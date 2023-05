Certaines entreprises disent qu’elles ne peuvent pas quitter la Russie, d’autres trouvent que le départ est compliqué mais en vaut la peine

Plus d’un an après l’invasion de l’Ukraine, c’est clair : quitter la Russie n’a pas été aussi simple que les premières annonces auraient pu le laisser croire aux entreprises mondiales.

Bien que les histoires des entreprises varient, un thème commun est de devoir tisser une aiguille entre les sanctions occidentales et l’opinion publique indignée d’un côté et les efforts de la Russie pour décourager et pénaliser les départs de l’autre.

Certaines marques internationales, telles que Coke et Apple, continuent de s’infiltrer de manière informelle dans des pays tiers malgré les décisions déclarées de sortie des entreprises.

Pour les consommateurs de Moscou, ce qu’ils peuvent acheter n’a pas beaucoup changé. Alors que le magasin de produits pour bébés Mothercare est devenu Mother Bear sous une nouvelle propriété locale, la plupart des articles de la boutique Evropeisky Mall à Moscou portent toujours la marque Mothercare.

C’est aussi ce que l’étudiant Alik Petrosyan a vu en faisant ses courses chez Maag, qui possède désormais l’ancien magasin de vêtements phare de Zara à Moscou.

« La qualité n’a pas du tout changé, tout est resté le même », a-t-il déclaré. « Les prix n’ont pas beaucoup changé, compte tenu de l’inflation et des scénarios économiques qui se sont produits l’année dernière. »

Le Kremlin a répondu avec une taxe de départ

L’exode initial de Russie dans les semaines qui ont suivi février 2022 a été mené par de grands constructeurs automobiles, des sociétés pétrolières, technologiques et de services professionnels. BP, Shell, ExxonMobil et Equinor ont mis fin à des coentreprises ou ont annulé des participations valant des milliards. McDonald’s a vendu ses 850 restaurants à un franchisé local, tandis que le français Renault a pris un seul rouble symbolique pour sa participation majoritaire dans Avtovaz, le plus grand constructeur automobile russe.

Depuis la première vague de départs, certaines entreprises ont du mal à se débarrasser de leurs actifs et d’autres tentent de mener leurs activités comme d’habitude, invoquant parfois la responsabilité envers les actionnaires ou les employés, ou des obligations légales envers les franchisés ou partenaires locaux. D’autres soutiennent qu’ils fournissent des produits essentiels comme de la nourriture, des fournitures agricoles ou des médicaments.

Les gens font la queue pour visiter un restaurant récemment ouvert dans un ancien magasin McDonald’s de la rue Bolshaya Bronnaya à Moscou le 25 janvier. (PA)

Le Kremlin continue d’ajouter des exigences, récemment une taxe de départ « volontaire » de 10% directement au gouvernement, plus une entente selon laquelle les entreprises vendraient avec une remise de 50%.

Le président russe Vladimir Poutine a récemment annoncé que le gouvernement reprendrait les actifs de la société énergétique finlandaise Fortum et du service public allemand Uniper, à l’exception d’une vente dans le but de compenser toute tentative occidentale de saisir davantage d’actifs russes à l’étranger.

Plus de 1 000 entreprises internationales ont déclaré publiquement qu’elles restreignaient volontairement les activités russes au-delà de ce qui est requis par les sanctions, selon une base de données compilée par l’Université de Yale.

Jeffrey Sonnenfeld de Yale a déclaré que partir était la seule décision commerciale valable, citant des recherches montrant que les cours des actions des sociétés augmentaient par la suite.

« Les entreprises qui se sont retirées ont été récompensées pour leur retrait », a-t-il déclaré. « Il n’est pas bon que les actionnaires soient associés à la machine de guerre de Poutine. »

Sortir d’un « processus complexe »

Le brasseur danois Carlsberg a annoncé son intention de céder ses activités en Russie – l’une des plus grandes activités brassicoles de Russie – en mars 2022, mais a dû faire face à des complications pour clarifier l’impact des sanctions et trouver des acheteurs appropriés.

« Il s’agit d’un processus complexe, et il a pris plus de temps que prévu », a déclaré Tanja Frederiksen, responsable mondiale des communications externes, ajoutant qu’il est désormais « presque terminé ».

Elle a qualifié les affaires russes de partie profondément intégrée de Carlsberg. La séparation a impliqué toutes les parties de l’entreprise et plus de 100 millions de couronnes danoises (19,6 millions de dollars canadiens) en investissement dans de nouveaux équipements de brassage et une infrastructure informatique, a déclaré Frederiksen.

REGARDER | L’impact des sanctions en Russie semble mitigé :

L’impact des sanctions sur la Russie commence à se faire sentir, selon les experts Le président russe Vladimir Poutine s’est vanté que les sanctions occidentales n’ont pas réussi à ralentir l’économie, mais les experts disent que leur impact commence à se faire sentir et que la tension deviendra plus évidente au fil de l’année.

Un autre géant de la bière, Anheuser-Busch InBev, tente de vendre une participation dans une coentreprise russe à son partenaire turc Anadolu Efes et a ainsi perdu des revenus.

Défi des sanctions

Les entreprises sont perdues dans « un triangle des Bermudes entre les sanctions de l’UE, les sanctions américaines et les sanctions de la Russie », a déclaré Michael Harms, directeur exécutif de l’Association allemande des entreprises orientales.

Ils doivent trouver un partenaire non sanctionné par l’Occident, a déclaré Harms.

En Russie, les grandes personnalités du monde des affaires sont souvent des personnes « bien connectées au gouvernement », a déclaré Harms. « D’une part, ils doivent vendre avec une forte remise ou presque donner des actifs, puis ils vont à des gens que politiquement nous n’aimons pas – des gens qui sont proches du régime. »

La taxe de sortie de 10 % imposée par la Russie est particulièrement délicate. Les entreprises américaines devraient obtenir l’autorisation du département du Trésor pour le payer ou enfreindre les sanctions américaines, a déclaré Maria Shagina, experte en sanctions à l’Institut international d’études stratégiques de Berlin.

Des centaines d’entreprises ont tranquillement décidé de ne pas partir.

Dans une explication rare et franche, Steffen Greubel, PDG de la société allemande de cash and carry Metro AG, a déclaré lors de l’assemblée des actionnaires de cette année que la société condamnait la guerre « sans aucun si, et ou mais ».

Un magasin appartenant au groupe Metro est montré sur une photo d’archive près du siège du géant de la vente au détail à Düsseldorf, en Allemagne. Un dirigeant de Metro a récemment déclaré que la société condamnait la guerre mais avait une obligation envers ses actionnaires et ses employés russes. (Roberto Pfeil/dapd/Associated Press)

Cependant, la décision de rester a été motivée par une responsabilité de 10 000 employés locaux et est « également dans l’intérêt de préserver la valeur de cette entreprise pour ses actionnaires », a-t-il déclaré.

L’allemand Bayer AG, qui fournit des médicaments, des produits chimiques agricoles et des semences, affirme que faire des affaires en Russie est la bonne décision.

« Retenir les produits de soins de santé et agricoles essentiels aux populations civiles – comme les traitements contre le cancer ou les maladies cardiovasculaires, les produits de santé pour les femmes enceintes et les enfants ainsi que les semences pour faire pousser de la nourriture – ne ferait que multiplier le bilan de la guerre sur la vie humaine », a déclaré la société dans une déclaration.

Pendant ce temps, les rayons sont tout aussi remplis qu’avant la guerre dans les hypermarchés Globus, une chaîne basée en Allemagne avec une vingtaine de magasins opérant à Moscou.

Globus dit qu’il a réduit « drastiquement » les nouveaux investissements mais a gardé ses magasins ouverts pour assurer l’approvisionnement alimentaire des gens, notant que la nourriture n’a pas été sanctionnée.