Certaines fonctionnalités de Siri basées sur l’IA arrivent sur iOS plus tôt que prévu

Apple a présenté un certain nombre de fonctionnalités basées sur l’IA qui seront disponibles avec iOS 18, mais a clairement indiqué qu’Apple Intelligence ne sera pas disponible avant mars 2025, date de l’arrivée d’iOS 18.4. Cependant, la dernière newsletter de Mark Gurman suggère que certaines fonctionnalités Siri basées sur l’IA arriveront plus tôt, probablement avec la mise à jour iOS 18.3.

Rien n’est encore certain, mais Apple pourrait être prêt à proposer certaines de ses fonctionnalités plus tôt que prévu et offrir à ses utilisateurs quelques améliorations de Siri plus tôt que prévu. La feuille de route jusqu’à présent prévoit un lancement d’Apple Intelligence avec iOS 18.1 en octobre, suivi d’une mise à jour iOS 18.2 en décembre et iOS 18.3 en janvier.

Néanmoins, les fonctionnalités d’IA les plus intéressantes présentées sur scène lors de la WWDC 2024 d’Apple et de l’événement de lancement de la série iPhone 16 devraient être commercialisées au premier trimestre 2025 avec iOS 18.4.

Nous espérons que d’ici là, Apple se conformera à toutes les réglementations requises dans l’UE et y proposera également ses fonctionnalités d’IA.

