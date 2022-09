Certaines des premières troupes en Afghanistan célèbrent les victoires et déplorent les échecs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les Américains qui ont participé à l’invasion de l’Afghanistan en 2001 ont pris part à l’une des victoires les plus uniques de l’histoire militaire américaine, mais certains ont exprimé leur tristesse face à la façon dont le conflit qu’ils ont contribué à déclencher s’est finalement terminé près de 20 ans plus tard.

“Il n’y avait aucune raison de quitter l’Afghanistan… tout comme je ne crois pas qu’il y avait de raison de quitter l’Irak à ce moment-là”, a déclaré Perry Blackburn, fondateur d’AFG Free et ancien commandant du 5e groupe de forces spéciales lors de l’invasion de l’Afghanistan en 2001. , a déclaré à Fox News Digital.

Blackburn, l’un des premiers vétérans de la plus longue guerre américaine, a exprimé sa tristesse face à la conclusion de l’effort militaire américain en Afghanistan, notant les personnes que les États-Unis ont laissées derrière eux lorsqu’ils ont quitté le pays et affirmant que la puissance militaire américaine aurait encore pu contribuer à provoquer un changement générationnel. en Afghanistan.

Alors que les images chaotiques de l’effort d’évacuation bâclé de l’Amérique à Kaboul il y a un an sont un souvenir frais pour beaucoup, le tableau en Afghanistan n’a pas toujours été aussi sombre.

L’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 a été l’une des victoires les plus uniques de l’histoire militaire américaine, quelques mois seulement après les attentats terroristes du 11 septembre qui ont coûté la vie à près de 3 000 personnes.

Utilisant une petite empreinte de troupes d’opérations spéciales et d’agents de la CIA, les forces américaines ont commencé à faire équipe avec les forces afghanes amies moins d’un mois après les attaques terroristes et ont entrepris de détruire al-Qaïda et de renverser le gouvernement taliban.

La mission était parfaite pour les forces spéciales de l’armée américaine – mieux connues sous le nom de bérets verts – qui utilisent leurs compétences linguistiques et leurs connaissances de la géopolitique locale pour travailler avec les populations autochtones et former les forces locales aux opérations de combat.

“Nous avons volé sous le couvert de l’obscurité… tout ce à quoi nous avons été entraînés… pour mener une guerre non conventionnelle”, a déclaré Blackburn à Fox News Digital. “Nous avons pu nous lier à un chef de guerre et commencer à mener des entraînements et des opérations avec des forces amies avec lesquelles nous allions nous associer.”

Blackburn, membre des célèbres “Horse Soldiers” du 5e groupe de forces spéciales qui ont été parmi les premiers sur le terrain, a qualifié la phase d’invasion de la guerre en Afghanistan de succès retentissant.

“Je pense que ce fut un succès retentissant… un succès incroyable”, a déclaré Blackburn. “Ce que ce groupe de forces spéciales a pu faire… n’a jamais été fait dans l’histoire de la guerre que j’ai jamais vue.”

Alors que l’unité de Blackburn a reçu un traitement hollywoodien en 2018 avec “12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers”, il a noté que lui et ses camarades ne pensaient pas beaucoup à leur utilisation des chevaux pendant l’invasion. S’adapter à l’environnement et trouver des moyens d’atteindre des objectifs complexes font partie de la description de poste des troupes des forces spéciales, ce que Blackburn pense que le groupe d’élite de soldats de l’armée a réalisé de manière experte au début de la plus longue guerre américaine.

“Je ne pensais pas que tout ce truc de ‘Horse Soldier’ ​​était si important… c’est ce que nous faisons. Nous nous adaptons à l’environnement dans lequel nous nous trouvons pour nous rapprocher de l’ennemi et le vaincre”, a déclaré Blackburn. “La vitesse et la létalité que nous avions, en travaillant avec nos partenaires de l’Air Force, sont ce qui nous a permis de réussir si rapidement.”

Le sergent-chef à la retraite Keith Gamble, qui était également membre des soldats du 5e groupe de forces spéciales effectuant la poussée initiale en Afghanistan, a peint une histoire similaire du succès de l’invasion.

“C’était vraiment bien… exactement ce pour quoi nous nous entraînons en tant que soldats des forces spéciales”, a déclaré Gamble à Fox News Digital.

Le béret vert à la retraite a rappelé qu’il était dans une classe classifiée le matin du 11 septembre 2001, qui s’est avérée couvrir la façon de traiter les terroristes dans un avion. Trois semaines plus tard, il serait sur le terrain en Afghanistan, une mission que lui et son équipe étaient impatients de mener à bien après les attentats terroristes.

“Ces types n’avaient aucune idée de ce qui venait de les frapper”, a déclaré Gamble à propos des talibans et d’al-Qaïda. “Nous avons essentiellement largué des bombes tous les jours pendant un mois. … Nous nous sommes battus tous les jours et de temps en temps, il n’y avait qu’un peu de résistance.”

Gamble a déclaré que sa petite équipe gardait un profil bas et laissait les forces adverses deviner où elles frapperaient ensuite. Ils ont voyagé à l’arrière de camionnettes, tandis que les journalistes couvrant la guerre tentant de déterminer où ils se trouvaient n’ont eu que peu de chance de les trouver.

Les forces américaines et leurs partenaires afghans ont rapidement dégradé la capacité d’opération d’Al-Qaïda et renversé le gouvernement taliban moins de trois mois après le début de l’effort de guerre, un exploit rendu encore plus étonnant par la faible empreinte des forces américaines sur le terrain.

Les dirigeants et les combattants talibans ont commencé à fuir dans les montagnes, à se fondre dans la population locale et à chercher refuge au Pakistan voisin. Ils finiraient par se regrouper et monter une insurrection qui a conduit au plus long conflit militaire de l’Amérique.

L’implication des États-Unis dans ce conflit a pris fin brutalement l’année dernière, les scènes du retrait américain laissant toujours un mauvais goût dans la bouche des troupes qui sont arrivées pour la première fois dans le pays il y a plus de deux décennies.

“Je pense que si nous étions restés avec une petite empreinte, nous n’aurions pas les problèmes que nous avons maintenant”, a déclaré Blackburn. “Nous n’aurions pas le problème de laisser les citoyens américains derrière nous, avec ce que sont les idéaux de l’Amérique en ce qui concerne ses citoyens. Nous avons montré au monde que nous étions prêts à trahir nos citoyens.”

L’ancien béret vert estime qu’une plus petite empreinte de l’armée américaine aurait pu rester et aider à sécuriser le pays, sinon pour provoquer le changement générationnel promis par l’Amérique, à tout le moins pour aider à assurer la sortie des citoyens américains et des alliés afghans. qui a aidé l’effort de guerre américain.

Blackburn a également exprimé des remords pour les proches des Américains qui ont perdu la vie en Afghanistan et s’est demandé comment ils avaient dû se sentir pendant les derniers jours de la guerre.

“Je ne peux pas imaginer, en tant que parent, regarder à quoi cela ressemblait en août dernier en Afghanistan, lorsque votre fils ou votre fille a été tué là-bas pour une cause, puis vous avez vu cela se produire”, a déclaré Blackburn. “Pour moi, il n’y a pas d’autre description que notre gouvernement a trahi les idéaux de ce que nous, en tant qu’Américains et une force de combat militaire, sommes.”

Gamble, qui est retourné en Afghanistan en 2018, puis à nouveau en tant qu’entrepreneur en 2020, a déclaré avoir vu les signes avant-coureurs que l’armée afghane s’effondrerait sans le soutien américain. Il a fait valoir que les États-Unis auraient dû garder le contrôle de la base aérienne de Bagram et évacuer lentement les gens du pays. Cependant, il a noté que la fermeture de la base et le choix d’un retrait rapide ont conduit à un désastre presque certain.

“Au cours des 20 dernières années, nous avons travaillé avec des tonnes de gens là-bas et ils sont toujours là”, a déclaré Gamble. “Ils se cachent essentiellement pour sauver leur vie en ce moment parce qu’une fois que les talibans ont mis la main sur eux… ils sont morts.

“Je me sens mal que nous les ayons simplement quittés”, a-t-il poursuivi. “Nous avons dit que nous allions les aider, puis nous avons simplement rebondi.”