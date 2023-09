Certaines étudiantes en sciences infirmières du Québec obtiennent une licence à l’extérieur de la province pour contourner un examen controversé

Plusieurs étudiants en sciences infirmières au Québec font des efforts que certains pourraient considérer comme extrêmes pour éviter de passer l’examen d’autorisation de la province – un examen qui a échoué par centaines au cours de la dernière année et qui s’est révélé défectueux l’automne dernier.

Dans une solution de contournement de plus en plus populaire à mesure que la nouvelle se répand, certains candidats infirmiers du Québec s’inscrivent pour exercer dans d’autres provinces afin de passer l’examen offert à tous les autres étudiants en soins infirmiers au Canada.

C’est une voie qu’a empruntée Mélanie Bélair Domenech lorsqu’elle a appris qu’elle avait échoué d’un point de pourcentage à l’examen du Québec en septembre dernier.

« J’étais très stressée de ne pas être infirmière après toutes mes études, tout le temps que je consacrais [in] », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait « beaucoup d’ambiguïté » dans les questions de l’examen.

Ce printemps, un peu plus de la moitié des étudiants en sciences infirmières (53,3 pour cent) qui ont passé l’examen québécois pour la première fois l’ont réussi, un taux de réussite similaire à celui de l’automne dernier (51,4 pour cent), lorsque l’examen a été lancé. un examen minutieux du taux d’échec élevé.

De nombreux étudiants en soins infirmiers ont raconté à CBC l’examen offert par le Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), ne reflétait pas ce qu’ils avaient étudié à l’école.

Une enquête récente du Commissaire aux professions du Québec a également conclu à des problèmes majeurs avec l’examen de septembre dernier, soulignant des problèmes de validité et de fiabilité.

Devant la perspective d’échouer une deuxième fois à l’examen de l’OIIQ, Bélair Domenech a choisi d’utiliser une faille qui lui permettait de passer — et de réussir — un examen différent : l’examen National Council Licensure Examination for Registered Nurses (NCLEX-RN), qui est utilisé aux États-Unis et partout ailleurs au Canada pour obtenir un permis d’exercice.

Elle a déclaré que l’examen NCLEX-RN, qu’elle a pu passer à Montréal par l’intermédiaire d’une entreprise de test privée, était très simple.

Bélair Domenech, qui est maintenant infirmière clinicienne au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) à Montréal, dit que cela l’amène à se demander ce qui se passe au Québec.

« Cela me rend très triste pour le [people] qui aurait peut-être pu réussir cet examen de l’OIIQ et devenir infirmière aujourd’hui. Cela ne devrait pas être comme ça. »

Comment ça marche?

Des centaines de candidats infirmiers du Québec se joignent à un groupe Facebook privé appelé Étude NCLEX Québec/Canada pour s’entraider dans l’espoir d’éviter l’examen québécois.

Cette faille est-elle légale ? Oui. Simple? Pas assez.

La première étape consiste à vous inscrire pour devenir infirmière auprès d’une province qui approuve et reconnaît votre formation.

CBC s’est entretenu avec des étudiants en sciences infirmières inscrits en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

Vient ensuite la réception de l’autorisation de passer l’examen NCLEX-RN de l’organisme de réglementation des soins infirmiers de cette province, la réussite puis le paiement de votre permis dans cette province.

Maintenant que vous êtes infirmière autorisée, il est temps de travailler à faire reconnaître cette licence au Québec.

Selon l’OIIQ, même si vous êtes titulaire d’un permis dans une autre province ou territoire canadien, vous devez en faire la demande spécifiquement pour exercer au Québec.

Cela implique de payer des frais pour numériser et transférer vos documents, de payer pour vous faire certifier dans deux formations sur le site de l’OIIQ puis, une fois approuvé, de payer votre nouveau permis d’exercice.

En tout, les frais lors de ce processus menant à l’obtention et au maintien de votre permis d’exercice au Québec vous coûteront cher. plus de 1 000 $.

Esther Ha, résidente de Montréal, a obtenu son permis d’infirmière en Nouvelle-Écosse après avoir réussi l’examen NCLEX-RN. Elle a ensuite ouvert un dossier auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et complété les démarches pour obtenir son permis ici. (CBC)

Pour Esther Ha, le prix en valait la peine.

«Je voulais tellement m’entraîner», a déclaré l’infirmière autorisée travaillant au site Glen du CUSM.

Elle a échoué à deux reprises à l’examen de l’OIIQ au cours de la dernière année, chaque tentative lui ayant coûté 638,11 $. Elle aussi dit que l’ambiguïté des questions l’a fait trébucher.

« Les questions étaient, par exemple : « Que feriez-vous ? et non « quelle est l’intervention prioritaire ? » », a-t-elle déclaré.

Je voulais tellement m’entraîner – Esther Ha, infirmière montréalaise autorisée en Nouvelle-Écosse

C’est à ce moment-là qu’elle s’est souvenue que l’examen NCLEX-RN était une option. Elle a postulé pour devenir infirmière en Nouvelle-Écosse, a réussi l’examen en juillet et a commencé à travailler à Montréal peu de temps après.

« J’ai simplement accepté et je suis reconnaissante qu’il y ait cette alternative », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’examen national couvrait beaucoup plus de sujets et était plus clair avec ses questions.

« Il y a définitivement un défaut [in Quebec] et certaines choses doivent être changées. »

L’examen NCLEX-RN pour les infirmières du Québec retardé

Dans la foulée du rapport accablant du commissaire aux professions du Québec, André Gariépy, en mai, l’OIIQ a annoncé qu’elle adopterait le NCLEX-RN à compter du printemps 2024.

Cependant, dans une déclaration à CBC mercredi, le bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a confirmé que le nouvel examen ne serait pas en place d’ici là.

« Le remplacement de l’examen actuel par le NCLEX nécessite une analyse sérieuse pour s’assurer que l’examen s’applique au contexte québécois », a déclaré la porte-parole Marylène Le Houillier.

« Ce n’est pas une solution à court terme pour 2024. »

Selon Houillier, comme le souligne Gariépy dans son rapport, le travail requis pour corriger l’examen actuel est inévitable, même si un autre examen comme le NCLEX-RN est adopté.

«Pour nous, l’important demeure d’intégrer toutes les infirmières qualifiées dans le réseau afin que la population bénéficie des meilleurs services possibles», a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, pour la deuxième session consécutive, des centaines de candidats en soins infirmiers choisissent de ne pas passer l’examen d’autorisation d’exercer au Québec la semaine prochaine.

Sur les 4 094 candidats invités à se présenter le 18 septembre, 949 au total ont choisi de ne pas y participer. Ce taux d’abstention de 23 pour cent représente une légère augmentation par rapport au printemps dernier.

L’OIIQ a offert jusqu’à maintenant deux exemptions aux aspirantes infirmières à la suite du rapport du commissaire et en attendant le nouvel examen.