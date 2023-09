Certaines écoles dont le béton s’effrite pourraient devoir être démolies, préviennent les experts

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Certaines des écoles anglaises dont le béton s’effrite pourrait devoir être démolies si les réparations deviennent trop coûteuses, ont déclaré des experts. L’indépendant.

Le gouvernement de Rishi Sunak – sous le feu des critiques depuis des années pour son « sous-investissement » dans les travaux de réparation des écoles – s’est fait dire qu’il pourrait être plus rentable d’abandonner certaines des écoles les plus anciennes touchées et d’en construire de nouvelles.

Les problèmes d’amiante dans certaines des 147 écoles identifiées comme ayant du béton cellulaire autoclavé armé (Raac) – le matériau problématique par rapport à une « barre Aero » – pourraient compliquer les travaux de réparation, ont déclaré des spécialistes du bâtiment.

Adrian Tagg, professeur agrégé d’arpentage des bâtiments à l’Université de Reading, a déclaré que tenter de sécuriser certaines écoles plus anciennes pourrait devenir prohibitif si de l’amiante était découvert.

L’expert a déclaré : « Si vous avez un bâtiment des années 1970 qui a 50 ans… l’analyse coûts-avantages est la suivante : « Devons-nous démolir et mettre en place une nouvelle structure avec une durée de vie de 50 ans ou essayons-nous de prolonger de 20 ans ? ? »

Les experts ont averti que tenter de retirer ou de renforcer le Raac dans les plafonds ou les sols peut augmenter le risque d’exposition à l’amiante. Si l’amiante est dérangée, elle peut libérer des fibres qui peuvent provoquer un mésothéliome et un cancer du poumon.

« Il y a toujours un moyen de résoudre un problème si vous y consacrez de l’argent », a déclaré le professeur Tagg, qui a travaillé en tant qu’expert pour examiner les problèmes de Raac et d’amiante au Royaume-Uni et en Europe, notamment dans des écoles en Belgique.

« Il faudra faire une analyse sur chaque école. Dans certains cas, il peut être avantageux, du point de vue des coûts, de décider… vous pourriez obtenir un [new] bâtiment avec une nouvelle vie. C’est une discussion importante à avoir.

Il a déclaré que le gouvernement avait adopté la « bonne approche » en fermant désormais les écoles. « Mais cela ne sera positif que si cela est soutenu par des mesures correctives. Et c’est là que le gouvernement pourrait avoir des difficultés : en termes de coûts.»

Rishi Sunak est sous pression pour engager de nouveaux fonds pour résoudre la crise de Raac (Fil PA)

Les inquiétudes du gouvernement concernant Raac ont forcé la fermeture partielle ou totale d’environ 100 des 147 écoles d’Angleterre qui contiennent jusqu’à présent Raac – mais les ministres ont admis que « des centaines » d’autres pourraient être affectées.

M. Sunak s’est retrouvé impliqué dans le scandale après qu’un de ses ministres a admis que le Premier ministre avait approuvé la reconstruction de 50 écoles par an lorsqu’il était chancelier – rejetant une demande du ministère de l’Éducation (DfE) pour 200 par an.

Alors que le Premier ministre est également sous pression en raison de la décision d’abandonner le programme Building Schools for the Future (BSF) du dernier gouvernement travailliste, d’un montant de 55 milliards de livres sterling, ont déclaré les députés conservateurs. L’indépendant il est « inévitable » que M. Sunak doive proposer un nouveau plan de financement.

Mais certaines écoles peuvent trouver que cela ne vaut pas la peine de réparer un vieux bâtiment. James Porter, associé du cabinet de conseil immobilier Rapleys, a déclaré : « Il est inutile de construire une toute nouvelle structure de toit sur une école qui est destinée à être démolie dans 10 ans – vous pourriez tout aussi bien avancer la démolition. »

M. Porter a ajouté : « C’est peut-être cela qui fait reculer les écoles qui sont assez vieilles maintenant. L’amiante ajouterait un peu de coût. Il n’est pas nécessaire que ce soit extrêmement cher. Les coûts dépendront de la présence du Raac sur les toits de l’école, de sa hauteur, de la présence d’amiante. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte.

Échafaudages à l’école primaire Balbardie (Getty Images)

Le professeur Chris Goodier, un éminent expert en construction à l’Université de Loughborough, a également déclaré que le gouvernement et les autorités locales pourraient devoir prendre la décision de démolir un petit nombre d’écoles.

« Dans la plupart des cas, tout ira bien, [Raac] pourrait nécessiter une certaine surveillance », a déclaré le professeur Goodier. « Et dans certains cas, de nombreux travaux devront être effectués et ils ne pourront pas rouvrir avant des semaines, voire des mois, selon la taille du bâtiment. »

« Mais dans un très petit nombre d’écoles, cela pourrait être critique : il serait dangereux d’ouvrir sans travaux majeurs. Il faudrait donc prendre une décision en matière d’évaluation du cycle de vie », a déclaré le professeur Goodier, membre de l’équipe effectuant des recherches nationales sur le Raac financées par le NHS.

Il a ajouté : « Dans le pire des cas, c’est [Raac] est partout – sur les toits et dans toutes les salles de classe. Il n’est peut-être pas rentable d’effectuer des travaux de réparation majeurs, car l’école est de toute façon très vieille.

Une enquête gouvernementale de 2021 auprès de 22 000 Anglais a révélé que la facture des travaux futurs s’élevait à 11,4 milliards de livres sterling. Plus de la moitié de la somme était destinée aux écoles construites entre 1961 et 1980 – période où le Raac était largement utilisé.

Seules quatre écoles ont été rénovées dans le cadre du principal programme gouvernemental de reconstruction des écoles, malgré la promesse de M. Sunak d’en couvrir 50 par an.

Mais le numéro 10 a déclaré que les quatre écoles étaient les seules achevées dans le cadre de ce « programme spécifique » et que d’autres travaux avaient été réalisés dans le cadre d’autres programmes.

Dans le cadre des 1,8 milliards de livres sterling consacrés à la reconstruction et aux réparations cette année, le DfE a déclaré que 1,1 milliard de livres sterling devaient être versés aux allocations pour l’état des écoles (SCA) afin que les conseils puissent investir, tandis que 450 millions de livres sterling supplémentaires étaient destinés au fonds d’amélioration de l’état pour les réparations et l’entretien urgents. de fiducies académiques et de collèges de sixième année.