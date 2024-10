Certaines maisons de Sacramento peuvent être construites à partir de kits. Mais provenaient-ils du catalogue Sears ?

Uniquement est un Série Sacramento Bee qui couvre les moments, les points de repère et les personnalités qui définissent ce qui rend la vie dans la région de Sacramento si spéciale.

La maison de Minnie Kendall à Roseville aurait été une maison en kit arrivée partiellement assemblée par train.

Cette tradition a été transmise à la petite-fille de Kendall, Patty German, via son père. L’histoire raconte que le premier mari de Kendall, Richard Layton, est décédé en 1933 à l’âge de 23 ans des suites d’une maladie. Elle a utilisé l’argent de son assurance pour acheter par correspondance une maison – chez Sears, a-t-on dit à sa famille – qu’elle avait construite vers 1935 au 217 Los Vegas Ave. Son nouveau petit ami qu’elle épouserait plus tard, Kenny Kendall, travaillait pour ce qui était le Southern Pacific Railroad. .

«Mon père nous racontait à quel point elle était si excitée», a déclaré German. « Kenny… l’appelait et lui disait : « La maison est dans le train. La maison est dans le train. Ça arrive.’

Il n’y a qu’un seul problème : la maison ne vient probablement pas de Sears. Alors qu’environ 75 000 à 100 000 maisons ont été construites grâce à la collection Sears Modern Homes entre 1908 et 1942, dans des styles comme Craftsman, Colonial et bungalow, le coût d’expédition élevé signifiait que peu de maisons achetées chez Sears étaient construites sur la côte ouest.

C’est un mythe persistant, même à Sacramento, selon lequel les maisons Sears se trouvent dans la région. Ce que beaucoup de gens pourraient penser, c’est qu’une maison Sears vient probablement d’autres origines.

Démystifier le mythe

La boîte de réception de Judith Chabot s’est illuminée de plus de 20 courriels après son apparition le 9 septembre à l’émission « Marketplace » de PBS. Les courriels provenaient de personnes de la côte ouest désireuses de tout lui parler de leurs maisons Sears. Mais aucune des maisons n’était de véritables maisons Sears, a déterminé Chabot.

S’il y a quelqu’un qui le sait avec certitude, c’est bien Chabot. Professeur de lycée à la retraite qui vit près de St. Louis, dans le Missouri, Chabot fait partie d’un groupe en ligne qui recherche les maisons Sears et en a documenté plus de 18 000 dans une base de données.

Chabot peut consulter des photos contemporaines de Google Maps ou des annonces immobilières, les comparer avec des images d’anciens catalogues Sears et savoir rapidement si la maison est réelle. En Californie, la réponse est presque toujours non.

Le transport ferroviaire d’une maison Sears Modern Home vers l’ouest des États-Unis aurait été d’un coût prohibitif. Le groupe de Chabot estime que les matériaux ont occupé deux wagons pleins.

Une famille se tient devant le porche de leur maison Sears – un modèle surnommé « The Westly » dans le catalogue des années 1920 – à Raleigh, Caroline du Nord, en 2011.

Le design « The Westly » apparaît dans un catalogue Sears vintage de maisons en kit.

Il y avait également moins de monde sur la côte Ouest au cours des années où Sears vendait des maisons de vente par correspondance. Lors du recensement américain de 1940, un peu moins de 10 millions de personnes vivaient en Californie, en Oregon et à Washington. Ceci est comparé à environ 123 millions de personnes dans le reste des États-Unis cette année-là.

Chabot ne connaît aucune maison Sears dans la région de Sacramento, avec une seule possibilité relativement proche, à Oroville, bien qu’il semble plus probable qu’elle provienne d’un des concurrents de Sears sur la côte ouest. La seule maison Sears dont son groupe est raisonnablement certain en Californie est située à Watsonville.

Pourtant, les mythes selon lesquels d’autres pensent qu’eux-mêmes ou un être cher possèdent une maison Sears perdurent.

«Nous aimerions comprendre avec certitude comment ces… malentendus se produisent», a déclaré Chabot.

Pourquoi les gens pourraient penser qu’ils ont une maison Sears

Lorsque Catherine Turrill Lupi a déménagé au 310 22nd St. dans le quartier de Boulevard Park à Sacramento, la première chose dont elle a entendu parler était des maisons en kit.

Quelqu’un a dit à Turrill Lupi qu’une maison ressemblant à la sienne était probablement une maison en kit. Elle a depuis déduit que sa maison n’était probablement pas une maison en kit, repérant même une maison d’apparence similaire dans une annonce pour un constructeur local dans un annuaire municipal de 1908. Pourtant, Turrill Lupi comprend comment les vieilles maisons construites à partir d’un kit pourraient captiver l’imagination du public.

« Cette idée selon laquelle quelqu’un récupère des pièces préfabriquées et les assemble, les gens sont intrigués par cette idée », a déclaré Turrill Lupi.

Larry Cook possédait une maison au 2209 23rd Street à Poverty Ridge qui a été construite en 1940. Il a commencé à penser qu’il possédait une maison Sears après avoir étudié l’immobilier et a également remarqué qu’il possédait une fournaise Coleman, qui, selon lui, était une marque Sears commune.

« C’était un appel à mon esthétique », a déclaré Cook à propos de la maison. «J’adore les petits espaces de vie.»

Cook n’a jamais été en mesure de déterminer avec certitude qu’il possédait une maison Sears avant de la vendre en 2012. Le propriétaire de la maison avant Cook, Dale Maharidge, un ancien journaliste de Sacramento Bee, n’avait jamais entendu dire qu’il s’agissait d’une maison Sears. Chabot a répondu que non.

Les maisons autour de Sacramento pourraient ressembler aux maisons Sears parce que l’entreprise utilisait des styles bien connus du début du 20e siècle tels que Craftsman, facile à repérer dans les quartiers de Sacramento comme Curtis Park ou East Sacramento.

«Sears s’adaptait à un style populaire déjà en place», a déclaré Chabot.

D’autres fois, les gens peuvent penser qu’ils possèdent une maison Sears parce qu’ils croient détenir des preuves documentées. Cela ne constitue pas non plus une garantie d’authenticité.

Les histoires peuvent être transformées en faits acceptés par l’intermédiaire de sociétés historiques locales ou d’agents immobiliers annonçant le fait ou la fiction de l’origine de la maison sur le MLS, ou par le biais d’entrées de services d’annonces multiples, selon Chabot. Le 217 Los Vegas Ave. et une autre maison Sears réputée, 1705 P St. dans le centre-ville, sont répertoriés dans la MLS comme d’anciennes maisons Sears.

« De temps en temps, nous obtenons des détails comme celui-là », a déclaré Ryan Lundquist, un évaluateur immobilier local. « Ces types de maisons existent certainement à Sacramento. »

Les détails de la liste MLS peuvent également être fragiles à d’autres égards.

Par exemple, il indique que le 217 Los Vegas Ave. a été construit en 1925, ce qui est probablement environ 10 ans trop tôt. Les années dans les listes MLS peuvent être décalées, a expliqué Chabot. Et le fils de Kendall et père de German, Richard Layton, avait quelques années au moment où la maison est arrivée et se souvenait catégoriquement de l’excitation qui l’entourait.

« Les voisins s’entraideraient », a déclaré German. « Ils avaient tous des camions. Ils allaient décharger les trains à leur arrivée, quel que soit celui qui avait commandé une maison Sears et revenaient.

Chabot a déclaré que ni le 217 Los Vegas Ave. ni le 1705 P St. n’étaient une maison Sears. Le propriétaire actuel du 1705 P St. n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires, pas plus que l’un des agents associés à la vente de la propriété en 2016.

Ensuite, il y a les témoignages oculaires, transmis par une personne qui jure avoir vu une maison Sears en train d’être déchargée à un moment donné il y a longtemps. Bien que cette personne ait effectivement vu une maison en kit être livrée, il est possible qu’elle provienne d’un concurrent de Sears sur la côte ouest, comme Pacific Ready-Cut de Los Angeles.

« Les maisons Sears sont en quelque sorte devenues un fourre-tout général pour les kits de maison », a déclaré Bill Burg, un historien local. « Et il y avait des gens qui commandaient des maisons en kit en Californie. Il y avait des fabricants locaux qui vous vendaient essentiellement un kit coupé à partir de bois local. Mais ils ne venaient pas nécessairement de Sears.

D’où pourrait vraiment venir la maison de Minnie Kendall

Au début, German a semblé surprise d’apprendre que sa grand-mère n’avait probablement pas acheté de maison Sears. Elle a raconté que lorsqu’elle l’avait fait rénover après le décès de son père, un homme qu’elle avait embauché pour travailler sur les murs lui avait dit qu’un type de bois à l’intérieur signifiait qu’il s’agissait d’une maison Sears.

Néanmoins, elle trouvait plausible que la maison provienne de Pacific Ready-Cut, car elle connaissait la marque. La maison qui appartenait autrefois à la grand-mère de German ressemble au modèle 272 du catalogue de Pacific Ready-Cut de 1925, bien qu’il y ait quelques mises en garde.

La façade de la maison a été rénovée avec son porche percé. Chabot a déclaré que regarder une vieille photo de la maison pourrait aider à prendre une décision. German n’a pas pu en localiser un avant l’heure de mise sous presse.

Minnie Kendall est décédée en 1992. La maison est devenue une location après le décès du père de German en 2009. German a vendu la maison en 2020 après avoir conclu, avec les encouragements de sa famille, que les réparations et rénovations supplémentaires dont la maison avait besoin étaient plus qu’elle ne pouvait gérer. Pourtant, la maison reste pour elle un lieu important.

« J’aurais vraiment aimé garder cette maison, juste les souvenirs de ma petite fille », a déclaré German.

Et il y a quelque chose dans ce type de maisons qui séduit même les personnes qui n’ont pas de liens familiaux avec elles.

« Il y avait souvent une qualité de construction très décente que nous ne voyons pas sur le marché actuel », a déclaré Lundquist. « Et donc vous avez certaines de ces maisons qui disent : « Wow, c’est une très belle propriété d’artisan ». Et je pense qu’il est inconcevable que quelque chose comme ça puisse être expédié… puis construit.

Il a ajouté: « Je pense juste que c’est intrigant. »