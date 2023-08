Certaines feuilles des forêts tropicales humides deviennent si chaudes qu’elles sont incapables de photosynthétiser, selon une étude | Actualité Climatique

Selon une nouvelle étude, une infime proportion de feuilles dans les forêts tropicales humides deviennent si chaudes qu’elles dépassent le seuil auquel elles peuvent photosynthétiser.

Environ 0,01 % de toutes les feuilles dépassent actuellement cette température critique au moins une fois par an, selon l’étude publiée aujourd’hui dans la revue à comité de lecture Nature.

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertissent le dioxyde de carbone en énergie et est essentielle au maintien de la vie sur Terre.

Comme le dioxyde de carbone est un gaz qui réchauffe le climat et que de l’oxygène est libéré en échange, la photosynthèse contribue également à ralentir le changement climatique.

Bien que les chiffres impliqués soient faibles, l’un des auteurs du rapport, le Dr Joshua Fisher, de l’Université Chapman aux États-Unis, a déclaré que les résultats étaient « le canari dans la mine de charbon ».

« Et vous voulez être capable de détecter quelque chose avant qu’il ne se généralise », a-t-il déclaré.

Les forêts tropicales servent de réservoirs de carbone essentiels, abritent la majeure partie de la biodiversité mondiale et peuvent être particulièrement sensibles à la hausse des températures. La température critique au-delà de laquelle le processus photosynthétique des arbres tropicaux commence à échouer est d’environ 46,7°C en moyenne.

Les scientifiques ont analysé les relevés satellite et les ont vérifiés avec des mesures au sol à certains endroits, en envoyant des équipements jusqu’à la canopée des arbres.

Mais ils ont déclaré que l’augmentation ne serait pas linéaire et que, par conséquent, « notre capacité à voir cette première information est vraiment importante ».

Le document prévoit que le nombre de feuilles affectées augmenterait à 1,4 % si la planète se réchauffait d’environ 4°C, bien que les politiques actuelles mettent la Terre sur la bonne voie pour un réchauffement d’environ 2,4°C à 2,7°C d’ici 2100.

Le Dr Leslie Mabon, professeur de systèmes environnementaux à l’Open University, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que même si la proportion de feuilles affectées semble faible, l’étude est « une autre indication qu’à mesure que le changement climatique s’intensifie, nous risquons de perturber les environnements naturels sur lesquels nous dépendons.

« C’est pourquoi il est si important que nous fassions tout notre possible pour éviter les incertitudes associées à des niveaux plus élevés de réchauffement climatique, en réduisant la combustion de combustibles fossiles et en empêchant la déforestation. »

Le Dr Chloe Brimicombe, climatologue et chercheuse sur les températures extrêmes à l’Université de Graz, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que la dynamique des forêts modèles est « beaucoup plus complexe » que la simple température.

« D’autres études montrent que la chaleur et la sécheresse affectent négativement des écosystèmes entiers, notamment une forêt et la santé des arbres », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’une autre étude naturelle en autant de semaines qui fait des affirmations sur les points de bascule liés à la température.

« Mais vous n’avez plus besoin de lire un article scientifique pour voir le changement climatique se produire, il est souvent visible derrière votre fenêtre. »