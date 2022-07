Certaines écoles durement touchées par le virus font peu de changements pour la nouvelle année

À l’approche d’une nouvelle année scolaire, les infections au COVID-19 sont à nouveau en hausse, alimentées par des variantes hautement transmissibles, remplissant les familles d’effroi. Ils craignent le retour d’un fléau pandémique : des épidémies qui mettent à l’écart un grand nombre d’enseignants, ferment des bâtiments scolaires et obligent les élèves à reprendre l’enseignement à distance.

Certains systèmes scolaires à travers le pays ont décidé de renforcer le personnel pour minimiser les perturbations, mais beaucoup espèrent le meilleur sans faire grand-chose d’autre différemment par rapport à l’année dernière.

Même certains des districts qui ont connu le plus de perturbations dans la scolarisation en personne au milieu de la propagation de la variante hautement contagieuse de l’omicron indiquent peu de changements spécifiques dans leurs efforts de prévention.

Parmi eux se trouvent les écoles du comté de Baltimore, où le nombre de jours pendant lesquels les écoles individuelles du district ne pouvaient pas offrir d’apprentissage en personne totalisait 159 en janvier, selon les données de la société de recherche privée Burbio, qui suit plus de 5 000 districts scolaires à l’échelle nationale. . Les responsables du district ont déclaré qu’ils ne voyaient pas la nécessité de modifier les protocoles.

« Nous ne prévoyons pas de changements significatifs à notre plan ; nous ne prévoyons pas de perturbations importantes », a déclaré Charles Herndon, porte-parole des écoles publiques du comté de Baltimore. “Ce que nous nous attendons à voir, ce sont des vagues de COVID en 2022 et 2023, et je suis sûr qu’il y aura des moments où plus de gens seront absents et il y aura des moments où tout ira bien.”

Pourtant, le district est prêt à déplacer les cours en ligne si nécessaire.

“Nous espérons certainement que nous n’aurons pas à aller à cet extrême, mais c’est une option si nous devons l’envisager”, a-t-il déclaré.

La pénurie d’enseignants reste une préoccupation majeure, encore plus grande que le COVID-19 lui-même, a déclaré Dan Domenech, directeur exécutif de l’AASA, une association de surintendants d’école.

“C’est la plus grande préoccupation – qu’ils auront le personnel nécessaire pour gérer toutes les salles de classe, pour gérer tous les programmes – qui ne fera qu’empirer s’il y a une épidémie de COVID”, a-t-il déclaré.

Les écoles de Philadelphie illustrent à quel point les surtensions peuvent être perturbatrices. À partir de janvier, le virus a poussé 114 écoles de la ville à s’éloigner pendant environ huit jours chacune, soit un total de 920 jours cumulés d’apprentissage à distance, plus que tout autre district dans les données de Burbio de janvier à juin.

Au milieu de la pénurie d’enseignants suppléants, les écoles ont été obligées de recruter du personnel du bureau central, de combiner des salles de classe ou de s’éloigner temporairement, a déclaré la porte-parole du district, Marissa Orbanek.

Le district est passé à une nouvelle agence de recrutement et vise à combler 90% des demandes de remplacement cette année, a déclaré Orbanek. Ils ont également maintenant plus de 100 enseignants supplémentaires, des remplaçants qui se présentent chaque jour dans la même école en cas d’absence de dernière minute.

Un parent, James Fogarty, a vu ses enfants en âge d’aller à l’école primaire reprendre l’apprentissage en ligne plusieurs fois l’année dernière à Pittsburgh, un district qui a connu 46 perturbations au cours du second semestre de l’année dernière. Il espère que le district et les communautés pourront identifier les problèmes plus tôt et travailler sur de meilleures solutions, comme l’identification d’options de secours pour les familles.

“Comment pouvons-nous construire des systèmes flexibles pour faire face aux chocs lorsqu’ils se produisent, autrement que simplement dire aux familles : “Bonne chance, vous êtes seul et j’espère que vous ne serez pas viré parce que vous devez manquer votre quart de travail”. travail », a déclaré Fogarty, directeur exécutif des écoles A + à Pittsburgh, une organisation qui promeut l’équité dans les écoles. “Ce n’est pas une réponse satisfaisante pour moi.”

Les écoles ne peuvent pas se permettre plus de perturbations qui les détournent du travail essentiel d’aider les enfants à rattraper leur retard, a déclaré Thomas Kane, chercheur en politique de l’éducation à Harvard. Les élèves des écoles à faible revenu qui suivaient un apprentissage à distance pendant plus de six mois ont perdu l’équivalent de 22 semaines d’apprentissage, a-t-il déclaré, tandis que les écoles à revenu plus élevé ont perdu 13 semaines.

“Nous avons connu un élargissement historique des écarts de réussite entre les Noirs et les Blancs, entre les étudiants Latinx et les Blancs, entre les écoles à forte et à faible pauvreté”, a-t-il déclaré. “Si nous ne nous efforçons pas de combler ces lacunes, elles deviendront permanentes et il y aura d’énormes conséquences pour les enfants.”

Les écoles espèrent que les perturbations seront moins probables car de nombreux districts ont investi dans une meilleure ventilation et des vaccins sont disponibles pour les enfants dès l’âge de six mois. Outre l’augmentation de l’embauche de remplaçants, certains des districts les plus durement touchés l’année dernière ont apporté de petits changements à leurs protocoles.

Dans les écoles de la ville de Baltimore, qui sont séparées du système scolaire du comté, les responsables affirment qu’un accès élargi aux tests rapides aidera les écoles à rester ouvertes si une nouvelle variante apparaît à l’automne. L’école s’appuyait auparavant sur des tests PCR plus lents, et lorsque les cas d’omicron ont augmenté en janvier, le régime de test du district n’a pas pu suivre. Le passage à un test plus rapide a aidé le district à éviter toute fermeture à l’échelle de l’école pour le reste du printemps.

“Nous croyons fermement qu’avec les protocoles que nous avons en place, nous pourrons continuer à apprendre en personne au fur et à mesure que le virus va et vient et que de nouvelles variantes arrivent – en attendant une variante imprévue qui change vraiment le jeu”, a déclaré Cleo Hirsch, directeur de la réponse COVID-19 du district.

Le district scolaire du comté de Montgomery, dans le Maryland, a enregistré 338 jours cumulés d’apprentissage perturbé en janvier, le deuxième plus élevé de tous les districts dans les données de Burbio. Le porte-parole du district, Christopher Cram, a déclaré que c’était en partie à cause d’une politique qui déclenchait automatiquement l’apprentissage hybride ou virtuel si le taux de cas de COVID dans une école atteignait 5%. Il travaille sur un plan de sécurité mis à jour pour la nouvelle année scolaire, a-t-il déclaré.

À Columbus, Ohio, où le système scolaire a connu 106 perturbations dues aux absences du personnel au début de 2022, le district n’a signalé aucun changement prévu dans ses politiques pour se préparer à d’éventuelles poussées au cours de la nouvelle année. “Alors que nous envisageons d’ouvrir des écoles en août, le district continuera de suivre ses protocoles d’atténuation actuels pour aider à assurer la sécurité du personnel, des élèves et des familles”, a déclaré la porte-parole Jacqueline Bryant.

Lolita Augenstein, présidente du Council of PTAs à Columbus, a déclaré qu’elle était optimiste que cette année sera meilleure. Le district s’est concentré sur l’embauche d’enseignants et de remplaçants, a-t-elle déclaré, et les éducateurs sont mieux formés pour enseigner en ligne si nécessaire.

“Nous n’avons peut-être pas tout compris, et il y a de nouvelles variantes et de nouvelles préoccupations qui sont apparues”, a déclaré Augenstein, dont la fille est diplômée d’un lycée de district l’année dernière. «Mais les enfants sont résilients. … Les familles sont formées aux allers-retours entre la télécommande et le bâtiment.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Brooke Schultz à Harrisburg, en Pennsylvanie, et Arleigh Rodgers à Indianapolis ont contribué à ce rapport. Ils sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Sharon Lurye et Collin Binkley, Associated Press