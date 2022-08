Certaines femmes se tournent vers l’avortement autogéré à mesure que l’accès recule

D’autres complications médicales peuvent être manquées, disent-ils, y compris la grossesse extra-utérine, dans laquelle l’ovule fécondé s’implante à l’extérieur de l’utérus.

Les affirmations selon lesquelles l’avortement médicamenteux est sûr “se fondent sur des données erronées et incomplètes, qui privilégient la commodité et le coût par rapport à la santé et à la sécurité des patientes”, a déclaré le Dr Christina Francis, présidente de l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie, qui s’oppose tous les avortements, sauf pour prévenir un préjudice permanent ou la mort de la mère.

Les médecins qui soutiennent l’avortement racontent une histoire différente : il existe de nombreuses preuves que l’avortement médicamenteux est sûr, et les femmes effectuent déjà la procédure presque entièrement seules à la maison, même si elles consultent un médecin pour obtenir les médicaments. L’autogestion n’est pas si différente, soutiennent les partisans.

“C’est assez sûr et efficace sur la base des études que nous avons réalisées, des données nationales fournies par les États et le Guttmacher Institute, et de l’expérience d’autres pays”, a déclaré le Dr Beverly Winikoff, fondatrice de Gynuity Health Projects, qui a effectué une grande partie de la recherche sur l’avortement médicamenteux qui a conduit à son approbation aux États-Unis il y a plus de 20 ans.

La procédure implique généralement la prise de deux médicaments : la mifépristone, qui arrête la grossesse en bloquant une hormone appelée progestérone, suivie un jour ou deux plus tard par le misoprostol, qui provoque la contraction de l’utérus.

Plus d’un demi-million de femmes ont eu des avortements médicamenteux en 2020 aux États-Unis, et moins de la moitié de 1% ont connu des complications graves, selon des études. Des interventions médicales telles que des hospitalisations ou des transfusions sanguines ont été nécessaires pour moins de 0,4% des patients, selon une revue de 2013 de dizaines d’études impliquant des dizaines de milliers de patients.