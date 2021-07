Certaines familles devraient se retirer des paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants

Cela peut être soit sous forme de paiements mensuels – 250 $ par mois pour les enfants âgés de 6 à 17 ans et 300 $ par mois pour ceux de moins de 6 ans – ou peut être réclamé sous forme de montant forfaitaire sur les impôts de 2021.

Le crédit complet est disponible pour tous les enfants âgés de 17 ans et moins dans les familles dont le revenu brut ajusté pour 2020 ou 2019 est inférieur à 75 000 $ pour les parents seuls et à 150 000 $ pour un couple marié déposant conjointement, et se termine pour les personnes gagnant 95 000 $ et les couples mariés déposant conjointement 170 000 $ , même s’ils seraient toujours admissibles au crédit d’impôt ordinaire pour enfants.

Une somme forfaitaire pour les dépenses

D’autres familles voudront peut-être se retirer du crédit anticipé parce qu’elles préféreraient recevoir une grosse somme forfaitaire à dépenser en une fois plutôt que de plus petites sommes d’argent chaque mois.

Pour de nombreux Américains, leur remboursement d’impôt est la plus grande aubaine qu’ils voient toute l’année et c’est un élément sur lequel ils comptent dans leur budget. Ces familles peuvent prévoir un remboursement d’impôt important à utiliser pour un achat, comme une voiture, un réfrigérateur ou un autre article ménager.

« Nous ne voulons pas enlever cette capacité aux gens », a déclaré Maag.

Bien sûr, comme le crédit est plus important que les années précédentes, il n’est pas acquis que ceux qui réclament les mensualités anticipées verront automatiquement un remboursement d’impôt inférieur à celui auquel ils sont habitués. Pourtant, certaines familles peuvent préférer obtenir l’argent supplémentaire en une seule fois au lieu de l’espacer.

Planification fiscale

Pour certaines familles, probablement celles dont le revenu est le plus élevé admissible au crédit, le fait de recevoir les paiements mensuels à l’avance peut perturber la planification fiscale qu’ils ont en place.

Cela s’applique généralement aux familles qui ont non seulement un revenu salarial, mais qui pourraient avoir des gains en capital ou d’autres revenus et donc l’IRS retient plus que les montants standard souvent prélevés sur les chèques de paie bihebdomadaires par un employeur.

« S’ils reçoivent tout d’un coup 2 000 ou 1 000 dollars au cours de l’année, il peut y avoir un décalage lorsqu’ils viendront remplir leur déclaration de revenus », a déclaré Maag.

Ainsi, ils peuvent également préférer utiliser la totalité du crédit lorsqu’ils déposent pour compenser les impôts qu’ils pourraient devoir. S’ils n’ont pas d’impôt à payer supplémentaire, ils récupéreront l’argent sous forme de remboursement.

Pour voir combien vous pourriez vous attendre à recevoir, site Web de finances personnelles Grow a créé une calculatrice qui pèse votre statut de dépôt, votre revenu annuel et le nombre de personnes à charge que vous avez.