis Kent, de l’Université de Columbia. Qu’est-ce qui leur a pris si longtemps?

Kent a compris ce qui s’est probablement passé en examinant l’atmosphère et le climat de l’époque. À l’époque du Trias, il y a 230 millions d’années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient 10 fois plus élevés qu’aujourd’hui. C’était un monde plus chaud sans calottes glaciaires aux pôles et deux bandes de déserts extrêmes au nord et au sud de l’équateur, a-t-il déclaré.

Il faisait si sec dans ces régions qu’il n’y avait pas assez de plantes pour que les sauropodomorphes puissent survivre au voyage, mais il y avait suffisamment d’insectes que les mangeurs de viande pouvaient, a déclaré Kent.

Mais il y a environ 215 millions d’années, les niveaux de dioxyde de carbone ont brièvement chuté de moitié et cela a permis aux déserts d’avoir un peu plus de plantes et les sauropodomorphes ont pu faire le voyage.

Kent et d’autres scientifiques ont déclaré que les changements triasiques des niveaux de dioxyde de carbone provenaient des volcans et d’autres forces naturelles, contrairement à maintenant, lorsque la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel sont les principaux moteurs.

Kent a utilisé des changements dans le magnétisme de la Terre dans le sol pour identifier la date plus exacte des fossiles du Groenland. Cela a mis en évidence le décalage dans le temps de migration, ont déclaré plusieurs experts extérieurs à la fois dans les dinosaures et dans le climat ancien.

La théorie de Kents selon laquelle le changement climatique est la différence dans la migration des dinosaures est super cool car elle la ramène aux problèmes contemporains, a déclaré Irmis.

Cela correspond également à certains animaux d’aujourd’hui qui ont des problèmes de migration qui les éloignent de certains climats, a déclaré Hans-Otto Portner, climatologue et biologiste à l’Institut Alfred Wegener en Allemagne qui ne faisait pas partie de l’étude.

Bien que l’étude ait du sens, il existe un défaut potentiel, a déclaré Paul Sereno, expert en dinosaures de l’Université de Chicago: Ce n’est pas parce qu’aucun fossile de mangeurs de plantes de plus de 215 millions d’années n’a été trouvé dans l’hémisphère nord, cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de sauropodomorphes. Les fossiles n’ont peut-être tout simplement pas survécu, a-t-il déclaré.

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears.

