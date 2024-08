Certaines écoles d’Anchorage repensent les smartphones

25 août — Lorsque la cloche du matin sonne à l’école secondaire Wendler, un groupe d’élèves s’installe à la cantine pour les annonces du matin. L’année scolaire est nouvelle – seulement le quatrième jour – et de nombreux élèves de sixième, septième et huitième année de cette école secondaire d’East Anchorage arborent des coupes de cheveux fraîches et des chaussures encore impeccables.

Le directeur Marcus Wilson utilise le système de sonorisation pour énumérer les événements de la journée : les examens sportifs sont prévus. Si votre emploi du temps doit être modifié, contactez le bureau.

Et celui-ci est important, dit Wilson : les téléphones et autres appareils numériques doivent être verrouillés toute la journée.

Une journée d’école sans téléphone fait partie de ce que Wilson appelle la « manière d’être Wendler ».

À compter du début de l’année scolaire 2023-24, les élèves de Wendler sont tenus de ranger leurs appareils dans leurs casiers pendant toute la durée de la journée scolaire. Ceux qui enfreignent ces règles s’exposent à une série de conséquences de plus en plus graves, notamment l’abandon du téléphone dans un tiroir verrouillé du bureau.

L’idée est que les élèves libérés de leurs appareils numériques puissent mieux se concentrer sur l’apprentissage scolaire et social. Wilson souhaite que les heures entre 9h30 et 16h soient un havre de paix, un port dans un monde numérique qui exige une attention quasi constante de la part des adolescents.

Sans cette règle, la majorité des étudiants seraient « continuellement » sur leur téléphone, a déclaré Wilson.

L’abandon du téléphone a profondément changé l’atmosphère de l’école, a déclaré Wilson, un directeur chevronné qui a passé des années à l’école primaire North Star avant de déménager à Wendler en 2019. Les bagarres ont diminué. L’intimidation a diminué. Les élèves sont plus présents en classe. Certains des problèmes de santé mentale aigus qui inquiétaient Wilson lorsqu’il a pris la direction de l’école existent toujours, mais la suppression de la possibilité de passer du temps au téléphone pendant la journée scolaire semble avoir soulagé la pression et l’anxiété que ressentent les élèves à l’idée que leur monde social se déroule sans interruption sur leurs écrans.

« Nous avons en quelque sorte réussi à faire revenir nos étudiants », a-t-il déclaré. « On commence à voir les étudiants parler davantage, en face à face. »

Piper Jones, professeur de sport de longue date, a remarqué que les enfants marchaient dans le couloir en discutant entre eux, plutôt que collés à leur téléphone.

« Ils sont tout simplement redevenus des enfants », a-t-elle déclaré.

Wendler fait partie d’un nombre croissant d’écoles d’Anchorage qui repensent le rôle des smartphones dans un contexte de recherche qui montre qu’une utilisation intensive peut avoir de graves conséquences néfastes sur l’apprentissage et la santé mentale des élèves. Romig Middle School, Polaris K-12, Anchorage STrEaM Academy et South Anchorage High School font partie des écoles qui ont adopté des politiques de « congé et absence toute la journée » ou de limitation du nombre de téléphones, selon le district. D’autres envisagent des changements.

Cette année, une poignée d’écoles du district de Matanuska Susitna testent un programme pilote qui oblige les élèves à verrouiller leurs téléphones dans des pochettes fournies par l’école pendant la journée.

Lumen Christi, une école catholique privée mixte située à Anchorage Hillside, a supprimé les téléphones au cours de l’année scolaire 2018-19.

Mais ce n’est pas simple : au cours de la dernière décennie, les smartphones ont envahi chaque instant de la vie des adolescents. Selon Common Sense Media, à l’âge de 10 ans, environ 42 % des enfants possèdent un téléphone. À 12 ans, ce pourcentage monte à 71 %. À 14 ans, 91 % des adolescents en possèdent un. La même étude a révélé que pendant les heures de cours, 97 % des participants à l’étude ont déclaré utiliser leur téléphone pendant une durée médiane de 43 minutes.

Tout le monde n’est pas favorable au changement

Au niveau national, la tendance se renforce en faveur d’une réduction majeure de la présence des téléphones dans les écoles. Certains des plus grands districts scolaires du pays, à New York et à Los Angeles, ont ces derniers mois mis en place des politiques visant à limiter l’utilisation du téléphone pendant les heures de cours, et certains États, dont la Californie, ont adopté des lois qui obligeraient les districts à restreindre l’utilisation des téléphones portables par les élèves.

La politique actuelle du district scolaire d’Anchorage sur les appareils numériques a été rédigée en 2012 – et cela se voit, a déclaré Kelly Lessens, un parent et membre du conseil scolaire d’Anchorage qui travaille sur une réécriture de la politique.

« C’est maladroit », a-t-elle dit. « C’est dépassé depuis dix ans. »

La réglementation délègue la responsabilité de la gestion des appareils numériques aux directeurs d’école. Selon Lessens, il est trop tôt pour dire à quoi pourrait ressembler la réécriture, mais il existe clairement une volonté d’adopter des règles plus strictes concernant les appareils numériques – pas seulement les téléphones, mais aussi les écouteurs, les casques audio, les consoles de jeux portables et d’autres appareils.

« Je pense qu’il y a certainement beaucoup d’intérêt à l’échelle nationale pour s’assurer que les étudiants essaient de se concentrer sur l’apprentissage dans les écoles et ont le temps de s’engager dans des interactions sociales appropriées », a déclaré Lessens.

La révision de la politique est une priorité et une conversation continue dans le district, a déclaré Corey Allen Young, porte-parole du district scolaire d’Anchorage.

Mais tout le monde n’est pas pour le changement. Interdire les téléphones est une tâche compliquée, surtout au niveau du lycée où les élèves conduisent et où de nombreuses écoles ont des politiques d’ouverture sur le campus, a déclaré Luke Almon, directeur du lycée South Anchorage.

À South, les élèves doivent avoir leur téléphone dans une pochette pendant les heures de cours, ce qui est un changement par rapport aux années précédentes. C’est à peu près tout ce qu’il serait possible d’aller plus loin, a déclaré Almon.

« J’aimerais les retirer pendant les périodes de transition, mais soyons francs : je suis en infériorité numérique », a-t-il déclaré. « C’est très difficile de surveiller 1 300 enfants alors que j’ai un maximum de 70 adultes dans le bâtiment, dont 50 essaient de se préparer pour la prochaine période de cours. »

Certains parents et élèves ont fait valoir que les enfants avaient besoin de téléphones en cas d’urgence scolaire. Et au cours de la dernière décennie, les téléphones se sont glissés dans les interstices de la vie scolaire au secondaire – certains enseignants demandent aux enfants de les utiliser pour faire des calculatrices ou pour rendre leurs devoirs. À South, les pratiques d’utilisation des téléphones pour les activités en classe ont été abandonnées, a déclaré Almon. Ce changement est plus facile à mettre en œuvre car tous les élèves du secondaire reçoivent un ordinateur portable, a-t-il déclaré.

Selon Sabine Polak, l’une des fondatrices du Phone-Free Schools Movement, une association à but non lucratif qui milite pour que les écoles soient totalement exemptes de téléphones pendant la journée, plusieurs facteurs expliquent probablement cette tendance récente à interdire les téléphones dans les écoles. L’un de ces facteurs est le médecin généraliste américain Vivek H. Murthy, qui a publié en mai un avis inédit sur les effets de l’utilisation des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents.

Wilson est devenu directeur de l’école secondaire Wendler en 2019, avant la pandémie. Même à cette époque, la santé mentale des élèves était une préoccupation majeure, a-t-il déclaré. Cette situation n’a fait qu’augmenter après que l’ère de l’apprentissage à distance a isolé les élèves chez eux.

Lorsque les enfants sont revenus, les problèmes de comportement étaient prononcés et de nombreux élèves étaient complètement dépendants des téléphones, a-t-il déclaré.

À South, Almon a rencontré ce qu’il a appelé les « Zoombie » : des enfants qui avaient été relégués à l’apprentissage en ligne seuls et parfois sans surveillance dans leur chambre pendant plusieurs mois.

« Vous croisiez un enfant dans le couloir qui avait été dans cette situation, vous lui disiez bonjour, et il n’y avait aucun effet, aucune réponse », a-t-il déclaré. « C’était presque comme s’ils faisaient toujours semblant de pouvoir vous couper le son ou d’éteindre leur caméra sur Zoom. »

Après la pandémie, les drames se sont déroulés en temps réel dans l’univers numérique parallèle de Wendler, a déclaré Wilson. Les bagarres en ligne ont débordé dans le monde réel, les tendances destructrices de TikTok, le harcèlement – tout semblait atteindre son paroxysme.

Lorsque Wilson a décidé de proposer d’interdire les téléphones pendant la journée scolaire, les familles se sont rassemblées à la bibliothèque pour une réunion. Il a défendu ses arguments. Les parents ont été soulagés, a-t-il déclaré.

« Ils m’ont répondu : « Merci, merci », a déclaré Wilson. « Cela leur a vraiment permis de se libérer du conflit, car les parents sont déjà aux prises avec cette bataille (à propos de l’utilisation du téléphone) avec leurs enfants. »

Wilson souhaite également que les heures de la journée scolaire soient une pause dans les pressions incessantes auxquelles les adolescents sont confrontés pour participer aux médias sociaux et communiquer sans cesse avec leurs amis et leurs ennemis.

« Je pense que cela ressemble à une pause pour certains d’entre eux », a-t-il déclaré. « Cela leur enlève une partie de leur anxiété. Comme ils sortent leurs téléphones, tout est enregistré en permanence, que ce soit dans les couloirs ou autre. Il n’y a donc pas cette pression du genre : « Et si je fais quelque chose et que cela finisse enregistré et sur les réseaux sociaux ? »

Aujourd’hui, alors que la deuxième année scolaire est en cours, les enseignants constatent une différence. Mais ils ne se trompent pas en pensant que la suppression des téléphones résoudra tous les problèmes du collège, ni même que les téléphones sont toujours réellement verrouillés.

« Ils continuent à le faire », a déclaré Jen Stoneburner, conseillère en réussite scolaire. « Nous ne nous faisons pas d’illusions. »

« Il n’y a pas eu de perte »

Au lycée South High, les élèves doivent ranger leurs téléphones portables pendant les heures de cours dans des pochettes spéciales à l’intérieur des salles de classe. Ils peuvent toujours accéder à leurs téléphones pendant les périodes de passage et à la pause déjeuner. Une interdiction plus restrictive, toute la journée, n’est pas pratique en raison d’une politique de campus ouvert, qui oblige les élèves à quitter l’enceinte de l’école pour suivre des cours hors site, a déclaré Almon.

Selon Almon, l’ambiance au lycée South High s’est améliorée à tous les niveaux après que les téléphones sont devenus moins présents. Selon l’enquête sur le climat et la connectivité du district, qui mesure le ressenti des élèves à l’école, le lycée s’est amélioré. La mesure de la santé des relations entre le personnel et les élèves a augmenté de 13 points, a-t-il déclaré.

« Du côté des étudiants, tous les indicateurs de l’enquête ont été positifs », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas eu de perte, même si cela a pu être quelque peu controversé ou désagréable pour un enfant de ranger son téléphone. »

Même cet ajustement a nécessité des changements, comme l’achat de calculatrices graphiques dans les scénarios où, par le passé, les élèves devaient effectuer certains calculs sur les applications de leur téléphone. Les téléphones personnels se sont immiscés dans l’enseignement scolaire, disent les enseignants et les administrateurs.

Certaines organisations, comme le mouvement Phone-Free Schools Movement, prônent une interdiction totale des heures de cours et encouragent les écoles à utiliser des technologies telles que des pochettes Yondr verrouillables pour séparer physiquement les élèves de leurs appareils. Une approche comme celle adoptée au lycée South Anchorage n’est pas suffisante, affirment-elles, car elle est trop facile à contourner.

« C’est une sorte de recette pour un désastre, malheureusement », a déclaré Polak.

À l’avenir, la nouvelle norme sera que les écoles soient sans téléphone, estime Polak. « Quand avons-nous décidé que notre journée d’école n’était pas un espace sacré, où nous permettons simplement aux enfants d’apprendre ? », a-t-elle demandé.

Wilson se demande si nous ne considérerons pas un jour la prolifération des smartphones dans les écoles comme une sorte de tabagisme dans un avion – un anachronisme qui, avec le recul, semble clairement dangereux.

Qu’en pensent les étudiants eux-mêmes ? Certains se disent soulagés.

Les gens sont très attachés à leur téléphone, a déclaré Bella Gunter-Chavez, une élève de première année à South. Mais cette politique semble permettre aux élèves de rester concentrés en classe sans être trop extrême, a-t-elle ajouté.

« C’est bien que les gens puissent toujours voir que leur téléphone ne leur est pas confisqué », a déclaré Gunter-Chavez. « Je veux dire, il est juste loin de votre corps, dans un petit casier. »

Supprimer les téléphones en classe ne devrait pas être un gros problème car certains enfants de Wendler passent déjà « trois à quatre heures par jour sur leur téléphone à la maison », a déclaré Kellen Frost, un élève de huitième année.

Les réseaux sociaux ne sont pas tous mauvais, a déclaré Elaina Bartz, elle aussi en huitième année. « Ils peuvent être une bonne chose et aider les gens à s’exprimer d’une manière qui leur est impossible à la maison ou à l’école », a-t-elle ajouté. « Ils peuvent aussi être une mauvaise chose. »

[Correction: An earlier version of this story misspelled the last name of South High School principal Luke Almon in two instances.]