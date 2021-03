YANGON, Myanmar (AP) – Des manifestants dans plusieurs régions du Myanmar pour protester contre la prise du pouvoir par l’armée le mois dernier ont organisé de petites marches pacifiques avant l’aube mardi, évitant les affrontements avec les forces de sécurité qui ont abattu des dizaines de leurs compatriotes au cours des derniers jours.

Pourtant, les tensions sont restées vives dans la plus grande ville du Myanmar, Yangon, où le nombre de victimes a été le plus élevé. Il y a eu plusieurs informations non confirmées selon lesquelles la police aurait de nouveau tiré sur des manifestants dans la ville.

Les Nations Unies ont déclaré lundi qu’au moins 138 manifestants avaient été tués au Myanmar depuis le coup d’État militaire du 1er février. Le chiffre comprend 38 tués dimanche, la majorité dans la région de Hlaing Thayer à Yangon, a déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric.

D’autres estimations crédibles font augmenter le nombre de morts. L’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques a déclaré que 183 personnes avaient été tuées depuis le coup d’État qui a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, «condamne fermement cette violence continue contre des manifestants pacifiques et la violation continue des droits humains fondamentaux du peuple du Myanmar», a déclaré Dujarric.

Le coup d’État a renversé des années de lent progrès vers la démocratie au Myanmar, qui pendant cinq décennies avait langui sous un régime militaire strict qui a conduit à l’isolement international et à des sanctions.

Les manifestants dans certaines régions ont récemment commencé à utiliser des tactiques destinées à éviter des affrontements violents. Mardi, des reportages sur les réseaux sociaux ont indiqué que des marches aux chandelles avant le lever du soleil avaient eu lieu à Mawlamyaing, dans l’État de Mon, dans le sud-est du Myanmar.

Une autre tactique a consisté à utiliser des enseignes comme mandataires pour les manifestants humains, en les plaçant en rangées ordonnées dans les lieux publics. Cette tactique aurait été utilisée mardi par un groupe organisé d’ingénieurs dans la deuxième plus grande ville du pays, Mandalay, dans le centre du Myanmar.

Des manifestations pacifiques plus conventionnelles du type de celles qui ont lieu quotidiennement ont eu lieu sans incident mardi matin à Monywa et Ye-U dans le centre du Myanmar, dans la ville de Loikaw dans l’État oriental de Kayaw et Kalaw dans l’État sud de Shan, également à l’est.

Compliquant les efforts pour organiser de nouvelles manifestations, ainsi que la couverture médiatique de la crise, le service Internet des téléphones portables a été coupé dimanche soir, même si l’accès était toujours disponible via des connexions haut débit fixes.

Le service de données mobiles avait été utilisé pour diffuser en direct une couverture vidéo des manifestations, montrant souvent les forces de sécurité attaquant les manifestants. Il n’avait auparavant été éteint que de 1 h à 9 h pendant plusieurs semaines, sans explication officielle.

Les violences de dimanche à Yangon – pratiquement toutes commises par la police – ont conduit la junte au pouvoir du Myanmar à déclarer la loi martiale dans une grande partie de la ville.

Les annonces de la loi martiale indiquaient que la junte, officiellement appelée Conseil administratif de l’État, avait agi pour renforcer la sécurité et rétablir l’ordre public, et que le commandant régional de Yangon s’était vu confier des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires dans la zone sous son commandement. Les commandes couvrent six des 33 communes de Yangon, qui ont toutes souffert de violences majeures ces derniers jours.

La semaine dernière, les manifestants ont réagi à l’augmentation de la violence policière en adoptant une approche plus agressive de la légitime défense, en brûlant des pneus aux barricades et en repoussant quand ils le pouvaient contre les attaques.

Un communiqué publié dimanche par le Comité représentant Pyihtaungsu Hluttaw, les membres élus du Parlement qui n’ont pas été autorisés à prendre leurs sièges, a annoncé que le grand public a le droit légal de se défendre contre les forces de sécurité de la junte.

Le groupe, qui opère clandestinement à l’intérieur du pays et avec des représentants à l’étranger, s’est imposé comme un gouvernement fantôme qui prétend être le seul organe représentatif légitime des citoyens du Myanmar. Il a été déclaré traître par la junte.

Le journal public Global New Light of Myanmar a rapporté mardi que le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, a déclaré à ses collègues que les manifestations «se sont maintenant transformées en émeutes et en violence».

S’exprimant lors d’une réunion lundi de la junte dans la capitale, Naypyitaw, Min Aung Hlaing a été cité pour avoir déclaré que l’armée aidait la police «en tant qu’arrière-garde dans les endroits requis pour résoudre les difficultés et les obstacles».

«Bien qu’il y ait eu moins de manifestations, des actes de violence ont éclaté dans certaines régions, comme l’incendie de propriétés publiques et d’usines. Ainsi, les forces de sécurité ont dû gérer la situation très durement », a déclaré le récit de l’histoire. «Les manifestants ont fait des descentes dans des postes de police et des bureaux administratifs et ont incendié des usines. Pendant ce temps, la fusillade a dû disperser les manifestants, faisant des victimes parmi les forces de sécurité et les manifestants.

Pratiquement tous les comptes rendus indépendants attribuent entièrement la responsabilité aux forces de sécurité d’avoir lancé des actes de violence contre des prostituées non armées.