Certaines femmes enceintes et certains nourrissons ont reçu les mauvaises injections du VRS

Certains nourrissons ayant reçu par erreur un vaccin contre le VRS étaient censés recevoir du nirsevimab. Le vaccin GSK semble avoir été administré à certaines femmes enceintes parce que le vaccin de Pfizer n’était pas aussi largement disponible et que les pharmaciens pensaient qu’ils étaient interchangeables.

Amy Gardner, 39 ans, ancienne enseignante de maternelle à Cleveland, Tennessee, a déclaré qu’elle avait tenté de localiser le vaccin RSV de Pfizer dans plusieurs pharmacies pour sa fille enceinte. À la mi-septembre, le tout dernier jour où sa fille était éligible pour recevoir le vaccin, elle a trouvé une pharmacie qui disait avoir en stock le vaccin, a déclaré Mme Gardner.

Mais sa fille a reçu Arexvy à la place.

“Nous sommes tous humains, mais il doit y avoir plus de freins et contrepoids que cela”, a déclaré Mme Gardner. Elle pense que le coup de feu a provoqué l’accouchement prématuré de sa fille quelques heures plus tard.

Les erreurs ont été signalées à une base de données fédérale appelée Vaccine Adverse Event Reporting System. Ceux qui administrent les vaccins ont peut-être été en partie déconcertés par la similitude des deux noms, ont déclaré les experts.

“C’est tout simplement horrible – pourquoi, pourquoi ont-ils fait ça ?” » a déclaré le Dr Long. “Beaucoup de gens ont été payés très cher pour inventer ces noms, et je ne les comprends pas.”